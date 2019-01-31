Религиозный раскол: Киев узаконил захват церквей

31 января на Украине вступает в силу закон, регулирующий переход приходов под юрисдикцию новой Православной церкви Украины (ПЦУ). Полный текст законопроекта опубликован в парламентской газете «Голос Украины».

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Закон «О внесении изменений в некоторые законы о подчиненности религиозных организаций и процедуре их государственной регистрации со статусом юридического лица» был утвержден Верховной радой 17 января. Правда, депутаты не смогли прийти к согласию по этому документу с первого раза. Законопроект был принят со второй попытки, едва набрав необходимое количество голосов: 229 депутатов поддержали инициативу при минимальных 226.

Несмотря на это, президент Украины Петр Порошенко остался доволен результатом.

«Отныне украинцы не будут спрашивать: какой это патриархат? Так как церковь теперь у нас благодаря томосу об автокефалии украинская!»

— написал Порошенко в своем фейсбуке в тот же день. 28 января он подписал законопроект, описывающий порядок действий при переходе приходов от УПЦ МП к ПЦУ.

Согласно тексту документа, решение о том, какой церкви подчиняться, будут принимать сами религиозные общины. Инициативу перехода к ПЦУ можно рассмотреть на общем сборе, который созывают члены общины. Решение может быть принято только при условии, что в голосовании участвовали две трети участников организации. Результат должен быть зафиксирован в уставе. Все члены общины должны поставить под ним свои подписи.

Пожалуй, самым важным моментом является определение члена религиозной общины. В документе этот аспект не прописан. На этот вопрос ответил «Коммерсанту» один из инициаторов закона, депутат от фракции «Народный фронт» Виктор Еленский.

«У каждой общины есть устав, в котором указано, кто является ее членом, — сообщил депутат. — Например, членом общины может являться прихожанин, который посещает богослужения не реже двух раз в месяц или причащается в храме в этой общине не реже одного раза в месяц. Именно исходя из этих уставов исчисляется число членов общины, а уже от него идет подсчет голосов.

Многие общины сейчас проводят голосования после воскресной литургии, к какой церкви принадлежать. Многие организуют голосование в своих группах в социальных сетях. Задача государства — избежать кровавых противостояний, захватов храмов и нарушений законодательства».

Стоит отметить, что спикер Верховной рады Андрей Парубий перед вынесением вопроса на голосование заявил, что процесс перехода приходов должен происходить «исключительно мирно, цивилизованным способом на основе демократических принципов».

С одной стороны, принятие такого важного решения путем голосования как раз вписывается в рамки демократии. Однако остается непонятным, возможно ли четко отрегулировать такой вопрос, как точное количество членов той или иной религиозной общины: воскресные литургии не являются обязательными для прихожан, а голосование в социальных сетях не всегда отражает действительное положение дел.

Словом, религиозная община с принятием закона стала практически юридическим термином, но кто и каким образом будет регулировать права и правила этой группы — неясно.

Противники принятого закона — межфракционное депутатское объединение «Оппозиционная платформа — За жизнь» и депутаты «Оппозиционного блока» — попытались оспорить решение Верховной рады. Их инициативы не были вынесены на голосование.

Согласно данным киевского Центра Разумкова, в 2018 году еще до предоставления автокефалии ПЦУ, 43% православных украинцев называли себя сторонниками Киевского патриархата, который впоследствии и получил томос, почти 20% относили себя к Московскому патриархату, и еще полпроцента — к Украинской автокефальной церкви. Около трети из опрошенных идентифицировали себя как «просто православные». Отметим, что Московский патриархат не согласен с данными этого опроса.

Остается и еще один вопрос: что делать тем, кто пожелает остаться в подчинении церкви Московского патриархата. Прежде всего, им нужно состоять в одном приходе, чтобы не оказаться в меньшинстве при голосовании. В противном случае они могут создать свою общину, правда, им придется искать другой храм. Здания, которые сейчас занимает УПЦ МП, перейдут в собственность новой церкви, если члены общины проголосуют за переход.

Стоит отметить, что законопроект был создан еще 2016 году. Уже тогда депутаты Верховной рады озаботились вопросом правового регулирования перехода религиозных общин. Впрочем, документ был раскритикован многими украинскими и зарубежными экспертами, которые посчитали, что законопроект в том виде может послужить почвой для обострения религиозных конфликтов. Из-за критики пришлось отложить инициативу подальше и заморозить процесс.

Однако после того, как ПЦУ получила томос об автокефалии, документ был отправлен на доработку. Например, в первоначальном варианте решение о переходе в новую церковь решалось путем голосования простого большинства, то есть присутствие двух третей прихожан было не обязательным условием, как и наличие их подписей.

В УПЦ МП возмущены принятием законопроекта, несмотря на изменения в нем. Руководитель юридического отдела Украинской православной церкви Александр Бахов заявил, что в новом законе «попытка предложить механизм для изменения подчиненности оборачивается излишним администрированием и усложнением процедуры регистрации уставов религиозных организаций».

Президент России Владимир Путин в четверг в ходе торжественного собрания, посвященного десятилетию Поместного Собора РПЦ и патриаршей интронизации, заявил, что украинские политики вмешиваются в религию. А на Украине сейчас реализуется проект, не имеющий отношения к вере.

«Хочу вновь подчеркнуть: государство, власти России считают абсолютно недопустимым любое вмешательство в церковные дела. Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более в соседней суверенной стране», — отметил Путин.

В свою очередь, Петр Порошенко за пару дней до подписания законопроекта пообещал, что правительство не будет влиять на процесс перехода церковных приходов: «Когда кое-кто ожидал, что первыми действиями будут штурм лавр, передача всего — нет, всему свое время, и не нужно это ускорять. Мы дали возможность всем сделать свой выбор».