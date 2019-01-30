Скандал в Риге: помогут ли обыски свалить Ушакова

В офисе и резиденции мэра Риги Нила Ушакова в среду, 30 января, прошли обыски латвийского Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB).

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Новость быстро была растиражирована оппозиционно настроенными к Ушакову и его партии «Согласие» политиками. Экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов даже поспешил сообщить, что «KNAB задержал мэра города Рига и везет его в следственный изолятор».

Эта информация была опровергнута в течении часа. Когда Ушаков вместе со своей женой покидал здание своей резиденции, он сразу же дал небольшое интервью поджидавшим его появления представителям СМИ.

«Положив руку на сердце, я могу сказать, что моя совесть чиста», — заявил мэр Риги.

Ушаков подтвердил информацию об обысках. Однако о сути дела политик отказался говорить, сославшись на подписанные им документы о неразглашении информации.

Информацию об обысках подтвердили и в Бюро, однако дополнительные подробности сообщить также отказались. «KNAB информирует, что сегодня, 30 января, в рамках ранее начатого уголовного дела бюро провело криминально-процессуальные действия, в том числе санкционированные обыски по нескольким адресам. На данный момент ни к одному лицу не применена мера пресечения, связанная с лишением свободы», — говорится в сообщении ведомства.

Тем не менее, на этом история для Ушакова не заканчивается. Оппозиционные в Рижской думе партии заявили о намерении собрать подписи, чтобы созвать внеочередное заседание самоуправления, на котором планируется инициировать голосование за отставку Ушакова. Об этом сообщил оппозиционный депутат Вилнис Кирсис.

«Даже если его сегодня не уведут в наручниках, происходящее — достаточно веское основание для того, чтобы объявить об уходе с поста»,

— заявил он. По словам политика, сбор подписей начался уже в день обысков. После запуска процедуры у мэра Рига будет две недели, чтобы созвать внеочередное заседание столичной мэрии по этому вопросу. «У Ушакова больше нет выхода», — считает Кирсис.

Хотя официально об этом не говорится, поводом для обысков вероятно стал скандал с закупкой трамваев и автобусов муниципальным предприятием Rigas satiksme, долей которого как раз владеет Ушаков. 11 декабря местное KNAB обвинило руководство компании во взятках и легализации незаконно нажитых средств при закупке для обеспечения перевозок в Риге низкопольных трамваев в 2016 году, троллейбусов и автобусов в 2013-м.

Расследование инцидента приобрело международные масштабы. Известно, что речь идет о взятке в размере 800 тыс. евро. В антикоррупционной службе Польши заявили, что в центре расследования — поставка около 200 автобусов и троллейбусов в Ригу. Конкурсами на поставку занималась Rigas satiksme в 2013-2016 годах. Восемь человек, подозреваемые в сокрытии дачи взятки, уже задержаны. Все члены правления компании ушли в отставку, а деятельность предприятия была приостановлена. В рамках расследования еще в конце прошлого года были проведены обыски в Рижской думе.

Более того, в бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией заявляли, что в инциденте замешаны члены Рижской думы, однако не уточнили, кто именно. В свою очередь, мэр города подчеркивал, что ни он, ни вице-мэр Андрис Америкс не причастны к коррупции. Последний, впрочем, после того, как скандал стал публичным, подал в отставку.

Тогда же Ушаков созвал экстренное заседание рижской думы, на котором должно было решиться, покинет ли мэр свой пост.

Хотя оппозиционные депутаты покинули зал еще до начала голосования, на его результаты это не повлияло: Ушакова поддержали 32 депутата из 60, что позволило ему избежать отставки.

После этого оппозиционные депутаты из Национального объединения «Все Латвии» инициировали новый сбор подписей за отставку рижского мэра. Члены партии обратились к своему представителю — занимавшему на тот момент пост министра среды и регионального развития Каспарсу Герхардсу — с призывом распустить городскую думу Риги. Законопроект был подан в сейм, и для его вступления в силу нужна поддержка большинства депутатов.

Из-за многочисленных нарушений, допущенных при составлении документа, его рассмотрение было отложено. Однако Минрегионов обещало представить Сейму новую его редакцию.

Премьер министр страны Кришьянис Кариньш, отвечая на вопрос журналистов, могут ли сегодняшние обыски способствовать ускоренному рассмотрению этого законопроекта, заявил, что этот этот вопрос находится в юрисдикции нового главы Минрегионов Юриса Пуце. Сам Пуце еще до сегодняшних обысков обещал, что рассмотрит вопрос о возможной отставки Ушакова.

«Надо понимать, что роспуск Думы имеет большие политические последствия. Я рижанин и вижу, что скандалы разрушительны. Какие-то последствия должны быть, но я не знаю, какие», — сказал Кариньш.

Ушаков называет эту законодательную инициативу политическим шоу и говорит о готовности оспорить ее в Конституционном суде.

Однако, как повернется его судьба на самом деле при одновременном давлении со стороны латвийского Сейма и рижской думы, предсказать на данный момент довольно сложно.

Сам Ушаков, комментируя обыски, заверил, что покидать пост мэра Риги не намерен.

Кто такой Нил Ушаков?

Нил Ушаков занимает пост главы столицы уже третий срок. В Латвии можно избираться на должность мэра неограниченное количество раз. Пожалуй, среди латвийских чиновников именно Ушаков пользуется наибольшей популярностью в России. Русскоязычный политик часто бывает в Москве и проводит встречи с представителями местной власти. В 2016 году он был оштрафован Центром государственного языка Латвии за использование русского в соцсетях.

Ушаков неоднократно высказывался о важности сохранения теплых отношений с Россией. Он заявлял, что, как мэр Риги, старается поддерживать «положительный политический климат».

«Глядя на геополитическую обстановку, на кризис в отношениях между Европой и Россией, можно сказать, что что бы ни происходило между Латвией и Россией, между Европой и Россией, между Западом и Россией, отношения между Ригой и Москвой всегда оставались на очень высоком и хорошем уровне», — говорил Ушаков в своем интервью для ТАСС.

Известно также, что мэр Риги является противников антироссийских санкций. «Если мы говорим о конфликте между Евросоюзом и Россией, то, конечно, Латвия в целом и Рига в частности являются теми, кто платит одну из самых высоких в относительных единицах и измерениях цен, — говорил рижский мэр. — Мы заинтересованы в том, чтобы Евросоюз, когда эта возможность представится, а мы считаем, что эта возможность должна представиться в обозримом будущем, снял санкции с России или хотя бы часть санкций».

Роль Ушакова в латвийской политике резко возросла после победы возглавляемой им партии «Согласие» на парламентских выборах в конце 2018 года.

За 100 депутатских мест в парламенте соревновались 16 политических партий. Социал-демократов «Согласия» поддержали 19,91% избирателей. Второе место с 14,06% голосов занимает партия KPV LV. Замыкает тройку лидеров Новая консервативная партия (НКП), получившая 13,6% голосов избирателей.

Таким образом, партия Ушакова, получив на выборах 23 мандата, контролирует почти четверть мест законодательного органа Латвии.

Однако несмотря на победу, сформировать правительство партии так и не удалось. Абсолютно все политические силы, прошедшие в латвийский Сейм, отказались сотрудничать с «Согласием» Ушакова. Партия политика, несмотря на свою социалистическую направленность, оказалась в том же положении, что и правые популисты «Альтернатива для Германии» или «Шведские демократы».

В итоге, после 4 месяцев безвластия — самого продолжительного за всю историю Латвии — пяти партиям удалось сформировать коалицию. Лидером этого союза стала партия «Новое единство», которая получила лишь 8 мандатов из 100.

Из-за этого, новый кабинет Латвии прозвали «правительством аутсайдеров».

Хотя в сумме пять партий объединили 66 мандатов. Кроме «Согласия» в оппозиции осталась лишь партия «Союз зеленых и крестьян», которая получила в Сейме 11 мест.

Новым премьер-министром страны стал лидер «Нового единства» Кришьянис Кариньш. Примечательно, что у нового лидера прибалтийской республики двойное гражданство: помимо латвийского паспорта у него есть так же и американский. Тем не менее, политические силы Латвии предпочли отдать премьерское кресло ему, а не подозреваемому в симпатиях к России Нилу Ушакову.

Источник «Газеты.Ru», несколько лет проработавший в Риге и знакомый с ситуацией, описывает Ушакова как «неординарного человека». «Он находится между молотом и наковальней, когда надо угодить и латышским и русским слоям населения. В такой ситуации балансирование достойно уважения. Более того он популярен среди избирателей», — говорит источник.

В то же время собеседник издания отмечает, что «по сути, пророссийским Ушаков никогда не был».

«Тем не менее, у него уже налажены долгосрочные рабочие отношения с Москвой. Поэтому возможный уход Ушакова с поста мэра, несомненно, отразится на продуктивности работы», — уверен источник.