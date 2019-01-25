Все только начинается: Трамп объявит режим ЧП

«Огромное количество нелегальных мигрантов, которые незаконно въезжают в Соединенные Штаты каждый день, напрямую угрожают безопасности и создают чрезвычайное положение в стране», — говорится в проекте декларации.

Согласно документу, Белый дом будет настаивать на выделении $7 млрд на строительство заграждения на границе США и Мексики.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на проект документа.

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Режим чрезвычайного положения позволяет президенту начать строительство стены, минуя конгресс. В таком случае ее строительство будет начато силами инженерных войск США, а средства на строительство будут выделены из резервных фондов. Однако у противников президента все равно останется шанс заблокировать его действия через Верховный суд.

Сообщения о подготовке указа о чрезвычайном положении последовали после того, как сенат США не принял предложение американского лидера Дональда Трампа по преодолению «шатдауна» — вынужденной приостановки работы правительства из-за невозможности согласовать бюджет.

Документ не набрал необходимого количества голосов. Представители президента США дают понять, что его позиция остается непреклонной, несмотря на «шатдаун».

Он рассмотрит бюджетный закон, который прекратит текущее положение дел, только в том случае, если в нем будут выделены деньги на строительство стены на границе с Мексикой.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс отметила, что в бюджетном законе должен быть гарантирован «большой авансовый платеж» на постройку стены. Также она добавила, что в настоящее время сенаторы пытаются прийти к соглашению по бюджету, чтобы прекратить «шатдаун». По ее словам, возобновить финансирование бюджетных организаций в США планируется в трехнедельный срок.

Трамп уже пытался достичь компромисса с лидерами демократов в вопросе строительства стены. В своем недавнем обращении к американцам заявил, что предлагает дать отсрочку от депортации участникам так называемой программы DACA (программа отложенного действия для детей-иммигрантов). Согласно DACA, дети нелегальных мигрантов, привезенных родителями в США, могут оставаться в стране и не подвергнуться высылке. Программа была детищем президента США Барака Обамы, и Трамп отменил ее в сентябре 2017 года, несмотря на протесты видных политиков.

Трамп предложил дать «мечтателям» — так называют участников программы DACA — 3 года находиться в стране, а также получать разрешение на работу. Подобные меры фактически являются легализацией и могут стать первым шагом по получению ими гражданства. Однако эти предложения были отвергнуты лидерами демократов в конгрессе, однако эти предложения не были приняты.

Между тем, «шатдаун» побил уже все рекорды — он продолжается 34 дня. Эта остановка работы правительства уже превысила максимальную остановку правительства, которая была при президенте Билле Клинтоне в 1995-1996 годах — тогда правительство «вставало» на 21 день.

Из-за сложившейся ситуации многие американские ведомства не функционируют, хотя администрация президента США Дональда Трампа все-таки заставила вернуться на неоплачиваемую работу почти 50 тыс. служащих — часть из 800 тыс. государственных работников из десятка федеральных ведомств, сотрудники которых остались без зарплаты.

Все это начинает раздражать американцев. Более половины жителей Соединенных Штатов считают виновным в бюджетном кризисе президента страны Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса AP-NORC, которые приводит агентство Associated Press.

Согласно опросу, 60% американцев считают, что Трамп несет ответственность за приостановку работы ряда федеральных ведомств. Примерно по трети опрошенных возлагают вину на конгрессменов-демократов (31%) и республиканцев (36%).

Как отмечается, из-за «шатдауна» рейтинг одобрения Трампа американцами опустился до минимума за более чем годовой период. По данным опроса, 34% опрошенных одобряют деятельность Трампа на посту президента, причем месяц назад так отвечали 42% американцев.

В связи с «шатдауном» Трамп отложит свое обращение к конгрессу с ежегодной речью «О положении страны» до момента запуска работы правительства. Об этом он написал в своем твиттере. «Я сделаю обращение, когда «шатдаун» закончится. Я не ищу альтернативное место для обращения «О положении страны», — написал американский лидер.