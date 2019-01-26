Венесуэлу возьмут под контроль: США дожали Совбез ООН

Совбез ООН проголосовал за вынесение на обсуждение вопроса о ситуации в Венесуэле — с таким предложением выступили США. Их повестку поддержали Франция, Великобритания, Германия, Бельгия, Перу, Кувейт, Польша, Доминиканская республика и, собственно, сами США. Против высказались четыре государства — Россия, Китай, ЮАР и Экваториальная Гвинея. Индонезия и Кот-д'Ивуар воздержались.

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал формулировку, с которой выступил Вашингтон, грубым злоупотреблением прерогативами члена Совбеза. Кроме того, российский дипломат заявил, что Вашингтон попытался осуществить государственный переворот в Венесуэле, а также способствовал созданию в стране ситуации двоевластия.

«Предлагаем воздержаться от дискриминационных экономических мер в отношении этой страны. Ведь не секрет, что нынешний экономический кризис во многом спровоцирован действиями тех государств, кто больше всего кричит о страданиях венесуэльского народа», — заявил Небензя в ходе заседания СБ ООН по Венесуэле.

По его словам, внешние участники должны прекратить осуществлять вмешательство во внутренние дела Венесуэлы и приложить максимум усилий, чтобы запустить внутринациональный диалог в этой стране.

Небензя заявил, что имеется достаточно доказательств того факта, что на ряд оппозиционных кандидатов оказывалось давление с целью добиться снятия своих кандидатур и отказа от борьбы за пост. По мнению российского дипломата, за этими действиями стоял как раз Вашингтон, чтобы дискредитировать выборы.

Кроме того, США активно участвовали в кампании по дискредитации обновленных органов власти, продолжил Небензя. При этом за президента Николаса Мадуро в 2018 году на выборах отдали свои голоса почти 68% избирателей.

Постпред подчеркнул, что Москва готова приложить все усилия для стабилизации ситуации в Венесуэле, чтобы участники протестов начали строить диалог в рамках правового поля.

Острый политический кризис в Венесуэле начался после акций протеста, охвативших страну 21 января. Жители многих городов вышли на демонстрации против политики президента Мадуро. Поводом к этому стала тяжелейшая экономическая ситуация, из-за которой обнищание основной части населения ускорилось до небывалых для этой страны масштабов.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сообщила, что у ее управления имеется информация о более 350 задержанных участниках акций протеста.

Лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временным президентом.

Практически сразу его признали лидером Венесуэлы США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Грузия и Перу. Россия же поддерживает Мадуро.

Сам президент, переизбранный на второй срок в 2018 году, во время выступления перед Верховным судом страны уже заявил, что не намерен слагать полномочия и будет занимать свой пост до окончания срока.

«Я прошу, чтобы справедливость восторжествовала в Венесуэле, чтобы был мир, чтобы уважалось социальное государство», — сказал он.

При этом министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреса заявил, что в случае признания Гуайдо со стороны Запада, «временный президент» сможет получить доступ к финансовым активам страны, а за этим, по версии Арреса, стоит Вашингтон.

«Как у политической оппозиции в Венесуэле, так и у США в конечном счете финансовые интересы. Они хотят запустить руку в венесуэльские богатства», — подчеркнул министр.

Сам Гуайдо заявил, что досрочные президентские выборы в стране могут пройти в промежутке времени от шести до 12 месяцев.

«Выборы могут пройти через шесть, девять, двенадцать месяцев», — сообщил он.

Примечательно, что именно такое требование для признания «политического перехода» поставили чуть ли не одновременно Франция, Германия и Испания.

«Народ Венесуэлы должен иметь возможность свободно определиться со своим будущим. Если о проведении выборов не будет объявлено в течение восьми дней, мы будем готовы признать Гуайдо как президента Венесуэлы для запуска политического процесса», — написал в твиттере президент Франции Эммануэль Макрон.

Премьер-министр Испании Педро Санчес и зампредставителя правительства ФРГ Мартина ФИЦ выступили с аналогичными заявлениями.