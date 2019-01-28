«Дайте мне 72 часа»: что задумал Саакашвили

Объявленный в розыск на территории Грузии экс-президент этой страны Михаил Саакашвии, объявил о своей готовности вернуться и мирным путем «сменить руководство» в стране. Причем сделать это он сможет в минимальные сроки, если грузинские власти предоставят ему определенные условия.

«Как только активная часть Грузии и оппозиция готовы обеспечить мне 72-часовое свободное передвижение в стране, я окажусь на родине. Это является сценарием смены руководства мирным путем», — сообщил политик в эфире телеканала «Рустави 2» из США.

Саакашвили также сравнил нынешнее правительство страны с сумасшедшим домом и отметил, что его первоочередной задачей является государственный переворот без жертв. «Власти Грузии напоминают тот момент, когда сумасшедшие заперли врачей в сумасшедшем доме. Главное, нейтрализовать этих сумасшедших без трагедии, насилия и жертв», — подчеркнул бывший президент и добавил, что также в данный момент ведет борьбу с основателем находящейся у власти команды Бидзиной Иванишвили.

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Сменить власть в Грузии Саакашвили решил не случайно: в стране с декабря 2018 года проходят акции протеста, организованные объединенной оппозицией Грузии «Сила в единстве». Об это ранее заявлял лидер оппозиции Григол Вашадзе, сообщает НСН. Как отмечал Вашадзе, целью массовых протестов является «проведение досрочных парламентских выборов» и «изменение избирательной процедуры». За день до этого заявления, параллельно с церемонией инаугурации новоизбранного президента Саломе Зурабишвили, оппозиция провела несколько акций, одна из которых закончилась столкновением с полицией.

Отметим, что после выборов президента, которые прошли в Грузии в ноябре 2018 года, к власти впервые в истории страны пришла женщина — Саломе Зурабишвили. Тогда Саакашвили выступил резко против результатов голосование и призвал жителей страны не признавать их. Он также обвинил власти в подкупе избирателей и давлении на них, а также заявил, что избирательная кампания была нелегитимной и ее результаты были фальсифицированы.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух президентских сроков с 2004 по 2013 год, после чего покинул страну. С тех пор против него на родине возбужден ряд уголовных дел, по некоторым из которых он уже заочно приговорен к тюремному заключению и объявлен во внутригосударственный розыск. Власти Грузии не раз заявляли, что экс-президенту рисковать не стоит — он будет задержан сразу же, как только окажется на территории страны.

За время своих скитаний Саакашвили успел натворить дел и в другой стране – на Украине. Там он получил гражданство в 2015 году и занял пост руководителя Одесской области. Однако долго пробыть гражданином Украины ему не удалось — в 2017-м Петр Порошенко аннулировал его паспорт и выслал в Польшу. После этого Саакашвили нашел пристанище в Нидерландах, где власти предоставили ему право на проживание и работу.

Однако на этом эксцентричный политик не успокоился – весной 2018 года он попытался организовать импичмент Петра Порошенко при помощи сторонников своей партии «Движение новых сил», однако безуспешно. Самому Саакашвили нельзя появляться на территории Украины: пограничная служба запретила экс-губернатору Одесской области въезд в страну до февраля 2021 года.

Ранее политолог Андрей Кошкин рассуждал вместе с ФАН на тему схожести между лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуаидо и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. По мнению эксперта, их обоих можно назвать выходцами фактически американской политической «песочницы» — Университета Джорджа Вашингтона, который они оба окончили.

«И Гуаидо, и Саакашвили взрастали в одной американской политической «песочнице». Так что неудивительно, что взращенные в американской политической системе популисты так активно и часто рвутся к власти. Подобного рода американские учебные заведения, как институт Джорджа Вашингтона, буквально «выпекают» таких политиков, чтобы потом использовать их по назначению», — отметил политолог.

Он также добавил, что американские технологии, такие как публичная активность и популистские заявления, сейчас в моде среди политиков, так как успешно срабатывают для организации «Майданов и цветных революций».

«Сошедших с этого конвейера Саакашвили и Гуаидо отличает похожее поведение, так что, судя по всему, они осваивали одни и те же технологии. Это медийная публичность, резкие действия и заявления, громкие провокации. Все, что демонстрирует Гуаидо, — это просто классика популизма. Судя по всему, он, как и Саакашвили, научился всему этому в своей американской «альма-матер», — подчеркнул Кошкин.