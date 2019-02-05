Назло демократам: Трамп обращается к конгрессу. LIVE

Здравствуйте, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня президент США Дональд Трамп обратится с посланием к обеим палатам американского парламента, в котором расскажет о своих экономических и политических достижениях, а также о планах на год.

«Газета.Ru» будет следить за этим обращением в текстовой онлайн-трансляции.