Хвастаться нечем: что скажет Трамп в послании конгрессу

Новое послание президента США «О положении нашего союза» в этом году перенесено из-за частичного выключения правительства — так называемого «шатдауна», — традиционное обращение главы Белого дома прозвучит 5 февраля. По крайней мере, на эту дату договорился Дональд Трамп с палатой представителей. На это он получил официальное приглашение спикера нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси. «...Я приглашаю вас выступить на объединенном заседании конгресса в палате представителей», — говорится в документе, обращенном к Трампу.

В первом послании Трамп уделил немало внимания экономике, которую он считает своим коньком. Под аплодисменты своих сторонников-республиканцев год назад он заявил, что в США создано 2,4 млн рабочих мест, из них 200 тыс. — в сфере производства.

Правда, телеканал СNN в то время отмечал, что тенденция на увеличение рабочих мест проявилась еще во время правления Барака Обамы. Трамп об этом умолчал.

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Глава Белого дома также анонсировал, что американская фирма Daimler Chrysler возвращает производство из Мексики и открывает его в Мичигане. Прошло время и компания по-прежнему производит грузовики в Мексике, хотя и объявила о солидных инвестициях в США. Кроме того, президент США рассказал о многомиллиардных инвестициях в американскую экономику других корпораций.

Год назад он заявлял, что все эти возможности были получены благодаря налоговой реформе, которая снизила нагрузку для компаний с 35% до 21% и считается главным достижением президента США за первый год правления.

Трамп также огласил, что безработица в США достигла рекордно низкого уровня, и подчеркнул, что этот показатель снизился и среди афроамериканского населения.

Безработица к моменту оглашения нового послания действительно держится на низком уровне, однако, как отмечают экономисты, темпы роста американской экономики замедляются. Пресловутый шатдаун, продлившийся более месяца, ударил по экономической ситуации.

Кредитное агентство S&P оценивает убытки от приостановки работы правительства не менее чем в $6 млрд.

В докладе экономистов подчеркивается, что, несмотря на завершение шатдауна, принятое соглашение отразится на уверенности бизнеса и окажет влияние на финансовый рынок.

К тому же, Федеральная резервная система США во время президентства Трампа уже семь раз поднимала ключевую ставку, что было с негативом воспринято самим Трампом, отмечает в обзоре телекомпания CNBC. В этом году, возможно, ставка будет поднята еще пару раз, что не вызывает большого энтузиазма.

С акцентом на Москве и Каракасе

Население США также не высказывает радужных настроений. Согласно опросу агентства Associated Press и социологического центра NORC, 70% американцев считают, что страна находится на неверном пути. В свою очередь, 52% граждан полагают, что дела в новом году будут только хуже.

В международной части послания Трамп, несомненно, вновь затронет отношения Вашингтона с Москвой и Пекином, которые он в прошлом послании назвал державами-соперниками США.

Вполне можно сказать, что больше уколов будет в адрес России, так как это наиболее больная тема для президента США. Правда, негатив в адрес Москвы со стороны Трампа, вероятнее всего, будет сдержанным, и он вряд ли пойдет по стопам президента США Барака Обамы. Последний, к примеру, в одном из посланий заявил, что «экономика России разорвана в клочья».

Что же касается Китая, то вряд ли Вашингтон будет лишний раз раздражать Пекин, с которым предстоит вести тяжелые переговоры экономического характера.

В послании 2018 года Трамп уделил немало внимания так называемым «режимам-изгоям»: «диктатуре» на Кубе и Венесуэле, а также «самому жестокому» режиму — в КНДР, — и заявил, что продолжит оказывать давление на Пхеньян: «Я не допущу повторения ошибок предыдущих администраций».

Вряд ли стоит ожидать, что главным героем нового послания будет КНДР, так как эта страна сейчас беспокоит Вашингтон гораздо меньше. Испытания ядерного оружия ее лидер Ким Чен Ын прекратил и ждет новой встречи с президентом США после знаменитого саммита в Сингапуре в 2018 году.

На днях Ким получил послание от президента США Дональда Трампа, где говорилось об обсуждении деталей нового саммита между странами.

Скорее всего, место КНДР в новом послании займет Венесуэла — страна находится в ситуации «двоевластия», а США, отказав в поддержке президенту Николасу Мадуро, выступают на стороне его оппонента Хуана Гуайдо. Вполне возможно, что на оглашении послания будет присутствовать кто-то из противников Мадуро, к которому обратится Трамп.

В послании 2019 года Трамп может, как и в прошлом, затронуть ядерную тематику. В первом послании он призвал конгресс воздержаться от секвестрования военного бюджета США, чтобы «полностью финансировать» вооруженные силы и модернизировать ядерные арсеналы: «Возможно, придет такой момент, когда все страны откажутся от ядерного оружия, но мы пока еще не там».

В прошлом послании Трамп упомянул «ужасную» ядерную сделку с Тегераном, призвав конгресс переработать ее. Идея Трампа в то время заключалась в лишении Ирана возможности разрабатывать программу баллистических ракет. Однако сейчас, когда сделка окончательно похоронена, Трамп может упомянуть другую «сделку» — Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон упрекает Москву в нарушении договора и заявил, что покинет его в начале февраля.

Обращаться с ежегодным посланием президента обязывает конституция. Известно, что текст готовится командой спичрайтеров. После его прочтения американский лидер либо вносит свои поправки, либо переделывает текст полностью, причем, как отмечала The New York Times, Обама писал свои поправки от руки.

Известно, что Трамп не любит больших текстов, но любит вносить изменения.

О том, как нынешний глава Белого дома любит работать над речами, рассказывал в своей книге о президенте США американский журналист Боб Вудворд.

«Записывая свои мысли, президент четким и аккуратным почерком вывел: «ТОРГОВЛЯ — ЭТО ПЛОХО». Трамп не сказал этого в своей речи. Но он нашел более емкую формулировку, которая в полной мере отражала его позицию: сплав протекционизма, изоляционизма и ярого американского национализма»», — писал Вудворд.

Теперь Трампу придется вновь искать подходящие формулировки, так как Америка вступила в предвыборную гонку, и избиратель запомнит каждое произнесенное слово.