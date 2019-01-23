США устроили госпереворот в Венесуэле. LIVE

В случае, если переворот провалится, Гуаидо готов взять на себя ответственность. Однако он не боится тюрьмы. «Я этого не боюсь, я боюсь за народ, который переживает очень плохое время», — сказал он, отвечая на вопрос портала El Nacional, не опасается ли он заключения после заявления Верховного суда о недействительности решений Национальной ассамблеи.

«Я беру на себя ответственность, клянусь взять на себя обязательство о недопустимости насилия», — сказал он.