Выполнил задачи: Госдеп покинул «куратор России»

Курирующий отношения США с Россией и Украиной глава бюро Госдепартамента по европейским и евразийским делам Уэсс Митчелл покинул пост. Об этом сообщил замруководителя пресс-службы Госдепа Роберт Палладино, передает НСН.

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«Его отставка вступает в силу 15 февраля 2019 года. Элизабет Миллард, первый заместитель помощника госсекретаря, будет исполнять [его] обязанности», — написал представитель американского внешнеполитического ведомства.

В Госдепе высоко оценили профессиональные и личные качества Митчелла, передает ФАН.

«Помощник госсекретаря

Уэсс Митчелл был ценным и эффективным лидером Госдепа и хорошим другом для наших союзников и партнеров в Европе.

Мы благодарим его за службу и желаем ему и его семье всего наилучшего», — добавил Палладино.

41-летний Митчелл сослался на личные и профессиональные причины в заявлении об увольнении от 4 января, которое он подал госсекретарю Майку Помпео, пишет The Washington Post.

«Когда [нынешняя] администрация завершает свой второй год работы, я чувствую, что выполнил то, что я намеревался сделать, когда заступал на эту должность», — заявил он, упомянув разработку европейской стратегии и содействие переходу Помпео на должность главы Госдепа после того, как Рекс Тиллерсон был уволен в марте прошлого года.

«Поэтому я считаю, что пришло время проводить больше времени с моей молодой семьей, которая за последние несколько месяцев прожила много дней без меня», — добавил Митчелл.

Он также подчеркнул, что его отставка не является протестом против политики администрации президента или ведомства, занимающегося внешней политикой. Митчелл также признался, что высоко ценит управленческие качества и политическое видение Помпео.

«Я полностью поддерживаю его, работу, которую он выполняет, всю командую. Но я чувствую, что сделал то, ради чего приходил. Моим детям сейчас мое внимание важнее, чем внимание общественности», — резюмировал дипломат.

В начале июня 2018 года, спустя полтора года после инаугурации Дональда Трампа на посту президента США, Митчелл выступил с пространной речью о новой стратегии Вашингтона на европейском направлении. Доклад, который чиновник зачитал в штаб-квартире консервативного фонда Heritage Foundation, назывался «Трансатлантические узы: уберечь Запад».

По словам Митчелла, Европа сама виновата в своих бедах. Она слишком беспечно отнеслась к геополитическому противостоянию между Западом, Россией и Китаем. И теперь эти две страны бросают вызов Западной цивилизации, и именно на территории «от Дуная до Кавказа», пояснил дипломат.

«Россия и Китай угрожают Западу по-разному. Москва хочет расколоть и разбить его. Китай — вытеснить его.

Пора отнестись к геополитическим вызовам со всей серьезностью. США намерены бороться с этой угрозой, прежде всего, наращивая внутренние ресурсы. То есть для того, чтобы продолжать противостояние, Америка должна быть богатой и процветающей», — сказал Митчелл.

Также Митчелл вызывал к себе российских дипломатов, чтобы заявить им о недопустимости вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, которое якобы имело место со стороны Москвы.

В ответ на это МИД России указал, что ни о каком ответе с российской стороны не может идти речь, так как не существует предмета обвинения. При этом отмечалось, что российская сторона много раз на разных уровнях указывала на несостоятельность подобных обвинений, который не были подкреплены доказательствами.

«Можем только высказать сожаление в связи с тем, что Госдепартамент в очередной раз скатывается к «мегафонной дипломатии», — говорилось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Также в МИД РФ добавили, что таким образом Госдеп «подыгрывает» силам в истеблишменте США, использующим тему якобы «российского вмешательства» в американские политические процессы в собственных интересах.

Стоит добавить также, что Митчелл во время слушаний комитета по международным отношениям в сенате США рассказывал о введении Госдепом новой должности — «старшего советника по пагубной деятельности России и тенденциям». Об этом сообщал телеканал CNBC. Должность нового советника, связанного с Россией, складывается в аббревиатуру SARMAT, указывали американские СМИ.