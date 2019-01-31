Новая фаза ДРСМД: чем закончится противостояние США и России

Россия продолжит работать над сохранением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) даже в случае выхода из него США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «С нашей стороны делается все, чтобы подчеркнуть актуальность сохранения договора», — подчеркнула она на брифинге.

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Той же позиции придерживается и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, который в четверг провел встречу с замгоссекретаря США Андреа Томпсон в Пекине. По ее итогам он заявил, что Россия отказалась разговаривать с США в режиме попыток шантажа по ситуации с ДРСМД. Рябков также подчеркнул, что Штаты изначально не планировали прийти к решению и играли в свои политические игры, чтобы прикрыть давно принятое решение, сообщает ФАН.

«США сами себе навязали 60-дневный срок, в течение которого мы должны были выполнить их ультиматум. Соответственно, я делаю вывод, что США и не рассчитывали ни на какое решение, а все это была игра, призванная прикрыть давно уже сформированное, состоявшееся у них внутреннее решение о выходе из договора по РСМД», — сказал он после переговоров с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон в Китае.

Кроме того, американская сторона также уточнила, что исполнение своих обязанностей по Договору она может приостановить уже в ближайшие выходные, 2 февраля. При этом объяснить свои собственные нарушения договора в США по-прежнему не посчитали нужным: в том числе по универсальным пусковым установкам МК-41 в составе комплексов Aegis Ashore, уже развернутым в Румынии. Отмечается, что вскоре они появятся и в Польше.

«Ответственность за происходящее целиком на Вашингтоне. Потому что теперь, как мы понимаем, начинается следующий этап, следующая фаза, а именно фаза приостановки США своих обязательств в рамках ДРСМД»,

— сказал Рябков, отметив, что отсутствие продвижения в диалоге по ДРСМД вызывает озабоченность у России в контексте европейской безопасности.

Встреча российской и американской стороны произошла в рамках съезда «ядерной пятерки», проходившего в Пекине 30 и 31 января. В первый день мероприятия, посвященного поддержанию режима нераспространения ядерного оружия, Рябков выразил обеспокоенность, что страны-участницы отказались согласовать итоговое совместное заявление. «Не может не тревожить, что все эти события происходят на фоне углубления дефицита взаимного доверия между членами «ядерной пятерки», что является беспрецедентным вызовом для данного формата», — заявил он.

В то же время зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что такой исход встречи был достаточно предсказуем. По мнению эксперта, наше государство имеет свою четко выстроенную позицию по вопросу ядерного вооружения, которую никто не скрывает, но это еще не значит, что остальные страны готовы ее разделить.

«Ситуация непростая, особенно если принять во внимание, что страны НАТО стараются всегда все решать одним голосом, и голос этот звучит из Вашингтона. Получается система такая: это не просто «пятерка», это «тройка» и две самостоятельные крупные ядерные державы. Из них Россия — ядерная сверхдержава. Тут всегда сложно найти баланс, и я бы не назвал то, что произошло, каким-то неожиданным явлением», — заметил Климов в эфире НСН.

Он также отметил, что, несмотря ни на что, главной целью «ядерной пятерки» должно стать нераспространение ядерного оружия. Необходимо также учитывать, что активность могут проявить и другие страны, только заявляющие о своем ядерном потенциале.

«Самое главное, мне кажется, сегодня — удерживать режим нераспространения ядерного оружия, и добиваться того, чтобы наиболее ответственные государства — а все они в эту «пятерку» входят — избегали применения либо угрозы применения силы, тем более с применением ядерного оружия. Единственная страна из этой «пятерки», которая применяла его, это США. К другим такого рода претензии применить невозможно. И, наконец, помимо этой ядерной пятерки есть немало стран, которые либо заявили о своем ядерном потенциале, либо не заявили, но, скорее всего, обладают не только технологиями, но и ядерными боезапасами. Это тоже усложняет проблему, причем такого рода государств выше десятка», — заключил Климов.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря 2018 года объявил России о сроке в 60 дней, чтобы «вернуться к выполнению» ДРСМД. В противном случае США приостановят обязательства по договору на неопределенный срок. Причиной для этого стало якобы несоответствие российской ракеты 9М729 положениям ДРСМД. Тогда Министерство обороны России провело для зарубежных военных представителей презентацию, однако представители НАТО на нее не явились.