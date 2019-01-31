«Политический вандализм»: ЕС признал Гуайдо президентом

Европейский парламент признал лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо легитимным исполняющим обязанности президента страны. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

Реклама

За соответствующую резолюцию проголосовали 439 евродепутата, 104 выступили против, 88 воздержались. Спикер Антонио Таяни отметил, что Европарламент стал «первым европейским институтом, сделавшим это». В Европарламенте также призвали дипслужбу Евросоюза и страны-участницы ЕС принять аналогичное решение.

В заявлении Европарламента подчеркивается, что депутаты полностью поддерживают Национальную ассамблею (парламент) Венесуэлы как «единственный законный демократический орган» республики. Депутаты заявили, что «необходимо восстановить полномочия Нацассамблеи, а также права и безопасность ее членов».

«Депутаты Европарламента осуждают жестокие репрессии и насилие, приводящее к убийствам и жертвам, и требуют, чтобы находящееся сейчас у власти руководство Венесуэлы прекратило все нарушения прав человека», — говорится в сообщении.

Парламентарии также призвали немедленно освободить задержанных в Венесуэле журналистов, освещающих политический кризис в республике, в том числе нескольких граждан ЕС.

При этом глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс считает, что Евросоюзу придется принять «более сильные решения» по Венесуэле, если ситуация с проведением выборов в этой стране не сдвинется с места. Дипломат заявил, что будет выступать за создание международной контактной группы по вопросу выборов в Венесуэле.

«Мы хотим заслуживающих доверия выборов, именно поэтому необходимо создание международной контактной группы, и именно в этих рамках, если ситуация не изменится, ЕС должен будет принять более сильные решения», — Рейндерс.

Ранее Нидерланды, Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы, если в течение восьми дней в стране не объявят новые выборы. ЕС также призвал объявить в ближайшие несколько дней о проведении выборов.

Сам Гуайдо поблагодарил Европарламент за признание его легитимным временным президентом.

«Мы сделали большой шаг в нашей борьбе за демократию! Благодарим Европарламент за решение признать усилия, которые [мы] прилагаем для того, чтобы восстановить конституционный порядок в нашей стране», — написал он в своем твиттере.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, комментируя решение Европарламента, назвал его «политическим вандализмом». Поведение Евросоюза противоречит тем ценностям, которые он декларирует на всех международных площадках, считает сенатор.

«Это чудовищное нарушение всех норм права, политический вандализм, не имеющий никакого отношения к принципам, на которых строится демократия, свободы и права человека. То есть к тем ценностям, которыми так кичится Европарламент. Если эта резолюция будет принята, то это лишь подтвердит, что для евродепутатов политическая конъюнктура выше элементарных представлений о справедливости», — пояснил сенатор в беседе с ФАН.

Николас Мадуро является законно избранным президентом страны. Качество его политики в данном вопросе вторично, поскольку речь идет о нарушении международного права, отметил Морозов.

«Это не вопрос, хорош или плох Мадуро, оценки можно давать сколько угодно как ему, так и качеству его правления. Вопрос в другом — можно или нельзя нарушать правила, принципы международного права? В данном случае они нарушаются сплошь и рядом», — подчеркнул парламентарий. — Если бы американцы впопыхах не признали самозванца Гуаидо «президентом», тогда бы не было всей этой истории. А сейчас нужно маршировать вместе с Вашингтоном.

Юридической силы эта резолюция не будет иметь никакой. Она только еще раз подчеркнет, что мы имеем дело не с политикой правил, а с политикой бесправия».

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента страны и лидер оппозиции Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

К настоящему времени Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро как президенту, законно избранному на выборах. Аналогичное мнение высказали Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция.