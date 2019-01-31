«Совет мудрецов»: как Япония пытается отобрать Курилы

Работа российско-японского «совета мудрецов» ярко продемонстрировала, что у Токио нет шансов вернуть Курильские острова. Об этом РИА «Новости» рассказал экс-мэр Москвы Юрий Лужков, ранее занимавший пост сопредседателя организации.

«Японская сторона после нескольких лет такого периодического взаимодействия увидела, что не удается «протащить» через «совет мудрецов» задачу — отобрать эти четыре острова»,

— пояснил Лужков.

Реклама

Как напомнил бывший сопредседатель, работа «совета мудрецов» началась на фоне заявлений первого президента России Бориса Ельцина, который дал Токио надежду на возвращение всех четырех островов — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Организацию для решения вопроса в 2003 году учредили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми. С российской стороны сопредседателем совета стал Лужков, со стороны Японии — бывший глава правительства Иосиро Мори.

По словам Лужкова, он согласился на эту должность только после переговоров с Путиным, который убедил его, что Россия не отдаст свои территории. «Владимир Владимирович мне сказал: «Да речь не идет о том, чтобы отдать острова». Я говорю: в этом случае я согласен возглавить со стороны России «совет мудрецов», — подчеркнул бывший мэр.

Отмечается, что представители РФ были действительно очень последовательны в своей позиции, поэтому уже через несколько лет японцы убедились, что совет не поможет им получить Курилы, и объявили, что заканчивают сотрудничество с организацией. Тогда же о прекращении деятельности совета объявил и Владимир Путин. Результатом работы «совета мудрецов», резюмировал Лужков, стали серьезные исторические и современные положения, сложившиеся и по вопросу Курил, и по вопросу двусторонних отношений.

Напомним, что отношения Москвы и Токио на протяжении последних десятилетий усложняет отсутствие мирного договора. Япония претендует на Курильские острова, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, согласно которой Москва была готова рассмотреть возможность передачи двух островов — Хабомаи и Шикотана — с условием заключения мирного договора.

Другие два острова в декларации не упоминались, так как южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит обсуждению ни при каких условиях, заявляли представители СССР. Однако Японию такое положение дел не устроило, поэтому последующие переговоры ни к чему не привели, несмотря на то что наша страна всегда подчеркивала, что готова вести совместную экономическую деятельность на этих территориях.

Более того, премьер-министр Японии Синдзо Абэ накануне в очередной раз заявил, что Токио считает южные Курильские острова своей исконной территорией. По его словам, японская сторона стремится для подписания мирного договора определить принадлежность всех четырех островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. «Северные территории (южные Курильские острова. — «Газета.Ru») — это наши исконные территории. Изменений в этой позиции нет», — сказал Абэ. Он также отметил, что переговоры с Россией ведутся на основании всех документов и договоренностей, достигнутых к настоящему моменту. В первую очередь, речь идет о декларации 1956 года, которая была ратифицирована парламентами обеих стран и действует до сих пор.

В том, что Япония не успокоится, пока не вернет себе все четыре острова, не сомневается и старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузминков. «Все остальное — политика и лукавство», — отметил он в эфире НСН.

«У японской стороны никогда не менялась официальная позиция, и она состоит в том, чтобы вернуть себе все четыре острова. Так что это все лукавство. Они настаивают, мол, сначала два, потом два плюс еще один. Токио не откажется и от Итурупа, и от Кунашира.

Мы лишний раз видим подтверждение позиции страны. И пока что-то не случится, но это маловероятно, Япония начала ужесточать свою позицию», — сказал эксперт.

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов среагировал на слова премьер-министра Японии более резко и заявил, что острова являются собственностью Москвы и не признавать это — значит не признавать итоги Второй мировой войны, цитирует слова политика ФАН.

«Под заявлениями господина Абэ нет никакой правовой основы, кроме отдаленного дыхания умершего японского империализма. По сути дела, под такой мягкой формулировкой «территориальной претензии» господин Абэ выступает за пересмотр итогов Второй мировой войны, — подчеркнул Виталий Милонов. — Фашистская Япония, которая чинила зверства на востоке и была побеждена международной коалицией, включая советские войска, утратила эти территории. Все легитимные международные документы признают суверенитет Российской Федерации как правопреемницы Советского Союза».