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МИД РФ: США преследуют россиян за рубежом

МИД сообщил россиянам об угрозе преследования спецслужбами США

МИД РФ опубликовал сообщение, в котором предупредил россиян об угрозе преследования со стороны США за рубежом. Только за последний год американские власти арестовали семь граждан РФ, рассказали в ведомстве. Спецслужбы США прибегают к провокациям, похищениям и давлению на россиян, которых они подозревают в противоправной деятельности. Кроме того, отметил МИД, «враждебные действия Вашингтона» мешают российским дипломатам оказывать поддержку согражданам.

Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян, выезжающих за границу, об угрозе преследования со стороны спецслужб США. Американские правоохранители «предпочитают прибегать к арестам российских граждан по всему миру», отмечается в сообщении ведомства. Аресты происходят как на территории Штатов, так и по запросам их властей в третьих странах. В связи с этим ведомство приложило к сообщению ссылку на список государств, имеющих с США договоры о выдаче граждан.

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США предпочитают прибегать к арестам россиян по всему миру, игнорируя неоднократные призывы Москвы к налаживанию взаимодействия на основе Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года. С 2008 года на территории третьих государств были арестованы уже 46 россиян, в том числе семеро из них — в прошлом году, отметили в ведомстве. Так, в 2018 году в Таиланде был задержан Сергей Медведев, а в Болгарии — Александр Жуков, «который быстро оказался в американской тюрьме».

«Американские спецслужбы не только прибегают к провокациям против наших граждан, но и идут на откровенные похищения, как случилось с гражданским летчиком К.В. Ярошенко, схваченным в 2010 году в Либерии, а затем тайно вывезенным в США, и с Р.В. Селезневым, которого в 2014 году насильственно переправили туда с Мальдивских островов», — говорится в сообщении российского МИДа.

Министерство рекомендует россиянам при планировании поездок за границу взвесить имеющиеся риски, особенно если есть предположения о наличии интереса со стороны правоохранительных органов США.

«Для того чтобы выбить нужные признательные показания, к ним (задержанным россиянам. — «Газета.Ru») применяются не только меры психологического воздействия, включая прямые угрозы, но и такой метод, как жесткие условия содержания (очень холодные или, наоборот, душные камеры, отсутствие нормальных постелей, медицинской помощи и прогулок)», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Российские загранучреждения прилагают все усилия, чтобы помочь согражданам за рубежом, «однако враждебные действия Вашингтона создают для этого новые препятствия». В МИД напомнили, что с тех пор как американские власти в 2017–2018 годах закрыли генеральные консульства РФ в Сиэтле и Сан-Франциско, у российских дипломатов серьезно ограничены возможности для оперативного оказания консульской и правовой поддержки россиянам, которые содержатся в тюрьмах на западном побережье США.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США уже многие годы регулярно выходят за правовые рамки в вопросе отношения к россиянам. Такое мнение она выразила, комментируя ситуацию вокруг задержания гражданки РФ Марии Бутиной, которую американские власти обвинили в шпионаже в пользу другой страны. По словам дипломата, на Бутину оказывается прямое давление, и в связи с этим Москва квалифицирует ее преследование как дело политического заключенного.

«Мы на протяжении нескольких лет видим, как США выходят за правовые рамки в отношении российских граждан. Дело Бута, дело Ярошенко. В отношении россиян был проявлен правовой беспредел. Российских граждан похищали, во многих случаях мы имели дело с отсутствием правовой составляющей как таковой, в других — с общей антироссийской заряженностью», — передает слова Захаровой ФАН.

Напомним, россиянка Мария Бутина была задержана в США в июле 2018 года. В США девушку обвиняют в работе незарегистрированным иностранным агентом. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Москва считает, что Бутина является политической заключенной.

22 января стало известно, что россиянка вышла на связь с родными после недельного молчания. Об этом сообщил ее отец Валерий Бутин.

«Сегодня она уже вышла на связь с мамой», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Бутина, все это время его дочь пыталась связаться с родными. Мужчина отметил, что не знает точной причины, по которой сделать этого не удавалось. Он предположил, что мог иметь место технический сбой.

«Она пытается звонить, и пыталась в течение недели, но ни по одному телефону нашей семье она дозвониться не могла», — отметил он.

При этом он подчеркнул, что после звонка Бутиной гарантировать регулярную связь с девушкой невозможно. По словам отца россиянки, катаклизмы со связью происходят постоянно с того момента, как Бутина была задержана.