В политику через постель: соперница Трампа угодила в секс-ловушку

Очередь из демократов, желающих сместить Трампа с президентского кресла, растет. Однако некоторые из них спотыкаются уже в самом начале своего пути. Одна из фавориток грядущей кампании — сенатор-демократ из Калифорнии Камала Харрис, которую СМИ поспешили назвать «самой опасной соперницей Трампа на выборах 2020», оказалась в центре секс-скандала.

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Спустя несколько дней после того, как она объявила о своем намерении включиться в президентскую гонку, бывший мэр Сан-Франциско Вилли Браун рассказал о своих внебрачных отношениях с ней.

«Да, мы встречались. Это было более 20 лет назад», — написал Браун в своей колонке для San Francisco Chronicle. Впрочем, новостью о романе дело не обошлось.

Бывший мэр также рассказал, как он помогал строить политическую карьеру своей бывшей любовницы, которая теперь претендует на пост президента США.

«Да, возможно, я повлиял на ее карьеру, назначив ее в две государственные комиссии, когда я был спикером [Калифорнийского] собрания. И я, безусловно, помог с ее первой гонкой за должность окружного прокурора в Сан-Франциско», — написал он.

Речь идет о назначениях Камалы Харрис в государственную комиссию в Апелляционном совете по страхованию на случай безработицы и в Калифорнийскую комиссию по оказанию медицинской помощи, уточняет издание The Washington Free Beacon.

84-летний Вилли Браун также отметил, что в свое время помог и другим знаменитым демократам, среди которых --спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, новый губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и еще один сенатор США от Калифорнии Диана Файнштейн.

Однако Харрис, как утверждает Браун, оказалась единственной из его подопечных, кто грозился обвинить его в неподобающем поведении.

Камала Харрис объявила о своем намерении баллотироваться в президенты США 21 января. Дата выбрана, скорее всего, не случайно, ведь это день Мартина Лютера Кинга — знаменитого борца за гражданских правы афроамериканцев. Это, пожалуй, стало первым уколом в адрес Дональда Трампа, которого в США многие критикуют за расизм.

Сама Харрис родилась в семье иммигрантов — ее родители родом из Индии и Ямайки. Таким образом, сенатор уже на старте имеет некоторое количество политических очков среди демократов: если она победит, то станет первой в истории США женщиной-президентом, первым президентом азиатского происхождения и вторым президентом афроамериканского происхождения.

О своем выдвижении она объявила в видеоролике на канале ABC. В своей предвыборной кампании Камала Харрис решила расставить акценты таким образом, как того ожидают от любого кандидата Демпартии.

«Справедливость. Порядочность. Равенство. Свобода. Демократия. Это не просто слова. Это ценности, которыми мы, как американцы, дорожим. И все они находятся сейчас под угрозой», — заявляет она в своем видео.

27 января в своем родном Окленде Харрис выступила с речью на митинге, дав официальный старт своей кампании. Лозунг «Для народа», под которым сенатор будет вести борьбу, гармонично вписывается в ее политический образ борца за права американцев.

«Мое сердце сейчас переполнено», — сказала Харрис, выходя на сцену. «Я так горжусь тем, что являюсь дочерью Окленда, штат Калифорния», — сказала она, намекая на активную гражданскую позицию своих родителей, которые приехали в США «в поисках мечты». «Борьба за справедливость является обязанностью каждого», — подчеркнула сенатор.

Харрис не стала произносить имя Трампа, однако, некоторые ее заявления можно расценивать как упреки в его адрес.

«Мы здесь, потому что американская мечта и наша американская демократия находятся под угрозой, как никогда раньше», — сказала сенатор из Калифорнии.

Когда ее спросили, должен ли Дональд Трамп понести ответственность за сговор с Россией во время президентских выборов 2016 года, она предпочла уклониться от ответа. Будучи членом комитета Сената по разведке, Харрис была осторожна в высказываниях по этой теме. Она сказала, что следует дождаться, пока спецпрокурор Роберт Мюллер завершит свое расследование и предоставит общественности отчет о его итогах.

Впрочем, политик все же заявила об «иностранных державах, заражающих Белый дом вредоносными программами».

Еще одним уколом в адрес президента стал упрек в разделении американского общества. «Люди у власти пытаются убедить нас в том, что злодей в нашей американской истории — это мы сами, — сказала Харрис в своей речи. — Но это не наша история. Это не то, кем мы являемся. Это не наша Америка. США не о нас против них ... Я баллотируюсь, чтобы быть президентом для всех людей».

Харрис имеет большой потенциал для создания образа исторической кандидатуры чернокожей женщины, претендующей на выдвижение в президенты от Демократической партии.

Впрочем, политик не стала акцентировать внимание на этом своем преимуществе. Она сосредоточилась на важности единства в то время, когда американское общество глубоко поляризовано.

Несмотря на различия в расе, этнической принадлежности и идеологии, граждане США должны объединиться для решения всеобщих проблем, утверждает Харрис.

Выступая перед американским флагом возле мэрии Окленда, Харрис была окружена гигантскими экранами, на которых чередовались кадры людей с изображением лозунга ее кампании — «Камала Харрис для народа» — и просьбой к сторонникам написать слово «Бесстрашный», чтобы показать свою поддержку.

Что же касается конкретных обещаний, тут сенатор сделала упор на реформе криминальной юстиции — области, в которой она разбирается.

Харрис, к слову, стала первой женщиной, назначенной на должность генерального прокурора Калифорнии в 2010 году. Спустя шесть лет — первым в истории сенатором афроамериканского происхождения от этого штата.

Вторая область, в которую Харрис намерена внести изменения, — это миграционная реформа, ставшая самым острым вопросом для американского общества.

Сама сенатор называет себя «прогрессивным прокурором». Она выступала за то, чтобы полицейские носили видеокамеры, что позволило бы наблюдать за их действиями. Также Харрис выступала за то, чтобы помогать мелким преступникам в трудоустройстве и декриминализовать некоторые преступления малой тяжести. Кроме того, в ее послужном списке стоит также выделить борьбу за однополые браки и права женщин.

Как человек, имеющий большой опыт в юриспруденции, она сделала логичный акцент на охрану и приверженность Конституции США. Это может сыграть ей на руку, учитывая количество обвинений, от которых отбиваются Трамп и его сторонники.

Также за плечами Харрис стоит и поддержка бывшего президента Барака Обамы, что тоже делает ее фигуру привлекательной для противников Трампа.

Десять лет назад ее даже сравнивали с «женской версией Барака Обамы» в одном из интервью.

Впрочем, препятствий на пути к президентскому креслу у Харрис тоже не мало, и секс-скандал — лишь одно из них.

Ей, например, уже припомнили, как в 2004 году она высказалась против казни, когда судили молодого человека, убившего полицейского. Однако спустя несколько лет, она пообещала сохранить смертную казнь и даже отстаивала конституционность такого наказания в суде. Впрочем, сейчас Харрис утверждает, что, работая прокурором ей просто приходилось идти наперекор своему мнению.

Помимо ядерного электората демократов, афроамериканцев, латиноамериканцев и азиатов Харрис также, судя по всему, ориентируется на голоса молодых избирателей. Чтобы привлечь их внимание она публикует плейлисты с любимой музыкой. Среди исполнителей, которых она слушает, числятся Бейонсе, Jay-Z, Chance The Rapper, Нина Симон, Кендрик Ламар. Предпочтения сенатора, кстати, схожи с музыкальным вкусом Барака Обамы.

Стоит отметить, что всего за сутки после выдвижения своей кандидатуры Харрис удалось собрать $1,5 млн пожертвований на свою кампанию.

Ее имя возглавляет список кандидатов-демократов по версии CNN.

На сайте интернет-портала FiveThirtyEight, который собирает данные о президентской гонке, сенатор также числится среди сильнейших кандидатов на выборах 2020.

«Демократическая партия после Обамы все больше становится партией женщин и борцов за социальную справедливость. Биография и политические взгляды Харрис совпадают с тем направлением, в котором продвинулась партия», — отмечает FiveThirtyEight.

Впрочем, не стоит забывать, что Камалу Харрис ждёт сильная конкуренция, в первую очередь, среди демократов. Среди них, например, ещё одна женщина-сенатор, Элизабет Уоррен, одна из видных политических противников Дональда Трампа. В целом, Харрис — это свежее лицо в политическом пространстве США. При этом многие могут посчитать ее недостаточно опытной для президентского поста.