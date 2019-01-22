PlayStation и замороженные овощи: Тимошенко идет в президенты

Партия «Всеукраинское объединение «Батькивщина» на съезде в Киеве выдвинула своего лидера Юлию Тимошенко кандидатом на очередных выборах президента Украины, запланированных на 31 марта, сообщает НСН.

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В поддержку Тимошенко на съезде выступил первый президент Украины Леонид Кравчук. «Это будут выборы не только нового президента, но и нового курса <…> Нам надо говорить о прорыве, без прорыва мы не сможем быстро реально создать новую жизнь, новые действия», — заявил он. Под прорывом он подразумевал предложенный Тимошенко новый экономический курс развития Украины, представленный в качестве ее предвыборной программы.

Перед участниками съезда также выступил бывший глава раскольнической УПЦ КП Филарет. Он уделил особое внимание церковному вопросу, в частности, получению томоса об автокефалии для новой церковной структуры страны — так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

«Я хочу, чтобы ваша партия способствовала единению украинского народа. Лучше отдать жизнь, чем быть в ярме», — сказал он Тимошенко, которая ранее поддержала идею автокефалии.

На съезде также транслировалось видеообращение экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который пожелал Тимошенко успехов.

«Украина может стать великой страной и сверхдержавой, но для этого нужно убирать [действующего президента Украины Петра] Порошенко и его банду. Поэтому в этой гонке, в этом соревновании я желаю успехов Украине, я желаю успехов Юлии Тимошенко, я желаю успехов каждому из вас», — заявил Саакашвили.

Сама Юлия Тимошенко заявила, что если за 100 дней своего президентства не покажет очевидный результат, то оставит эту должность. «Президенту Украины дается пять лет для выполнения своей программы, но, поверьте мне, достаточно и 100 дней… Я со всей ответственностью заявляю, если за первые 100 дней я на должности президента не смогу сломать старую систему и показать вам очевидные результаты, я уйду с президентской должности», — пообещала Тимошенко на съезде партии.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Избирательная кампания официально стартовала 31 декабря. Тогда же началось выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК для регистрации. Для Тимошенко это будет уже третья попытка побороться за пост президента страны. В 2010 году по итогам второго тура голосования она проиграла бывшему украинскому лидеру Виктору Януковичу с разрывом в 3,48%. В 2014 году ее опередил Петр Порошенко, который был избран по результатам первого тура.

О намерении в третий раз баллотироваться в президенты Тимошенко объявила еще летом прошлого года. «Я буду баллотироваться на пост президента Украины...

Понимаете, для меня президентская должность, вообще выборы — это не PlayStation. Это реальное изменение, которого ожидает страна», — подчеркнула она.

На сегодняшний день у Тимошенко есть все шансы занять этот пост. Как свидетельствуют данные соцопросов, она уже несколько месяцев возглавляет предвыборный рейтинг. По словам лидера «Батькивщины», в политике она следует совету экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер «никогда не сдаваться».

Для участия в президентских выборах Тимошенко и ее команда разработали программу, которую назвали «Новым курсом страны». Согласно этому плану, она в первую очередь обещает вдвое сократить цены на газ, которые действующее правительство увеличило по требованию Международного валютного фонда (МВФ).

Для решения конфликта в Донбассе Тимошенко собирается сформировать военный кабинет, состав которого будет обнародован непосредственно перед выборами.

Помимо этого, для урегулирования ситуации на востоке страны Тимошенко обещает созвать саммит в формате «Будапешт плюс» и принять на нем «стратегию мира».

«Кстати, я никогда не любила замороженных овощей и точно не допущу замороженных конфликтов»,

— заявила она, представляя стратегию урегулирования конфликта в Донбассе.

Еще один пункт президентской программы Тимошенко — борьба с коррупцией.

«Обещание президента Петра Порошенко относительно нулевой терпимости к коррупции именно я воплощу в жизнь. И, если вы поддержите, то в первую очередь я эту нулевую терпимость к коррупции опробую на Порошенко и его коррупционном окружении», — предупредила Тимошенко на национальном форуме «Новая стратегия мира и безопасности».

По оценкам общественной организации «Комитет избирателей Украины» на рекламу предвыборной программы Тимошенко партия «Батькивщина» уже потратила рекордные для политсилы примерно 100 млн гривен (более $3,5 млн).