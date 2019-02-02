Тех миллиардов уже нет: Европа не отдает деньги России

Выплата полного взноса в бюджет Совета Европы (СЕ) является юридической обязанностью страны, входящей в организацию, и нельзя задним числом оспаривать свои обязательства, заявил РИА «Новости» источник в Страсбурге.

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«Выплата полного взноса в бюджет — юридическая обязанность страны — члена Совета Европы. Пока Россия является страной Совета, она должна платить все, что рассчитано, согласно бюджету, который одобрили все 47 стран организации», — подчеркнул источник в Страсбурге.

Таким образом он ответил на заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о намерении Москвы вернуть взносы, уплаченные ею в Совет Европы за то время, пока российская делегация не участвовала в работе ассамблеи (ПАСЕ).

«Вот если говорить об отношениях, то, исходя из того, что нам не дали возможность участвовать — причем это было не по нашей вине, а исходя из того решения, которое было принято, — хотелось бы, чтобы Парламентская ассамблея [Совета Европы] России возвратила бы средства, а это деньги большие», — отметил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, речь идет о сумме приблизительно в десяти млрд рублей. «Сумма большая, и нам она, конечно, нужна, стране нужна на решение вопросов, которые стоят перед гражданами. Мы хотим начать переговоры, чтобы нас услышали, и обозначить эту тему», — заявил он.

В 2014 году российскую делегацию лишили права голоса и ряда значимых полномочий в СЕ из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Тогда она не участвовала в работе ПАСЕ. В 2015 и 2016 годах россияне также не принимали участия в работе ассамблеи. В 2015 в ПАСЕ дважды поднимался вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В итоге делегация из России заявила об отказе работать на таких условиях.

В то же время с 2014 по 2016 год Москва оплачивала взносы, а в 2017 оплатила треть их. В конце июня 2017 года стало известно, что Россия — один из основных плательщиков в бюджет СЕ — приостанавливает выплату своего взноса в организацию из-за неучастия в работе ПАСЕ.

В январе этого года Госдума приняла заявление о том, чтобы не направлять заявку на подтверждение полномочий членов российской делегации в ПАСЕ и не платить взносы в Совет Европы, сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Там указали, что Госдума не видит основания возвращать делегацию России в ПАСЕ и возобновлять уплаты взносов. По этой причине депутаты сочли нецелесообразным направление заявки на подтверждение полномочий российской делегации в ассамблее, отметили в документе.

Депутаты считают, что, лишив российскую делегацию возможности голосовать на заседаниях и участвовать в работе руководящих органов ПАСЕ, ассамблея грубо нарушила права России как члена Совета Европы.

За неделю до этого секретарь ПАСЕ направил в Госдуму письмо с предложением сформировать делегацию для участия в зимней сессии, сообщил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

«Этот вопрос подробно обсуждался на Совете Госдумы, все члены Совета, представители всех фракций сошлись во мнении, что необходимо, поддерживая постоянный диалог с нашими коллегами ПАСЕ как на двусторонней основе, так и непосредственно с этой организацией, еще раз провести консультации и в течение недели заявить позицию парламента по поводу нашего дальнейшего участия в этой организации», — прокомментировал предложение ПАСЕ Толстой.

Тем временем в СЕ серьезно озабочены тем, что Россия приостановила выплаты взносов в организацию. 22 января генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что лишение России права голоса в Парламентской ассамблее привело к кризису в СЕ.

Он признал, что меры против российской делегации не ведут к возвращению Крыма Украине и не улучшают правозащитную ситуацию в России.

«Сегодня мы тратим время на рассмотрение этого кризиса в то время, как в Европе есть множество правозащитных кризисных ситуаций, которые надо урегулировать», — обратил внимание Ягланд.

Как он напомнил, если страна не платит взносы два года, то Комитет министров СЕ может рассмотреть вопрос о ее исключении. Для России этот срок наступит в конце июня.

Россия уже подумывает и о полном выходе из СЕ. Об этом с сентябре прошлого года заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье. Она отметила, что основная претензия Москвы касается необходимости равных прав всех членов организации.

«У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы. Я вам говорю это искренне», — предупредила Матвиенко. Она подчеркнула, что Россия заинтересована в укреплении СЕ как универсальной общеевропейской организации, способной обеспечивать «единство гуманитарно-правового пространства от Антарктики до Тихого океана».