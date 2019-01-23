США устроили госпереворот в Венесуэле. LIVE

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Начинается настоящий парад признания Гуаидо. Вслед за США, аналогичное заявление сделали в Канаде, сообщает телеканал CBC News со ссылкой на министерство иностранных дел страны.
Сейчас на улицах Венесуэлы вот так:
А вот Николас Мадуро пока никаких заявлений не делал и сложившуюся ситуацию не комментировал.
В случае, если переворот провалится, Гуаидо готов взять на себя ответственность. Однако он не боится тюрьмы. «Я этого не боюсь, я боюсь за народ, который переживает очень плохое время», — сказал он, отвечая на вопрос портала El Nacional, не опасается ли он заключения после заявления Верховного суда о недействительности решений Национальной ассамблеи.
«Я беру на себя ответственность, клянусь взять на себя обязательство о недопустимости насилия», — сказал он.
Сегодня на одном из таких оппозиционных митингов он принес присягу исполняющего обязанности президента страны перед лицом тысяч сторонников. «Я клянусь официально исполнять полномочия президента Венесуэлы и добиться прекращения узурпации власти. Я принимаю на себя ответственность, согласно статьям Конституции 333 и 350, и обещаю не прибегать к насилию», — заявил он.
Национальная ассамблея (парламент Венесуэлы) объявила своего председателя Хуана Гуайдо главой государства еще 11 января, на следующий день после инаугурации Николаса Мадуро.
В ответ 21 января Конституционный суд объявил, что парламент отныне — вне закона. Это и стало спусковым крючком для проходящих сейчас в стране протестов. Когда люди вышли на улицы, Гуайдо обратился к военным Боливарианской Республики с призывом в ходе протестов «встать на сторону народа и конституции».
Вслед за Трампом, власть Гуаидо признала Организация американских государств (ОАГ). Об этом в твиттере сообщил генеральный секретарь организации Луис Альмагро.
«Наши поздравления Хуану Гуайдо в качестве исполняющего обязанности президента Венесуэлы. Он может рассчитывать на наше полное признание для возвращения страны к демократии», — написал Альмагро.
«Я продолжу использовать весь вес экономической и дипломатической мощи США, чтобы добиваться восстановления демократии в Венесуэле», - добавил Трамп. Он выразил готовность работать с Гуаидо.
Трамп также добавил, что будет привлекать к ответственности «режим Мадуро» за любые «угрозы народу Венесуэлы».
О скандальном заявлении Трампа стало известно из распространенного Белым домом официального заявления. «Сегодня я официально признаю главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо переходным президентом Венесуэлы. В качестве единственной ветви власти, которая была законно избрана народом Венесуэлы, Национальная ассамблея со ссылкой на Конституцию страны объявила Николаса Мадуро незаконным, а пост президента вакантным», — говорится в нем.
Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Ситуация в Венесуэле накаляется до предела. Протесты оппозиции, организованные главой парламента Хуана Гуаидо продолжаются уже второй день. Тем временем президент США Дональд Трамп только что объявил, что именно Гуадио признается Вашингтоном как легитимный глава Венесуэлы. Ситуация начинает походить на госпереворот.
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