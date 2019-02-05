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Назло демократам: Трамп обращается к конгрессу. LIVE

Трамп выступает с посланием к конгрессу

Президент США Дональд Трамп обратится с посланием к американскому конгрессу, в котором расскажет об экономических и политических достижениях, а также о планах на год. Традиционно за этим мероприятием следят во всем мире, ведь Трамп должен затронуть и вопросы внешней политики. Это будет уже второе послание действующего президента, но ситуация осложняется тем, что в этот раз конгресс, по сути, разделен. «Газета.Ru» в режиме онлайн рассказывает о главных заявлениях главы Белого дома.
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00:40

В первом послании Трамп уделил немало внимания экономике, которую он считает своим коньком. Под аплодисменты своих сторонников-республиканцев год назад он заявил, что в США за 12 месяцев его президентства было создано 2,4 млн. рабочих мест, из них 200 тыс. — в сфере производства. Правда, телеканал СNN в то время отмечал, что тенденция на увеличение рабочих мест проявилась еще во время правления Барака Обамы. Но Трамп об этом факте умолчал.

00:24

Для Трампа это будет уже второе послание. Первое он произнес в январе 2018 года после года пребывания у власти. Нынешнее послание также планировалось на январь, однако президент США был вынужден перенести его из-за «шатдауна» — частичной приостановки финансирования работы правительства США.

00:12

Оглашение послания длится около часа, хотя некоторые президенты успевают сказать свою речь и за более короткие сроки. Согласно проведенному в 2014 году исследованию Университета Калифорнии в Санта Барбаре, одним из самых «говорливых» президентов США был Билл Клинтон. Его послания часто продолжались больше часа. Интересно, что его предшественник и тоже демократ Джимми Картер произносил весьма короткие речи, каждая из которых длилась по полчаса.

00:01

В каждом тексте послания президента США обязательно содержится фраза, которая описывает положение в стране. В ней говорится о ситуации в «союзе» американских штатов: «Наш союз силен».

23:58

С подобным обращением, которое носит название «О делах нашего союза», президента обязывает обращаться к конгрессу конституция США. Первое подобное послание прозвучало в 1790 году. Тогда к конгрессу и американскому народу обратился первый всенародно избранный президент США Джордж Вашингтон.

23:55

Здравствуйте, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня президент США Дональд Трамп обратится с посланием к обеим палатам американского парламента, в котором расскажет о своих экономических и политических достижениях, а также о планах на год.

«Газета.Ru» будет следить за этим обращением в текстовой онлайн-трансляции.