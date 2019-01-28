Глас народа: что в Японии и России думают о Курилах

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить, как россияне относятся к требованию японской стороны о передаче части Курил. Об этом сообщает РИА «Новости».

Реклама

Согласно полученным результатам, об этих претензиях Токио знают 79% респондентов.

«Три четверти (77%) респондентов выступают против передачи южных островов Японии», — говорится в сообщении. Уточняется, что 29% опрошенных считают вопрос решенным, а острова — принадлежащими России. Еще 10% заявили, что российская сторона «отвоевала» эти территории. 14% респондентов выступают за передачу Японии южной части Курил для заключения мирного договора, 7% считают это необходимым для развития двухсторонних отношений между странами.

«Вопрос принадлежности Южных Курил уже несколько десятилетий находится в фокусе внимания большинства россиян»,

— прокомментировал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Проблема показывает себя не менее значимой и в глазах японской общественности. Согласно проведенному в середине января опросу телеканала NHK, 38% японцев считают, что японское правительство должно добиваться от российских властей передачи южных Курильских островов, включая Кунашир, Итуруп, Шикотан и мелкие прилегающие острова, называемые в Японии Хабомаи.

При этом еще 38% опрошенных посчитали, что Япония должна добиваться поэтапной передачи островов: по их мнению, российские власти должны сначала передать Шикотан и Хабомаи, а потом — Кунашир и Итуруп. Еще 10% заявили, что Россия может ограничиться только передачей Шикотана и Хабомаи.

Отвечая на вопрос о заключении мирного договора между странами, 30% опрошенных отметили, что его следует заключить как можно скорее. Еще 28% респондентов призвали правительство не торопиться с этим решением, а 31% интервьюируемых затруднились с ответом.

Впрочем, как следует из результатов наиболее актуального опроса, опубликованного на страницах японской газеты Nikkei,

в Японии увеличивается число тех, кто выступает за заключение мирного договора с российской стороной без передачи Курильских остров или после передачи их меньшей части.

Согласно результатам опроса, 10% респондентов не рассчитывают на получение от России каких-либо территорий, 11% полагают, что нужно ограничиться получением острова Шикотан и находящихся рядом мелких островов.

Как отмечается, 41% рассматривают передачу островов в качестве первого шага в решении проблемы, после него нужно будет обсудить судьбу островов Кунашир и Итуруп. 27% респондентов по-прежнему выступают за единовременное получение всей южной части Курильских островов.

Уточняется, что 42% выступают за заключение мирного договора с российской стороной до того, как будет решен вопрос о южных Курильских островах, 46% — против этого. По мнению издания, число, выступающих за отказ от любых требований в отношении России или ограничение одним крупным островом, увеличивается.

Общественное мнение в обеих странах предсказуемо находит свое отражение в политике властей.

В России, например, после активизации дискуссии на тему Курильских островов, в Госдуму был внесен законопроект «О территориальных претензиях к Российской Федерации со стороны Японии», запрещающий передачу Курильских островов. Документ устанавливает принадлежность Курил к Сахалинской области и запрещает принимать правовые акты, содержащие положения об отторжении этих территорий.

В законопроекте, внесенном депутатом Ивановым от фракции ЛДПР, в частности, сказано: «Курильские острова принадлежат Российской Федерации по итогам Второй мировой войны, на основании Каирской декларации от 1 декабря 1943 года, Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, Мирного договора с Японией, подписанного в городе Сан-Франциско 8 сентября 1951 года» (под мирным договором в данном случае понимается документ, подписанный Японией с США на авианосце «Миссури», СССР в этом не участвовал).

Примечательно, что этот законопроект стал своего рода ответом на аналогичную японскую законодательную инициативу — принятие японским парламентом поправок к закону «Об особых мерах для форсирования решения проблемы Северных территорий».

В них зафиксирована принадлежность четырех Курильских островов Японии и поставлена задача «прилагать максимальные усилия» для их возвращения.