«Надеемся, Россия сможет понять ветер перемен в Венесуэле»

Политический кризис в Венесуэле далек от разрешения. Глава Национального собрания страны Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом — практически сразу в его поддержку выступили США и ряд латиноамериканских стран. Тем не менее, в Европе не торопятся с выражением поддержки политику, но и не соотносят себя со сторонниками Николаса Мадуро.

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Франция, Испания и Германия предъявили требование для того, чтобы признать смену власти в Венесуэле.

«Народ Венесуэлы должен иметь возможность свободно определиться со своим будущим. Если о проведении выборов не будет объявлено в течение восьми дней, мы будем готовы признать Гуайдо как президента Венесуэлы для запуска политического процесса», — написал президент Франции Эммануэль Макрон в твиттере.

С аналогичными заявлениями практически одновременно выступили испанский премьер-министр Педро Санчес и заместитель представителя правительства Германии Мартина Фиц.

«Газета.Ru» поговорила с одним из лидеров оппозиции Венесуэлы, депутатом Национального собрания Хуаном Пабло Гуанпиа о возможных путях разрешения острейшего политического кризиса в латиноамериканской стране.

— Можно ли решить ситуацию в Венесуэле через переговоры оппозиции и президента?

— Венесуэла сейчас в очень сложной ситуации. Николас Мадуро превратился в диктатора, который пытается остаться у власти без народной поддержки — через манипуляции, преследования оппонентов и нарушения Конституции. Но народ Венесуэлы сказал: «Достаточно!» Люди массово вышли на улицу, чтобы выразить свою волю. Сейчас также со своей позицией выступило международное сообщество, Национальная ассамблея, временный президент Хуан Гуайдо, есть и позиция армии (военные пока находится на стороне президента Мадуро. — «Газета.Ru»).

Если все это принять во внимание, то в дальнейшем развитие ситуации может идти по двум сценариям: крах диктатуры или переговоры, которые позволят добиться мирного разрешения ситуации. И в обоих сценариях Мадуро потерпит неудачу.

То есть, если подытожить, то да, ситуация может разрешиться путем переговоров, но чтобы дойти до этой точки, нам придется усилить давление на президента.

— Как вы считаете, Мадуро и его сторонники готовы к диалогу?

— Мадуро и его сподвижники совсем не заботятся о том колоссальном ущербе, который они причинили стране. Они будут договариваться только тогда, когда почувствуют огромное давление.

— Можно ли преодолеть кризис, объявив выборы?

— Выборы — лучший инструмент для разрешения политических разногласий в любой стране. Гражданин может выразить свою волю через голосование, это идеально для любого государства. В диктатуре Мадуро граждан лишили права голоса. Поскольку Мадуро был узурпатором, то сначала нужно добиться, чтобы он ушел. Тогда институты будут спасены. Потом в стране нужно добиться прекращения режима чрезвычайной ситуации. Этот процесс может занять несколько месяцев, а потом люди должны выразить свою волю на выборах.

— Не кажется ли вам, что США, помогая оппозиции, делают это в своих интересах?

— Демократия является универсальной ценностью и должна защищаться всеми странами вне зависимости от идеологических соображений. И, очевидно, что у США, Китая и России есть свои интересы. То, с чем должны все согласиться, — это то, что лучшим решением будут гарантированные свободные президентские выборы.

— А что вы думаете о позиции России по отношению к происходящему в Венесуэле?

— Мы уже говорили, что у России также есть свои интересы. Существуют политические и экономические альянсы. Однако я полагаю, что, помимо этого, Россия должна также принять во внимание драматическую экономическую и социальную реальность, которую переживает страна.

Венесуэльское правительство погрязло в коррупции, Венесуэле навязывают нежизнеспособную модель развития и подвергают население постоянному унижению. Надеемся, Россия сможет понять ветер перемен, который сейчас вдохновляет венесуэльцев.

— В случае победы оппозиции, что будет делать новое правительство с долгами перед Россией и Китаем?

— Эти долги являются обязательными. Они были взяты государством законно на основе заключенного контракта.

Важно отметить, что в Венесуэле, как и при любой другой демократии, парламент выполняет функции контроля и должен подтвердить государственную задолженность. Новое правительство вместе с парламентом страны — Национальным собранием — должно сертифицировать законно заключенный долг и взять на себя обязательство выплатить или пересмотреть его.