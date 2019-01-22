Мир сошелся на Курилах: к чему пришли Путин и Абэ

В Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Стороны встретились, чтобы обсудить, прежде всего, вопрос заключения мирного договора между двумя странами.

%Переговоры продлились более трех часов. Впрочем, на пресс-конференции по итогам встречи обошлось без сенсаций.

Лидеры в очередной раз рассказали о готовности продолжать работу над заключением соглашения. «Мы ведем диалог с господином Абэ на этот счет уже несколько лет», — подчеркнул Владимир Путин.

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Он рассказал, что отношения между странами выстраиваются на основе декларации Японии и СССР, которая подразумевает в первую очередь заключение мирного договора. «Задача — обеспечить долгосрочное и всестороннее развитие российско-японских отношений на качественном уровне», — отметил Путин. Также российский лидер добавил, что стороны будут искать решение, которое устроило бы общественность как России, так и Японии.

Японский премьер высказал ту же мысль, что и его коллега. Он рассказал, что главы МИД двух стран встретятся снова, чтобы обсудить вопрос мирного договора уже в следующем месяце.

«Мы с президентом Путиным приветствуем то, что на прошлой неделе начались конкретные переговоры (по мирному договору) между министрами иностранных дел с учетом нашей договоренности, достигнутой в Сингапуре... Мы приветствуем и то, что обсуждение на этих переговорах проходило искренне и серьезно. Мы дали указание, что в течение февраля, например на полях конференции по безопасности в Мюнхене, наши министры иностранных дел проведут следующие переговоры, а также чтобы спецпредставители глав государств провели между собой переговоры», — сказал Абэ по итогам переговоров со своим российским коллегой.

Никаких конкретных тезисов касательно главного вопроса — принадлежности Курильских островов — не прозвучало.

Правда, не стоит забывать, что данная территориальная проблема является болезненным вопросом для обеих сторон, а переговоры находятся лишь в начальной стадии.

Об этом напрямую говорят и сами политики. «Каких-либо конкретных вариантов сейчас вообще не существует. Сейчас переговоры между Москвой и Токио находятся в начальной стадии, в частности, происходит обмен мнениями, экспертная работа, которая требует участия глав государств, — сказал журналистам перед началом переговоров пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — С самого начала президент говорил, что тема заключения мирного договора с Японией значительно растянута по времени».

Очевидно, что в вопросе, который не может решиться на протяжении столь длительного времени, не может обойтись без существенных разногласий. Об этом заявлял и глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи со своим японским коллегой.

«У нас сохраняются существенные разногласия (по теме мирного договора). Позиции изначально были диаметрально противоположными. Мы об этом не раз говорили. Но политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает нас этот диалог активизировать», — говорил Лавров 14 января.

Именно эти разногласия и предстоит решить дипломатам. Токио на протяжении многих лет предъявлял претензии на все четыре острова. Россия отказывалась даже рассматривать подобный вариант.

Накануне встречи с Путиным японский премьер заявил, что согласен на заключение мирного договора с Россией, если Японии будет гарантирована передача половины из оспариваемых южных Курильских островов, о которых говорится в декларации 1956 года — Шикотан и Хабомаи. По мнению японского лидера, передача Итурупа и Кунашира выглядит на данный момент нереалистично. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, однако, заявил, что официально Токио пока не делал Москве подобных предложений.

Однако стоит отметить, что декларация 1956 года предполагает на первоначальном этапе признание Японией итогов Второй мировой войны, в том числе суверенитета России над всеми четырьмя островами южнокурильской гряды, с чем японская сторона не готова согласиться.

Не стоит также игнорировать и обстоятельства, которые сопутствуют текущему переговорному процессу. Россия не может игнорировать факт присутствия США на японской территории. Сергей Лавров заявлял, что подобное сотрудничество Вашингтона и Токио «создает риски для безопасности РФ и КНР».

Москва в этом вопросе не скрывает своего раздражения.

Лавров, например, публично заявляет, что спросил у своего японского коллеги, «насколько она (Япония) самостоятельна может быть в решении любых вопросов при такой зависимости от США».

Судя по тому, что встреча продлилась более трех часов, все эти факторы существенно затрудняют процесс. Позитивен, правда, тот факт, что даже после долгих переговоров стороны продолжают заявлять о готовности прикладывать дальнейшие усилия для заключения мирного договора. Дмитрий Песков заявил, что президент России и премьер-министр Японии проведут еще не один раунд переговоров.