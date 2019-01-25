МИД РФ: США преследуют россиян за рубежом

Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян, выезжающих за границу, об угрозе преследования со стороны спецслужб США. Американские правоохранители «предпочитают прибегать к арестам российских граждан по всему миру», отмечается в сообщении ведомства. Аресты происходят как на территории Штатов, так и по запросам их властей в третьих странах. В связи с этим ведомство приложило к сообщению ссылку на список государств, имеющих с США договоры о выдаче граждан.

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США предпочитают прибегать к арестам россиян по всему миру, игнорируя неоднократные призывы Москвы к налаживанию взаимодействия на основе Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года. С 2008 года на территории третьих государств были арестованы уже 46 россиян, в том числе семеро из них — в прошлом году, отметили в ведомстве. Так, в 2018 году в Таиланде был задержан Сергей Медведев, а в Болгарии — Александр Жуков, «который быстро оказался в американской тюрьме».

«Американские спецслужбы не только прибегают к провокациям против наших граждан, но и идут на откровенные похищения, как случилось с гражданским летчиком К.В. Ярошенко, схваченным в 2010 году в Либерии, а затем тайно вывезенным в США, и с Р.В. Селезневым, которого в 2014 году насильственно переправили туда с Мальдивских островов», — говорится в сообщении российского МИДа.

Министерство рекомендует россиянам при планировании поездок за границу взвесить имеющиеся риски, особенно если есть предположения о наличии интереса со стороны правоохранительных органов США.

«Для того чтобы выбить нужные признательные показания, к ним (задержанным россиянам. — «Газета.Ru») применяются не только меры психологического воздействия, включая прямые угрозы, но и такой метод, как жесткие условия содержания (очень холодные или, наоборот, душные камеры, отсутствие нормальных постелей, медицинской помощи и прогулок)», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Российские загранучреждения прилагают все усилия, чтобы помочь согражданам за рубежом, «однако враждебные действия Вашингтона создают для этого новые препятствия». В МИД напомнили, что с тех пор как американские власти в 2017–2018 годах закрыли генеральные консульства РФ в Сиэтле и Сан-Франциско, у российских дипломатов серьезно ограничены возможности для оперативного оказания консульской и правовой поддержки россиянам, которые содержатся в тюрьмах на западном побережье США.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США уже многие годы регулярно выходят за правовые рамки в вопросе отношения к россиянам. Такое мнение она выразила, комментируя ситуацию вокруг задержания гражданки РФ Марии Бутиной, которую американские власти обвинили в шпионаже в пользу другой страны. По словам дипломата, на Бутину оказывается прямое давление, и в связи с этим Москва квалифицирует ее преследование как дело политического заключенного.

«Мы на протяжении нескольких лет видим, как США выходят за правовые рамки в отношении российских граждан. Дело Бута, дело Ярошенко. В отношении россиян был проявлен правовой беспредел. Российских граждан похищали, во многих случаях мы имели дело с отсутствием правовой составляющей как таковой, в других — с общей антироссийской заряженностью», — передает слова Захаровой ФАН.

Напомним, россиянка Мария Бутина была задержана в США в июле 2018 года. В США девушку обвиняют в работе незарегистрированным иностранным агентом. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Москва считает, что Бутина является политической заключенной.

22 января стало известно, что россиянка вышла на связь с родными после недельного молчания. Об этом сообщил ее отец Валерий Бутин.

«Сегодня она уже вышла на связь с мамой», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Бутина, все это время его дочь пыталась связаться с родными. Мужчина отметил, что не знает точной причины, по которой сделать этого не удавалось. Он предположил, что мог иметь место технический сбой.

«Она пытается звонить, и пыталась в течение недели, но ни по одному телефону нашей семье она дозвониться не могла», — отметил он.

При этом он подчеркнул, что после звонка Бутиной гарантировать регулярную связь с девушкой невозможно. По словам отца россиянки, катаклизмы со связью происходят постоянно с того момента, как Бутина была задержана.