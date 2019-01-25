Дело не в названии: в Греции согласились на две Македонии

Парламент Греции проголосовал за Преспанское соглашение со Скопье о переименовании Республики Македония в Республику Северная Македония. При открытом поименном голосовании за ратификацию договора проголосовали 153 депутата из 300. Против были 146 парламентария, еще один — воздержался. Из тех, кто проголосовал «за», 145 депутатов состоят в правящей партии СИРИЗА.

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При этом во время голосования произошел скандал. Депутат от ультраправой партии «Золотая заря» Константинос Барбарусис при голосовании ответил «Нет предательству». На это председатель парламента Никос Вуцис заметил, что есть только три голоса — «за», «нет» и «воздержался». «Нет предательству» — нет голоса, он не будет учитываться», — заявил Вуцис, чем вызвал бурное возмущение ультраправых. Спикер вновь повторил, что «голоса с политическим содержанием» не учитываются. После перерыва в несколько минут голосование продолжилось.

Преспанское соглашение между Грецией и Афинами было подписано 17 июня 2018 года на берегу озера Преспа. Оно решает многолетний спор о названии бывшей югославской республики Македония и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС.

В 1991 году, когда Македония получила независимость от Югославии, в Афинах сочли недопустимым использование эллинских названий и символики другой страной — в Греции существует регион Македония со столицей в городе Салоники, который занимает почти четверть территории страны.

Из-за претензий к названию государства Греция блокировала присоединение Македонии к Евросоюзу и НАТО. В Афинах также заявляли, что совпадение названия страны с названием области в дальнейшем это может стать поводом для территориальных претензий со стороны Скопье.

Согласно Преспанскому соглашению, если парламенты обоих стран одобрят его ратификацию, Республика Македония поменяет свое название на «Республика Северная Македония». В течение ближайших дней после ратификации договора парламент Греции также должен одобрить протокол о начале процесса присоединения Северной Македонии к НАТО и тем самым снять долгосрочное вето Афин на практическую интеграцию Скопье в Североатлантический альянс.

Тем не менее, большинство жителей Греции не одобряют ратификацию договора. Согласно январскому опросу общественного мнения для местного телеканала Skai, 62% граждан страны отрицательно относятся к Преспанскому соглашению. Положительное мнение о договоре имеют лишь 27% респондентов.

Греческий вице-премьер, член правящей партии СИРИЗА Яннис Драгасакис, комментируя решение парламента, заявил, что договор выгоден обеим сторонам.

«Преспанское соглашение подводит черту под 27-летним спором и способствует улучшению двусторонних отношений. Оно также играет роль на пути к стабильности и процветанию во всем Балканском регионе», — сказал он «Известиям».

В свою очередь, депутат оппозиционной партии «Новая демократия» Теодорос Караоглу, представляющий Салоники, подчеркнул, что «правительство предпочитает игнорировать мнение большинства, и это еще сильнее поляризует общество».

«На нас лежит огромная ответственность за нашу страну и ее историческую правду. Македония только одна, и она греческая», — считает депутат.

В Афинах проходили многотысячные манифестации противников Преспанского соглашения. Так, в воскресенье, 20 января, на улицы города вышли около 100 тыс. человек, приехавших в столицу со всех уголков страны. Наиболее радикальные демонстранты били стекла и машины, против самых агрессивных полиция использовала слезоточивый газ. Вечером 24 января у здания парламента также прошли многотысячные демонстрации протеста. Как стало известно, полиция задержала не менее 133 человек.

Независимый депутат Костас Катсикис отметил, что семь из десяти греков не одобряют Преспанское соглашение, и манифестации в полной мере отражают это несогласие. Правительству следовало бы вынести документ на референдум, уверен политик.

При этом в самой Македонии такой референдум прошел, однако из-за низкой явки (37%) ЦИК признал референдум не состоявшимся. Тем не менее, 90% проголосовавших поддержали переименование страны. Парламент Македонии также одобрил соответствующие поправки к конституции страны.

Премьер Македонии Зоран Заев поздравил главу правительства Греции Алексиса Ципраса с тем, что греческий парламент проголосовал за Преспанское соглашение.

«Поздравляю моего друга Алексиса Ципраса, мы вместе с нашими народами одержали историческую победу. Пусть будет вечен договор, подписанный в Преспе, пусть вечно будет мир и прогресс на Балканах и в Европе», — написал Заев в твиттере.

Еврокомиссия также приветствовала ратификацию парламентом Греции договора. Об этом заявили глава исполнительной коллегии Евросоюза Жан-Клод Юнкер, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и еврокомиссар по расширению ЕС Йоханнес Хан.

«Мы тепло приветствуем следующий решающий шаг в ратификации Преспанского соглашения, предпринятый сегодня греческим парламентом в результате голосования», — говорится в совместном заявлении трех членов Еврокомиссии.