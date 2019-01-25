«Приезжайте, посмотрите»: зачем ПАСЕ позвали в Крым

Председатель комитета по межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель пригласил участников ПАСЕ приехать на полуостров с личным визитом. Таким образом он предложил участникам организации убедиться, что в отношении задержанных украинских моряков соблюдаются все нормы международного права.

«Для того чтобы оценить обстановку или хотя бы подойди объективно к этим вопросам, нужно, конечно же, приехать в Крым и спросить, что говорят здесь. Приезжайте, посмотрите, Крым открыт для всех»,

— сказал Гемпель в интервью РИА «Новости».

Реклама

Гемпель также назвал в целом нелогичными указания ПАСЕ об освобождении украинских моряков, умышленно нарушивших границу России и игнорировавших обращения со стороны российского флота. «Любой гражданин, нарушивший границы Российской Федерации, безусловно, должен ответить по закону. Идет следствие, будет принято судебное решение. Россия сегодня действует исключительно согласно требованию международного и национального законодательства», — заключил чиновник.

Накануне «карикатурной» и «антироссийской» резолюцию ПАСЕ уже назвал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, несмотря на собственные пробелы в соблюдении устава Совета Европы и демократических принципов в отношении национальных делегаций, организация продолжает «поучать Россию правовым основам».

«Ассамблея, где нас нет, принимает решение антироссийского характера с подачи тех, кто стоял за всей этой провокацией в Керченском проливе в декабре», — заявил Слуцкий.

Ранее сообщалось, что в ПАСЕ был принят проект резолюции, призывающий Москву и Киев сдерживать проявление агрессии и не провоцировать обострение в Керченском проливе. Кроме того, основным положением резолюции стало указание немедленно отпустить украинских военных, являющихся фигурантами уголовного дела, сообщает ФАН. Ассамблея также призвала Москву обеспечить им медицинскую помощь и необходимую юридическую, а также консульскую помощь, соответствующую положениям международного гуманитарного права.

При этом, Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что члены ПАСЕ запутались с определением статуса арестованных в России украинских моряков — депутаты отказались признавать их военнопленными, что, однако, не помешало им распространить на них действие женевской Конвенции об обращении с военнопленными от 1929 года.

«Мы предлагали ввести в текст ссылки на их статус, как военнопленных. Наши коллеги выступили против такой формулировки, но мы вышли на компромиссную формулировку, что к ним должны применяться принципы международного гуманитарного права и Женевской конвенции», — попытался объясниться Гончаренко в эфире украинского телевидения.

Напомним, что в середине января 2019 года Лефортовский суд Москвы продлил арест восьмерым из 24 украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе, сообщает НСН. За решеткой по-прежнему останутся Роман Мокряк, Андрей Опрыско, Евгений Семидоцкий, Сергей Цыбизов, Богдан Головаш, Сергей Попов, Владимир Терещенко и Андрей Шевченко. Отмечается, что все они отказались давать показания.

Однако положение украинских моряков не является стоп-фактором для продолжения действий в Керченском проливе — как заявлял министр обороны Украины Юрий Бирюков, Киев готовит новый поход военных кораблей через Керческий пролив. Повторение ситуации может привести к более серьезным последствиям, считает член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

«Я боюсь, что случится непоправимое. Молодые украинцы могут открыть огонь по российским пограничникам. С российской стороны последует незамедлительная реакция на уничтожение — никто церемониться не будет. Военные будут действовать в соответствии и с законами, и с общевоинским уставом. К сожалению, это приведет к человеческим потерям», — заявил Клинцевич в эфире НСН.

25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМСУ вышли из Одессы в направлении Мариуполя. При этом на своем пути они вошли в территориальные воды России и продолжали двигаться, игнорируя требования пограничников РФ остановиться. После очередного безответного предупреждения в 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники помешали украинским морякам нарушить государственную границу России.

Через несколько часов ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», находившиеся в Керченском заливе к югу от Крымского моста. В госпогрануправлении ФСБ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть украинские военные корабли незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации. В настоящее время все 24 моряка, присутствовавшие на украинских кораблях, находятся в России под арестом за нарушение границы государства.