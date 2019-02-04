Виноват Запад: на Украине обвинили западных партнеров в обмане

Украина была обманута Западом и осталась наедине со своими проблемами. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» выразил бывший министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко.

«Нас обманули. С политическим треском мы идем в Европу, мы идем в НАТО. Мы остались одни», — посетовал политик.

Он добавил, что Запад намерен использовать Киев и украинцев как «раздражитель для Востока». Что же касается рассуждений о скором вступлении Украины в Европейский союз и НАТО, то Червоненко назвал эти слова «болтовней».

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Обозреватель МИА «Россия сегодня» политолог Владимир Корнилов заявил, что от Червоненко слышать такие рассуждения смешно. «Это называется, обманываться рад. Дело в том, что

Червоненко сам был активным рупором этой самой евроинтеграции в свое время, в «оранжевые» годы он стал одним из основных организаторов Майдана 2004 года. И после этого он неоднократно выступал с обещаниями райской жизни»,

— подчеркнул Корнилов в разговоре с ФАН.

Он указал на то, что в Брюсселе много раз говорили, что вопрос о возможном присоединении Украины к Евросоюзу может быть рассмотрен не ранее чем через 10 лет, и только в том случае, если Украина сможет решить все внутренние конфликты. «Надо самому покаяться и сказать: да, украинцы, на этих майданах мы вас обманывали. Вот если Червоненко так скажет, будет гораздо честнее», — убежден политолог.

В середине декабря депутат Верховной Рады, экс-министр транспорта и связи Виктор Бондарь заявил, что Европейский союз «надурил» Украину. «Европа нас надурила по экономическим соглашениям. Они нам дали квоты на поставку наших товаров в Европу, которые Украина выбирает за первые два-три месяца каждый год», — убежден парламентарий. По его словам, евробюрократы «не дают Украине возможности создать высокотехнологичные отрасли» в производстве. В результате Киеву гораздо труднее конкурировать со странами Европы «в машиностроении, производстве вертолетов, локомотивов и так далее».

В начале ноября президент Украины Петр Порошенко признал, что его страна является одним из беднейших государств Европы. В своем выступлении на заседании Совета регионального развития в Киеве он указал, что темпы экономического роста не отвечают требованиям населения.

«Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы», — заявил Порошенко. Он также признал вину текущих властей в слишком медленном развитии экономики. По его словам, если 70% населения считает, что Украина движется не в том направлении, значит, все украинское руководство недорабатывает.

Украинский политолог Александр Семченко ранее заявил, что руководство Украины завело страну в глубочайший кризис, передает НСН.

«Россия по–прежнему остается крупнейшим внешнеэкономическим партнером Украины по объему импорта. Любой человек, который понимает, как устроена экономическая система Украины, согласится с Червоненко. За последние несколько лет руководство страны завело страну в глубочайший кризис», — подчеркнул эксперт.

В январе 2019 года Порошенко пообещал украинцам, что они почувствуют улучшение жизни «максимум через три года». По его словам, худшие времена для страны уже позади. «Возобновление экономического роста открывает возможности и к возобновлению уровня жизни, это уже недалекая перспектива одного-двух, максимум трех лет. Когда, наконец, плоды реформ станут ощутимы для абсолютного большинства общества», — заявил Порошенко на выступлении по случаю Дня соборности Украины.

Он подчеркнул, что Украина движется по европейскому пути, который обеспечивает высокий уровень жизни. В стране уже провели ряд важных реформ, которые призваны повысить уровень жизни граждан, добавил Порошенко. Ранее он заявлял, что украинцы считают курс на вступление в ЕС и НАТО ключевым фактором безопасности государства.