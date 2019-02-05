Назло демократам: Трамп обращается к конгрессу. LIVE

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В первом послании Трамп уделил немало внимания экономике, которую он считает своим коньком. Под аплодисменты своих сторонников-республиканцев год назад он заявил, что в США за 12 месяцев его президентства было создано 2,4 млн. рабочих мест, из них 200 тыс. — в сфере производства. Правда, телеканал СNN в то время отмечал, что тенденция на увеличение рабочих мест проявилась еще во время правления Барака Обамы. Но Трамп об этом факте умолчал.
Для Трампа это будет уже второе послание. Первое он произнес в январе 2018 года после года пребывания у власти. Нынешнее послание также планировалось на январь, однако президент США был вынужден перенести его из-за «шатдауна» — частичной приостановки финансирования работы правительства США.
Оглашение послания длится около часа, хотя некоторые президенты успевают сказать свою речь и за более короткие сроки. Согласно проведенному в 2014 году исследованию Университета Калифорнии в Санта Барбаре, одним из самых «говорливых» президентов США был Билл Клинтон. Его послания часто продолжались больше часа. Интересно, что его предшественник и тоже демократ Джимми Картер произносил весьма короткие речи, каждая из которых длилась по полчаса.
В каждом тексте послания президента США обязательно содержится фраза, которая описывает положение в стране. В ней говорится о ситуации в «союзе» американских штатов: «Наш союз силен».
С подобным обращением, которое носит название «О делах нашего союза», президента обязывает обращаться к конгрессу конституция США. Первое подобное послание прозвучало в 1790 году. Тогда к конгрессу и американскому народу обратился первый всенародно избранный президент США Джордж Вашингтон.
Здравствуйте, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня президент США Дональд Трамп обратится с посланием к обеим палатам американского парламента, в котором расскажет о своих экономических и политических достижениях, а также о планах на год.
«Газета.Ru» будет следить за этим обращением в текстовой онлайн-трансляции.