Назло Трампу: почему Мексика не сдает Мадуро

Власти соседней с США Мексики недавно заявили, что намерены продолжать поддерживать контакты с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщается на сайте МИД Мексики.

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В мексиканском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что не намерены отзывать признание правительства, с которым у Мексики есть дипломатические отношения.

В сегодняшних условиях это весьма серьезная поддержка, учитывая тот факт, что шансы Мадуро удержаться у власти стремительно падают.

Нелегитимным его объявили США и многие другие страны из Организации американских государств (ОАГ). Ведущие державы ЕС, такие как Франция, Германия и Испания, практически выдвинули ему ультиматум, дав неделю на то, чтобы он согласился на новые выборы.



Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» ведущий аналитик института Катона в Вашингтоне Хуан Карлос Идальго, позиция Мексики в вопросе Мадуро символизирует возвращение к политике «невмешательств» в дела других стран — этому курсу страна следовала многие годы.

Эта политика получила известность под названием «доктрины Эстрады» в честь тогдашнего главы МИД страны Хенаро Фелиса Эстрады. Он занимал пост главы внешнеполитического ведомства с 1927 по 1932 год. Политик широко почитаем в Мексике, а 27 сентября в его родном штате отмечается День доктрины Эстрады.

Ее суть в том, что правительства не нуждаются в актах их признания или непризнания со стороны иностранных государств, поскольку такие акты равнозначны вмешательству в дела этих стран. В тексте документа, разработанного под руководством Эстрады, говорится, что

высказывание признания в адрес правительства той или иной страны «оскорбительно» для государства.

Однако эти формулировки не помешали правительству Мексики в середине 30-х годов, разорвать отношения с испанским правительством Франсиско Франко и оказывать поддержку его противникам-республиканцам. Правительство Мексики также не побоялось дать убежище врагу Сталина Льву Троцкому в середине 1930-х годов.

Как рассказывает эксперт Института Катона Кардос Идальго, политики начали отступать в середине 1990-х при приходе к власти президента Эрнесто Седильо, а затем при администрациях Фелипе Кальдерона и Энрике Пеньо Ньето, которые управляли страной уже в середине 20000-х годов.

«Мексика стала активным дипломатическим голосом в Латинской Америке и сыграла решающую роль в «Группе Лимы», которая оказывает давление на Мадуро», — отмечает эксперт.

Однако ситуация начала меняться, когда к власти пришел левый президент Андреас Мануэль Лопес Обрадор, который вновь начал возвращать Мексику к следованию традиционным принципам «невмешательства».

«На практике это означает, что Мексика воздержится от осуждения Мадуро» , — говорит эксперт, отмечая «очевидную экологическую близость» между двумя президентами. Идальго также напоминает, что Мадуро побывал на инаугурации Обрадора в декабре 2018 года.

Приглашение Обрадора помогло Мадуро прорвать дипломатическую изоляцию и почувствовать себя мировым лидером, гостем влиятельной региональной державы. Как писало в те дни американское издание Miami Herald,

это дало Мадуро возможность не только продемонстрировать, что он не «международный пария», но и пообщаться накоротке со многими мировыми лидерами.

Стоит отметить, что на той инаугурации США должен был представлять вице-президент Майк Пенс. Кроме него, церемонию посетила дочь президента США Иванка Трамп.

При этом приглашение Мадуро было встречено с негодованием частью венесуэльцев, которые подписали на сайте change.org петицию с просьбой к президенту не приглашать Мадуро. Однако, новый президент страны заявил, что Мексика должна поддерживать хорошие отношения со всеми странами.

Обрадор был одним из немногих лидеров, побывавших на недавней инаугурации Мадуро. Свое присутствие на церемонии он отметил словами «Да здравствует Мексика».

Обозреватель издания Miami Herald Андреас Опенгеймер считает, что подобная политика обернется для Обрадора ухудшением отношений со странами Запада. Кроме этого, по мнению обозревателя, поддерживая «репрессивный режим», Обрадор, возможно, нарушает Конституцию Мексики. Он отмечает, что одна из ее статей обязывает президента проводить политику, которая способствует «уважению, защите и продвижению прав человека».

Возможно, в решении президента Мексики поддержать Мадуро, когда политическая карьера последнего катится к закату, есть и определенная фронда по отношению к Вашингтону.

Отношения Мексики и США сегодня, несмотря на обширные экономические связи, переживают не лучшие времена. Трамп неоднократно негативно отзывался о мексиканцах, а его идеей фикс стало строительство защитной стены на границе двух стран. Вначале Трамп даже заявлял, что строительство стены будут финансировать мексиканцы.

Кроме этого Мексика активно продвигает себя в качестве посредника между двумя сторонами венесуэльского конфликта-президентом страны Мадуро и его оппонентом Хуаном Гуайдо, которого в качестве президента страны признал Запад.

«Если они придут к соглашению и действительно захотят диалога, чтобы найти мирное решение, наша страна, как это делалось в прошлом по вопросам внешней политики, снова стала бы посредником», — сказал Обрадор во время недавней пресс-конференции.