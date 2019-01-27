Признали ответственность: Берлин выделит €12 млн блокадникам

Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас поприветствовали решение правительства ФРГ о выделении €12 млн для поддержки пострадавших при блокаде Ленинграда в годы Второй мировой войны.

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«Приветствуем основывающееся на признании ответственности за совершенные в те годы от имени Германии преступления решение правительства ФРГ о добровольном гуманитарном жесте в отношении ныне здравствующих блокадников в виде ассигнований в объеме €12 млн на реконструкцию госпиталя для ветеранов войн, а также создание российско-германского Центра встреч в Санкт-Петербурге для российской и немецкой общественности и блокадников», — говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что 75 лет назад Ленинград — нынешний Санкт-Петербург — был полностью освобожден советскими войсками от блокады германским вермахтом, вошедшей в историю как акт жестокости против целого города и его населения. Тем самым закончилось длившееся 872 дня время смерти, голода и страданий, унесшее жизни более миллиона человек.

«Мы уверены, что эта добровольная акция улучшит качество жизни ныне здравствующих блокадников

и послужит делу исторического примирения между народами обеих стран как основы наших двусторонних отношений в будущем», — резюмируется комментарий российского внешнеполитического ведомства.

Днем ранее немецкая журналистка Зильке Бигальке в статье для издания Süddeutsche Zeitung раскритиковала героизацию блокадников Ленинграда, указав, что это был, прежде всего, геноцид народа.

Журналистка напомнила, что 27 января в Санкт-Петербурге пройдет парад, посвященный 75-й годовщине снятия блокады. По ее словам, Москва «не проявляет сочувствия» к блокадникам, а также «делает акцент на национальной гордости, а не на памяти», передает НСН.

Бигальке указала, что после окончания войны в использовании термина «геноцид» не была заинтересована ни одна из сторон. Российские власти «представляют осажденных как героев, мужественно сопротивлявшихся немцам», до сих пор, подчеркивается в статье.

«В противном случае властям города, вероятно, пришлось бы задаться вопросом, почему тогда они так мало сделали для жителей. И российские историки, возможно, уже гораздо раньше спорили бы о том, можно ли было предотвратить катастрофу. Готов ли был Сталин пожертвовать этими человеческими жизнями почти так же легкомысленно, как и его противники», — написала Бигальке.

Автор подчеркнула, что блокада Ленинграда была «одним из самых чудовищных преступлений Вермахта», о котором долгое время не вспоминали в Германии. Представление ее жертв как людей, которые по своему желанию отдали жизнь за победу, опасно, считает Бигальке.

«Как будто таким образом была бы оправдана их смерть, как будто бы они умирали от голода добровольно. Это умаляет случившееся, и это опасно», — резюмировала свой посыл журналистка.

В ответ на это председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков посоветовал Берлину не поднимать тему Второй мировой войны.

«Не германским СМИ критиковать нас за то, как именно мы отмечаем 75-летие снятия блокады Ленинграда. Им бы помолчать.

Пусть опишут ужасы блокады и бессчетных преступлений германского рейха против нашего народа. Такая критика и неуместна, и безнравственна. Совсем берега потеряли», — указал сенатор.

Депутат Госдумы Сергей Боярский заметил, что россиян, отмечающих свои праздники, не должно интересовать чужое мнение, передает ФАН.

«Для многих тех, кто прошел через этот ад и по сей день вспоминает о тех днях, когда пришло освобождение, для них это, безусловно, был День Победы», — отметил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Парламентарий также призвал коллег из Германии «аккуратнее вмешиваться в суверенные дела России».

В свою очередь председатель Общества жителей блокадного Ленинграда Жанна Киселева выразила сожаление, что не может познакомить журналистку с ветеранами и пригласила ее в Петербург.

«Пусть она приедет сюда, посмотрит нам в глаза. Мы ей расскажем, что пережили в эти дни и что переживаем до сих пор: потерю родителей, лишение детства, отрочества и юности», — заявила Киселева.

Киселева также выразила сожаление, что некоторые люди придерживаются разного мнения по поводу этой трагедии — тем более, если они не знают, как все было на самом деле.

«Немцы не имеют права вообще этого говорить.

Мне кажется, это не этично. Я знаю, что немцы довольно сдержанно относятся к подобным высказываниям, понимая всю ситуацию… Это наше дело, дело тех, кто остался в живых. Ленинград был город-фронт, страшнее, чем фронт. Все солдаты, которые побывали в дни блокады в Ленинграде, говорили, что это во сто крат страшнее, чем фронт!» — подчеркнула блокадница, добавив, что первоочередная задача российских граждан – не дать переписать историю.

Председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев, который также ознакомился со статьей Бигальке, выразил сомнение в том, что она смогла бы спокойно жить в Германии и стать журналисткой, если бы не победа Советской армии. В связи с этим ему непонятны высказывания немки, которые бросают тень на завоевания ветеранов Великой Отечественной войны.

«В мае 1945 года был остановлен фашизм, водружено знамя победы над Рейхстагом для того, чтобы и немцы не знали, что такое коричневая чума! Лучше бы немецкие журналисты писали о том, как европейцы смогли допустить возрождение фашизма, в том числе и в Германии», — пояснил Моисеев.

Утром в воскресенье 27 января в Санкт-Петербурге прошел парад в честь 75-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады. По Дворцовой площади прошли свыше двух тысяч военнослужащих, а посетители увидели новейшую военную технику.