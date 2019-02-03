«Жалкое зрелище»: иерархи не пожалели Епифания

В Софийском соборе в центре Киева прошла торжественная церемония интронизации главы раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания. На мероприятии присутствовали украинский президент Петр Порошенко с женой, кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко и другие украинские политики.

Реклама

В ходе церемонии Епифаний взошел на дубовый резной трон с вишневого цвета бархатной обивкой. При этом чин интронизации писали заново — последний раз подобная процедура происходила на Украине в 1995 году по чину, установленному РПЦ, сообщают украинские СМИ.

Интронизация — торжественное возведение на престол вновь избранного главы церкви. В процессе богослужения иерарх облачается в одежды, соответствующие его церковному сану. Грубо говоря, интронизация является своеобразным аналогом президентской инаугурации.

Президент Петр Порошенко выступил во время церемонии с речью и поздравил украинцев с «важным событием». По словам главы государства, на Украине «нет государственной церкви», и ПЦУ, «в соответствии с Конституцией, независима».

Кроме украинских президента и экс-премьера, в Киев на интронизацию прибыли глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук и представитель Константинопольской православной церкви — митрополит Галльский (всея Франции, Испании, Бельгии, Португалии и Люксембурга – «Газета.Ru») Эммануил. Самопровозглашенный экс-патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата и «почетный патриарх» ПЦУ Филарет (Денисенко) не смог посетить церемонию из-за проблем со здоровьем.

В Русской православной церкви (РПЦ) прошедшую в Киеве интронизацию назвали «жалким зрелищем». Такое мнение высказал пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла отец Александр.

«Константинопольский патриархат остался в полном одиночестве со своей клонированной «овечкой Долли»,

— передает слова священника ФАН. Для сравнения пресс-секретарь привел торжества, прошедшие в Москве по случаю десятилетия со дня интронизации патриарха Кирилла. «Раскол в православии никому не нужен», – подчеркнул священник.

Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал интронизацию «шоу», а ПЦУ назвал «сектантским альянсом».

«Отношение в Русской православной церкви к раскольничьему альянсу, который совершенно незаконно в нарушение канонического права, якобы, получил статус легализованной религиозной общины, не изменится. Он не будет поддерживаться», — подчеркнул Кипшидзе, сообщает НСН. Он добавил, что РПЦ ожидает от раскольников покаяния и возвращения в лоно канонической церкви – Украинской православной церкви Московского патриархата. Что же до ПЦУ, то ее

светские власти Украины намерены использовать церковную структуру как «орудие политики», отметил зампред Синодального отдела.

5 января патриарх Константинопольский Варфоломей вручил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию томос об автокефалии «православной церкви Украины».

«Автокефальная церковь Украины признает головой Святейший апостольский и патриарший Вселенский престол, как и другие патриархи и предстоятели, и должна вместе с другими каноническими обязанностями и ответственностями, прежде всего для сохранения нашей Православной Веры невредимой и канонического единства и общения со Вселенским патриархатом и другими поместными православными Церквами незыблемыми», — заявил вселенский патриарх.

На церемонии передачи томоса также присутствовали президент Украины Петр Порошенко и глава Верховной рады Андрей Парубий. Стоявший рядом с Порошенко священник в ходе мероприятия свалился в обморок. Церемония вручения томоса состоялась в соборе Святого Георгия в Стамбуле.

В настоящее время существует серьезная опасность того, что раскол церквей приведет к кровопролитию и религиозной войне. Чтобы предотвратить такой исход, должны взаимодействовать обе стороны конфликта. Стоит отметить, что на Украине находится около трети от 36 тыс. приходов РПЦ, и их потеря «станет политическим ударом для патриарха Кирилла», сообщал Bloomberg.

Киев неоднократно выступал с заверениями в том, что не собирается вмешиваться в дела Церкви. Тем не менее, приходы канонической УПЦ подвергаются постоянному и открытому давлению. В частности, в Винницкой области администрация шлет священникам образцы заявлений о переходе в «новую церковь», предлагая внести недостающие сведения о том или ином церковном приходе.