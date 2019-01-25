Курсы валют$ 66.02 (+0.28) 74.76 (+0.482)
Москва: -16°C
«Приезжайте, посмотрите»: зачем ПАСЕ позвали в Крым

В Крыму ответили на требования ПАСЕ по Керченскому проливу

Власти Крыма пригласили страны из ПАСЕ приехать на полуостров. Соответствующее приглашение последовало после того, как ПАСЕ призвала Россию немедленно отпустить участников провокации, произошедшей в Керченском проливе. В ответ на это представителей организации позвали лично убедиться в соблюдении всех норм международного права в отношении украинских моряков со стороны РФ, которых пока никто отпускать не собирается.

Председатель комитета по межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель пригласил участников ПАСЕ приехать на полуостров с личным визитом. Таким образом он предложил участникам организации убедиться, что в отношении задержанных украинских моряков соблюдаются все нормы международного права.

«Для того чтобы оценить обстановку или хотя бы подойди объективно к этим вопросам, нужно, конечно же, приехать в Крым и спросить, что говорят здесь. Приезжайте, посмотрите, Крым открыт для всех»,

— сказал Гемпель в интервью РИА «Новости».

Реклама

Гемпель также назвал в целом нелогичными указания ПАСЕ об освобождении украинских моряков, умышленно нарушивших границу России и игнорировавших обращения со стороны российского флота. «Любой гражданин, нарушивший границы Российской Федерации, безусловно, должен ответить по закону. Идет следствие, будет принято судебное решение. Россия сегодня действует исключительно согласно требованию международного и национального законодательства», — заключил чиновник.

Накануне «карикатурной» и «антироссийской» резолюцию ПАСЕ уже назвал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, несмотря на собственные пробелы в соблюдении устава Совета Европы и демократических принципов в отношении национальных делегаций, организация продолжает «поучать Россию правовым основам».

«Ассамблея, где нас нет, принимает решение антироссийского характера с подачи тех, кто стоял за всей этой провокацией в Керченском проливе в декабре», — заявил Слуцкий.

Ранее сообщалось, что в ПАСЕ был принят проект резолюции, призывающий Москву и Киев сдерживать проявление агрессии и не провоцировать обострение в Керченском проливе. Кроме того, основным положением резолюции стало указание немедленно отпустить украинских военных, являющихся фигурантами уголовного дела, сообщает ФАН. Ассамблея также призвала Москву обеспечить им медицинскую помощь и необходимую юридическую, а также консульскую помощь, соответствующую положениям международного гуманитарного права.

При этом, Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что члены ПАСЕ запутались с определением статуса арестованных в России украинских моряков — депутаты отказались признавать их военнопленными, что, однако, не помешало им распространить на них действие женевской Конвенции об обращении с военнопленными от 1929 года.

«Мы предлагали ввести в текст ссылки на их статус, как военнопленных. Наши коллеги выступили против такой формулировки, но мы вышли на компромиссную формулировку, что к ним должны применяться принципы международного гуманитарного права и Женевской конвенции», — попытался объясниться Гончаренко в эфире украинского телевидения.

Напомним, что в середине января 2019 года Лефортовский суд Москвы продлил арест восьмерым из 24 украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе, сообщает НСН. За решеткой по-прежнему останутся Роман Мокряк, Андрей Опрыско, Евгений Семидоцкий, Сергей Цыбизов, Богдан Головаш, Сергей Попов, Владимир Терещенко и Андрей Шевченко. Отмечается, что все они отказались давать показания.

Однако положение украинских моряков не является стоп-фактором для продолжения действий в Керченском проливе — как заявлял министр обороны Украины Юрий Бирюков, Киев готовит новый поход военных кораблей через Керческий пролив. Повторение ситуации может привести к более серьезным последствиям, считает член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

«Я боюсь, что случится непоправимое. Молодые украинцы могут открыть огонь по российским пограничникам. С российской стороны последует незамедлительная реакция на уничтожение — никто церемониться не будет. Военные будут действовать в соответствии и с законами, и с общевоинским уставом. К сожалению, это приведет к человеческим потерям», — заявил Клинцевич в эфире НСН.

25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМСУ вышли из Одессы в направлении Мариуполя. При этом на своем пути они вошли в территориальные воды России и продолжали двигаться, игнорируя требования пограничников РФ остановиться. После очередного безответного предупреждения в 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники помешали украинским морякам нарушить государственную границу России.

Через несколько часов ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», находившиеся в Керченском заливе к югу от Крымского моста. В госпогрануправлении ФСБ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации. В настоящее время все 24 моряка, присутствовавшие на украинских кораблях, находятся в России под арестом за нарушение границы государства.