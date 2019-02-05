Россиян не пустим: Порошенко приказал задерживать наблюдателей

Граждан России в составе миссии ОБСЕ не пропустят на территорию Украины для наблюдения за ходом президентских выборов в стране. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV.

«Я как главнокомандующий дам приказ погранслужбе не пропустить [россиян-наблюдателей]», — подчеркнул украинский глава.

Накануне в Верховную Раду внесли законопроект, согласно которому гражданам Российской Федерации, как представителям «государства-агрессора и оккупанта» запрещено участвовать в президентских выборах на Украине в качестве наблюдателей.

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Если законопроект одобрят, то он вступит в силу на следующий день после официальной публикации. Кабмин и Центризбирком Украины будут располагать одной неделей, чтобы привести в соответствие с новым законом нормативно-правовые акты.

Стоит отметить, что Москва отрицает все обвинения в «агрессии» против Украины. Крым вошел в состав России по итогам общенародного референдума (в поддержку воссоединения высказались порядка 90% крымчан). РФ также отрицает присутствие российских войск в Донбассе. Впрочем, Украина так и не смогла в юридическом порядке доказать присутствие Вооруженных сил России на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

О нежелании пускать российских граждан наблюдателями на президентские выборы заявлял еще в середине января 2019 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Глава МИДа направил письмо с соответствующим заявлением в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

В Организации ответили, что действовать будут в соответствии с установленными нормами и принципами ОБСЕ.

Россия ранее заявляла, что готова отправить своих наблюдателей на выборы президента Украины, и рассчитывает на сотрудничество киевских властей. По словам заместителя главы МИД РФ Григория Карасина,

Москва «ждет цивилизованного и современного подхода» от Украины.

Статс-секретарь подчеркнул, что Россия обратилась за разъяснениями в соответствующие международные инстанции и рассчитывает, что эти инстанции «каким-то образом повлияют на то, чтобы украинцы заняли здравую позицию».

Секретарь Центризбиркома РФ Майя Гришина ранее заявила, что никаких правовых ограничений на участие россиян в наблюдении за выборами на Украине нет, передает ФАН.

«Теоретически возможны проблемы, но практически надо действовать в рамках законодательства, касающегося статуса ОБСЕ», — уточнила секретарь российского ЦИКа.

4 февраля ЦИК Украины завершил прием документов от граждан, желающих поучаствовать в президентских выборах. Зарегистрированы 30 кандидатов на пост президента страны. Как отмечается, у комиссии есть время для рассмотрения всех поданных заявок до 8 февраля включительно. При этом ЦИК Украины обязан обнародовать окончательный список кандидатов не позднее 9 февраля.

22 кандидата получили отказ. Всего за все время документы подали 74 человека. Избирательной кампании по выборам президента на Украине был дан старт 31 декабря. Одновременно с этим началось выдвижение кандидатов на пост главы государства и подача документов в центризбирком для регистрации. Днем голосования на выборах президента назначено 31 марта.

Помимо этого, ЦИК дала разрешение иметь официальных наблюдателей на выборах ряду общественных организаций. Уже 17 общественных структур могут наблюдать за выборами президента Украины.

Рейтинг действующего главы государства остается достаточно низким, что ставит под сомнение его успех на предстоящих выборах. Социологическая группа «Рейтинг» оценивает шансы на поддержку Петра Порошенко в 11%. При этом еще в июне 2018 года за действующего главу государства готовы были отдать свои голоса лишь немногим больше 8% избирателей.

Свою роль в таком росте сыграло ухудшение отношений с Россией на фоне инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, вслед за чем последовало военное положение, введенное на 30 дней в 10 областях Украины. Кроме того, поддерживают рейтинг и успехи в формировании неканонической Православной церкви Украины — в начале 2019 года в Стамбуле был подписан томос о предоставлении автокефалии ПЦУ.

Основная программа Порошенко выстраивается вокруг трех слов: «армия — язык — вера»: именно этот лозунг используется им в наглядной агитации, а также в риторике и акциях, но у Порошенко нет реальной внутриполитической программы.

Последний опрос о предвыборной президентской гонке на Украине показал, что на первое место вышел шоумен Владимир Зеленский. Отмечается, что опрос проводился во второй половине января этого года среди тех украинцев, которые собираются голосовать на выборах. По последним данным, за Зеленского отдадут голоса 19% респондентов, за Тимошенко — 18,2%, на третьем месте находится нынешний глава государства Петр Порошенко с 15,1% голосов.