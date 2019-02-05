Война со всеми: что Трамп приготовил для американцев

Как пишут американские СМИ со ссылкой на представителей Белого дома, Трамп посвятит послание экономике и борьбе с нелегальной миграцией — его любимой теме.

Реклама

Однако воспользовавшись ей, президент постарается призвать демократов к единству и вновь напомнит о необходимости строительства пограничной стены. Трамп уже говорил о единстве демократов и республиканцев в прошлогоднем послании, но в то время расклад сил был иным — республиканцы имели большинство в обеих палатах.

Сегодня демократы контролируют нижнюю палату, и ее спикер Нэнси Пилоси настроена воинственно.

С обращением, которое носит название «О положении дел нашего союза», Трампа обязывает выступать конституция США. Первое подобное послание прозвучало в 1790 году. Тогда к конгрессу и американскому народу обратился первый президент страны Джордж Вашингтон.

В каждом тексте послания обязательно содержится фраза, которая описывает положение в стране. В ней говорится о ситуации в «союзе» американских штатов: «Наш союз силен». Например, в своем предыдущем послании в январе 2018 года Трамп заявил: «Наш союз силен, потому что сильны наши люди».

Аплодисменты на послании — это тоже часть спектакля. Хорошо видно, как демократы хлопают пунктам своих программ в речи президента, а республиканцы — своим. Иногда, в особо удачные моменты выступления, звучат, как любили писать в советские времена, «бурные и продолжительные аплодисменты».

В 2018 году Трампа встречали бурные овации публики. Среди зрителей был и его супруга Меланья Трамп. Одетая в нарядный белый костюм, она также аплодировала словам президента, но выражение ее лица было печальным.

Возможно, она чувствовала настроение американцев.

Согласно недавнему опросу агентства Associated Press и социологического центра NORC,

70% американцев считают, что страна находится на неверном пути. В свою очередь, 52% граждан полагают, что дела в новом году будут только хуже.

Нынешнее послание изначально должно было прозвучать еще в январе, однако президент США был вынужден перенести его из-за «шатдауна» — частичной приостановки финансирования работы правительства США.

В первом послании Трамп уделил немало внимания экономике, которую он считает своим коньком. Тогда он заявил, что в США создано 2,4 млн. рабочих мест, из них 200 тыс. — в сфере производства.

Правда, телеканал СNN в то время отмечал, что тенденция на увеличение рабочих мест проявилась еще во время президентства Барака Обамы. Трамп об этом факте умолчал.

В том же послании президент говорил о «самой большой в истории США» налоговой реформе. Она действительно способствовала подъему экономики, однако государственный долг страны начал еще больше расти. По данным минфина США,

к концу 2018 года госдолг увеличился до $21,9 трлн, показав рост в $2 трлн с начала 2017 года, когда Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов.

В послании 2018 года Трамп также огласил, что безработица в США достигла рекордно низкого уровня, и подчеркнул, что этот показатель снизился как среди афроамериканского, так и среди испаноязычного населения.

Безработица к моменту оглашения нового послания действительно держится на низком уровне, однако, как отмечают экономисты, темпы роста американской экономики замедляются. Пресловутый шатдаун, продлившийся более месяца, ударил по экономической ситуации. Кредитное агентство S&P оценивает убытки от приостановки работы правительства не менее чем в $6 млрд.

В докладе экономистов подчеркивается, что, несмотря на завершение шатдауна, принятое соглашение отразится на уверенности бизнеса и окажет влияние на финансовый рынок.

Нынешнее послание будет несомненно восприниматься как предвыборное, так как оно — последнее перед выборами 2020 года, в которых Трамп собирается участвовать.

Оглашение послания длится около часа, хотя некоторые президенты успевают сказать свою речь за более короткие сроки. Согласно проведенному в 2014 году исследованию Университета Калифорнии в Санта Барбаре, одним из самых «говорливых» президентов США новейших времен был Билл Клинтон. Его послания часто продолжались больше общепринятого часа. Напротив, его предшественник из рядов демократов Джимми Картер произносил весьма короткие речи, каждая из которых длилась лишь по 30 минут.

Послание президента США — это труд нескольких месяцев: в его подготовке участвуют специалисты по экономике, внешней политике, социальной сфере. Они готовят части документа, который потом доводят до ума сотрудники аппарата президента и его спичрайтеры. Затем окончательный текст читает сам президент, который может внести какие-то правки в документ. Известно, что Трамп не одобряет больших текстов, но любит вносить изменения.

Международная часть послания затронет Китай — страну, отношения с которой обострились после прихода к власти Трампа. Не исключено, что президент упомянет договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), из которого США собираются выходить. В Белом Доме заявляют, что одна из причин для этого решения — желание США создавать ракеты в противовес Китаю, который не является подписантом договора.

Критика прозвучит и в адрес России, однако вероятно, она будет весьма сдержанной.

Трамп также собирается сказать о необходимости закончить «бесконечные войны». Здесь речь пойдет о таких государствах, как Сирия, Афганистан и Ирак. Присутствие в этих странах американских военных Трамп хочет ограничить. Правда, недавно он заявил, что оставит войска в Ираке для того, чтобы наблюдать за Ираном — главным региональным противником США.

В послании 2018 года Трамп уделил немало внимания так называемым «режимам-изгоям»: «диктатуре» на Кубе и Венесуэле, а также «самому жестокому» режиму в КНДР. Тогда он заявил, что продолжит оказывать давление на Пхеньян: «Я не допущу повторения ошибок предыдущих администраций».

Вряд ли стоит ожидать, что главным героем нового послания будет КНДР, так как эта страна сейчас беспокоит Вашингтон в гораздо меньшей степени. Ее лидер Ким Чен Ын прекратил испытания ядерного оружия и теперь ждет новой встречи с американцами. Недавно Ким получил послание от Трампа, которое касалось деталей нового саммита между странами.

Скорее всего, место КНДР в новом послании займет Венесуэла.

Эта страна находится в ситуации «двоевластия», а США, отказав в поддержке президенту Николасу Мадуро, выступают на стороне его оппонента Хуана Гуайдо. Вполне возможно, что на оглашении послания будет присутствовать кто-то из противников Мадуро.

На этой церемонии часто присутствуют гости, которые должны проиллюстрировать своим появлением какие-то моменты президентской речи. Это может быть раненный на войне герой, бизнесмен, изобретатель, простой работяга или, например, диссидент из какой-то страны.

Как правило, президент обращается к гостю и благодарит его. На послании 2018 года гостями были бравый пожарный, который спас большое количество детей, рисковавший жизнью офицер береговой охраны и супружеская чета бизнесменов из штата Огайо. Она, как рассказал Трамп, благодаря улучшению условий для бизнеса смогла расширить производство и нанять дополнительное количество сотрудников.

В этом году, однако, Трампа может ждать встреча с гостем, которого он не хотел бы видеть.

Демократ от штата Нью-Джерси, в котором находится гольф-клуб президента Трампа, пригласила на послание к конгрессу уволенного из Национального гольф-клуба Трампа в Бедминстере нелегального мигранта. Об этом сообщил американский телеканал Fox News. Уроженка Гватемалы была уволена из гольф-клуба после пяти лет работы, говорится в материале. После увольнения женщина стала защитником других нелегальных мигрантов в США.