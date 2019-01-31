Нащупать скрепы: политологам раздадут гранты

В четверг в здании администрации президента прошла презентация конкурса для исследователей в области общественно-политических наук. Его организацией и финансовым обеспечением будут заниматься Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

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Всего, по словам председателя Общественной палаты Валерия Фадеева,

на конкурсы планируется потратить порядка 200 млн рублей. Фактически, это гранты на проекты исследований и научные труды.

Председатель экспертного совета РФФИ Оксана Гаман-Голутвина заявила, что в российском обществе политическая наука часто воспринимается как «противоестественная». Чтобы опровергнуть это мнение, ученый перешла к «метасмыслу» конкурса, отметив, что, хотя Россия располагает значительным объемом ресурсов, глобальная конкуренция в области общественно-политических исследований только растет.

«Конкуренция требует эффективных ответов, а эффективность определяется тем, насколько основательно, качественно и фундаментально проработана сама социально-политическая проблематика. Вот собственно это и составит повестку нового конкурса», — заявила Гаман-Голутвина журналистам.

Разъяснить ее мысль «простыми словами» поспешил Валерий Фадеев:

«Этот конкурс призван выделить те исследования, которые нужны стране, нужны населению».

«Проблемы неравенства, проблемы несправедливости, почему экономический рост такой, мягко говоря, неспешный?» — Фадеев перечислял потенциальным конкурсантам вопросы, над которыми и так бьются лучшие умы страны на всевозможных конференциях и заседаниях в госорганах.

В ходе презентации ее участники называли и другие темы исследований. Например, молодым ученым в своих работах можно задуматься о том, что будет с партийной системой — и вообще благом ли является многопартийность.

Хотя на подобные исследования молодых ученых, по словам Фадеева, в целом будет выделено «довольно много денег» — те самые 200 млн рублей, отдельные проекты смогут претендовать только на сумму от 400 тысяч до 3 млн рублей.

Декан факультета политологии МГУ, председатель совета директоров ЭИСИ Андрей Шутов рассказывал, что

в 90-е годы государство отстранилось от поддержки политической науки. В итоге освободившуюся нишу заняли зарубежные фонды.

Сейчас, как отметил специалист, государство вернулось к этой проблеме, а корпорация политологов, в свою очередь, принимает эту поддержку.

Шутов рассчитывает, что по итогам конкурса российская политическая наука откроет новые имена. «Они уже есть, просто пока никому неизвестны», — считает ученый.

Участники презентации заявили, что ЭИСИ и РФФИ поделят расходы на конкурс пополам. У последнего фонда финансирование идет из бюджета — организация находится в ведении правительства РФ. ЭИСИ, в свою очередь, считается НКО, близкой к нынешнему внутриполитическому блоку Кремля. Гаман-Голутвина в ходе общения с журналистами отметила, что речь действительно идет о господдержке. Впрочем, Фадеев отдельно отметил, что

сама администрация президента деньги на конкурс выделять не будет, так как не является распределителем средств.

В ходе презентации упоминалось, что идея поддержать отечественных политологов принадлежит Сергею Кириенко. Он говорил о ней в сентябре прошлого года на съезде российского общества политологов.

Впрочем, на самом деле эта идея еще старше: первый замглавы администрации президента озвучивал ее еще в марте прошлого года на конференции преподавателей общественных наук — закрытом мероприятии, которое, тем не менее, удалось посетить корреспонденту «Газеты.Ru».

Тогда политик заявил, что политологи, в отличие от политтехнологов, занимаются стратегией, что важнее. Также он отмечал, что по итогам мартовских выборов в обществе родилась новая «консолидация», которую необходимо удержать.

В советские годы преподаватели общественных наук страдали от излишнего влияния со стороны государства, а сейчас — наоборот, подчеркивал Кириенко, призывая искать «золотую середину»..

Предполагается, что заявки конкурсантов на финальной стадии оценит экспертный совет конкурса, председателем которого станет Фадеев.

Всего конкурсанты смогут подавать свои работы по 14 темам. Среди них:

— «Основные тренды мирового политического развития»;

— «Современная политическая система России: тенденции и направления развития»;

— «Образ будущего России: стратегические приоритеты и точки роста»;

— «Трансформация политической культуры в условиях цифровизации публичного пространства»;

— «Новые коммуникативные технологии в современном обществе: возможности и границы применения» и другие.

Член совета директоров ЭИСИ Глеб Кузнецов в разговоре с «Газетой.Ru» пояснил, что цель конкурса — не только получить конкретные продукты, но и раскрыть потенциал молодых ученых и преподавателей, их способность формулировать новые идеи и подходы, стимулировать научный поиск в приоритетных направлениях. «Нужно выявить научно-экспертный потенциал занятых в общественных науках», — считает эксперт.

Однако в ЭИСИ ждут и конкретных продуктов, которые смогут быть применены не только здесь и сейчас, но и в стратегической перспективе.

«Стратегическая конкуренция сегодня основана на знаниях и идеях. В том числе в государственном управлении. Управление должно быть «умным», — рассуждает Кузнецов.

По его словам, на Западе сейчас в тренде постколониальные и гендерные исследования, исследования больших данных. Также политолог считает, что особенно были бы интересны работы, посвященные теме территориального и социального неравенства, изучению качества российских институтов, сложившихся социальных практик.

В США экспертное сообщество, состоящее из так называемых «мозговых центров», играет огромную роль в обсуждении и предложении идей по вопросам внешней политики и экономики. В Америке сегодня находится самое большое количество таких структур — более 1800. Их финансирование осуществляется за счет частных пожертвований, однако в некоторых случаях они получают средства напрямую от правительства.

Влиянию экспертного сообщества в США помогает так называемый принцип «вращающихся дверей» — перехода из правительства в экспертное сообщество крупных фигур из администрации.

Правда, после прихода к власти Дональда Трампа этот процесс начал сбоить, рассказывает «Газете.Ru» Дэниел Дрезнер, профессор Школы Флетчера Университета Тафтс, автор книги «Индустрия идей: как пессимисты, партократы и плутократы меняют рынок идей». По словам эксперта, это произошло в результате того, что ряд видных республиканцев не захотели идти на работу в администрацию Трампа и остались в «мозговых центрах». В этой ситуации демократы не смогли занять их места.