«Пять тысяч солдат в Колумбию»: у США есть план вторжения

На фотографии, опубликованной после пресс-конференции помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, в его блокноте фотографы рассмотрели интересную запись: «пять тыс. солдат в Колумбию». При этом брифинг был посвящен Венесуэле, а «дестабилизация в этой стране осуществляется именно с территории Колумбии», подчеркнула в своем посте на фейсбуке представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«А как же невмешательство во внутренние дела от выборов до кибербезопасности, которыми так озабочен коллективный Запад последние годы, спросите вы. Ну, как-то так», — написала представитель ведомства.

Она также заявила, что вмешательство США во внутреннюю политику Венесуэлы ни для кого не станет сюрпризом. «На возможность военного вмешательства США в Венесуэлу с разной степенью беззастенчивости намекали многие в Вашингтоне: от президента до представителей его администрации», — отметила Захарова, добавив, что от телеканала NBC уже поступило опровержение этой информации со ссылкой на трех высокопоставленных сотрудников Пентагона. По данным телеканала, США не перебрасывают в эти страны ни военнослужащих, ни военную технику или снаряжение.

Однако официальных комментариев Вашингтона по поводу ситуации с военными никто пока не увидел. «Официальных комментариев, как всегда, никто не дождался, хотя надежду не теряем», — заключила Захарова.

Надеются на комментарий от США и в МИДе Колумбии, представители которого также не смогли найти объяснения пометке в блокноте Болтона.

«Нам неизвестны значение и причины записи в блокноте мистера Болтона, в которой упоминается о Колумбии», — высказался министр иностранных дел страны Карлос Холмс Трухильо Гарсия в видеообращении, опубликованном на сайте колумбийского МИДа.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп уже высказывал мысль о возможности военного вторжения в Венесуэлу две недели назад. По этому поводу он советовался с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. «Что вы думаете об использовании военной силы?» — якобы спросил Трамп.

Такой вопрос удивил сенатора, который резко ответил американскому лидеру, что тот хочет вторгаться повсюду. Однако Трамп и тут смог выкрутиться, ответив, что всего лишь хочет использовать военную поддержку в случаях, когда что-то угрожает национальной безопасности США.

Решительный отпор намерениям Трампа дал и легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро, который потребовал от главы Белого дома оставить его страну в покое, сообщает ФАН.

С таким заявлением венесуэльский лидер выступил во время встречи с вернувшимися из США дипломатами. В какой-то момент Николас Мадуро перешел на английский язык и через СМИ обратился к Трампу. «Дональд Трамп, переворот в Венесуэле? Нет! Все не так!.. Не вмешивайся в дела Венесуэлы, руки прочь от Венесуэлы! Немедленно!» — потребовал он от лидера Америки.

Резкую реакцию Мадуро можно связать и с тем, что глава Министерства финансов США Стивен Мнучин накануне объявил о введении санкций против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, сообщает НСН. Таким образом США намерены «предотвратить дальнейшее использование активов Венесуэлы бывшим президентом Мадуро».

Отмечается, что активы президента США планируют передать оппозиции.

Заручившись поддержкой США, самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо начал тайные переговоры с военными с целью убедить их в необходимости свержения официального лидера страны. Как отметил в беседе с НСН заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов, решение венесуэльской армии будет зависеть от того, что пообещает им Гуайдо. Хотя на покупку лояльности армии оппозиционеру уже выдали деньги в США, уверен эксперт.

«Гуайдо может предложить им финансовые бонусы. Экономическая ситуация в Венесуэле плачевная, соответственно, как бы ни пестовал Мадуро свою армию, это так или иначе отражается и на ней. Инфляция там под миллион, дефицит постоянный. Если даже военные обеспечены неплохо, то у них есть семьи, родственники, друзья, которые живут по сравнению с ними плохо. Поэтому он может их элементарно купить.

Тем более, ему уже американцы обещали сколько-то миллионов. Один раз пообещали, значит, еще дадут. Он выпестован там, это продукт долгосрочной, продуманной политики. Она не только в Венесуэле себя выказывает, но и в других частях света. И совсем рядом с нами. Так что, американцы умеют работать со своими людьми», — сказал Мартынов.

Ранее Мадуро разорвал дипломатические отношения с США после того, как Дональд Трамп признал в качестве законного лидера Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи и лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо. Мадуро также потребовал работников посольства покинуть страну в течение 72 часов.