«Хватит бездействовать»: в США требуют новые санкции для России

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес обратился с письмом к госсекретарю США Майку Помпео и потребовал, чтобы Вашингтон ускорил введение нового пакета санкций против России. Об этом сообщается на сайте сенатора.

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Как отметили в пресс-службе конгрессмена, он отправил свое письмо Помпео сразу после того, как Госдепартамент заявил о причастности России к отравлению Скрипалей. При этом в письме он обратил внимание госсекретаря на то, что страны Европейского союза уже ввели дополнительные санкции и задался вопросом, почему США не поддерживает своих союзников «перед лицом России».

«Бездействие Госдепартамента по отношению к России контрастирует с последними по времени действиями ЕС», ,

— цитирует слова Менендеса ФАН. Сенатор также добавил, что ожидает оперативного введения дополнительных ограничений против РФ, так как такие действия со стороны Вашингтона требуются Законом о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.

Ранее стало известно, что совет ЕС по иностранным делам объявил о введении санкций в рамках нового режима по борьбе с химическим оружием. В список, обнародованный в »Официальном журнале ЕС», вошли также сотрудники ГРУ, «ответственные за хранение, транспортировку и использование в Солсбери токсичного нервно-паралитического агента» 4 марта 2018 года. Среди них — Анатолий Чепига (как полагают на Западе, реальное имя Руслана Боширова) и Александр Мишкин (соответственно — Александра Петрова), указанные как исполнители нападения в Солсбери, а также начальник главного разведывательного управления генштаба вооруженных сил России (ГРУ) Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев.

Помимо них в санкционный список также попали пять человек и одна организация из Сирии (сирийский научно-исследовательский центр SSRC).

На введение новых санкций отреагировал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, который заявил, что решение ЕС свидетельствует о солидарности, но у него нет доказательной базы. «Странно, что эта евросолидарность проявляется сейчас по отношению к Великобритании, со скандалами покидающей ЕС», — заметил Косачев. Он добавил, что подобные решения могут в течение долгого времени «отравлять» отношения между российской стороной и ЕС.

В конце 2018 года глава английской разведки МИ-6 Алекс Янгер в очередной раз указал, что Россия разочаровала британских разведчиков после инцидента в Солсбери, так как нарушила одно из главных правил шпионажа. В понимании Великобритании, РФ произвела попытку покушения на двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери, несмотря на то что он ранее был помилован в рамках обмена на других шпионов в 2010 году.

Это заявление, в свою очередь, прокомментировал полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в эфире НСН. Как он отметил, убийство предателей никогда не было в правилах КГБ — если бы перебежчики были задержаны как шпионы, они бы были расстреляны, однако ехать за ними за границу никто бы не стал.

«Дело Скрипалей», я уже об этом писал, очень запутано. Я уверен, что наше политическое руководство не могло посылать людей, совершенно не в интересах [президента России Владимира] Путина и правительства создавать такой международный скандал накануне выборов. Нужно быть круглым идиотом. Но что-то произошло. Это не полностью инсценировка. Не так все просто. Вот эти ребята, Петров и Боширов, которых за ушко и на солнышко вытащили, могут быть кем угодно, спецназом, штурмовиками, но только не разведчиками. Не знающие английского любители английской готики! Это фигня и хохма», — заявил Любимов.

Он также обратил внимание, что англичане являются «мастерами по части дезинформации», поэтому смогли умело использовать фигуры Петрова и Боширова в своих целях. Однако окончательное положение дел станет известно только после отставки британского премьер-министра.

«Этот клубок уже пора распутать. Мы его не распутаем, пока Тереза Мэй, скучная как овсяная каша, не уйдет в отставку», — заключил собеседник НСН.

Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. По данным следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок». Как уверяет британская сторона, после длительного лечения Скрипали были выписаны из больницы, однако они ни разу не появлялись на публике. Лондон обвиняет в причастности к инциденту Москву. В Кремле эти нападки отвергают.