За Скрипалей: ЕС ввел санкции против главы ГРУ

Евросоюз ввел санкции против главы ГРУ, его заместителя и двух сотрудников ведомства в связи с «делом Скрипалей». Как утверждают в Брюсселе, эти лица ответственны за «хранение, транспортировку и использование в Солсбери токсичного нервно-паралитического агента 4 марта 2018 года».

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В списке, который размещен в официальном журнале ЕС, значатся руководитель ГРУ Игорь Костюков, возглавивший спецслужбу в декабре 2018 года, а также его первый заместитель Владимир Алексеев. Ограничительные меры введены против них, поскольку на момент отравления в марте они занимали ключевые посты в ГРУ, отмечается в журнале. Также в список включены Руслан Боширов и Александр Петров, которых Лондон назвал исполнителями отравления. Ограничительные меры включают запрет на поездки в страны Евросоюза и замораживание активов. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещено выделять средства фигурантам списка санкций.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, комментируя решение Брюсселя, отметила, что включение сотрудников ГРУ в санкционный список по химоружию является обоснованным.

Перед тем, как принять решение о введении санкций, ЕС провел длительную оценку, а решение имеет «прочную правовую основу», подчеркнула она.

По словам Могерини, ЕС продолжает прилагать все свои усилия для того, чтобы предотвращать применение химического оружия.

В Госдуме, санкции Евросоюза назвали безосновательными, но предсказуемыми. «Такие случаи были не единожды — и после инцидента Солсбери, и при обвинении России в якобы пособничестве правительству Сирии в организации химатак против мирных жителей», — сказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с РИА «Новости».

В Совфеде считают, что Евросоюз таким образом демонстрирует солидарность с Лондоном и вводит санкции вместо того, чтобы доказать причастность России к отравлению Скрипалей. «Странно, что эта евросолидарность проявляется сейчас по отношению к Великобритании, со скандалами покидающей ЕС и оставляющей Евросоюз теперь еще и наедине со скандалом по имени Солсбери», — сказал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Эта ситуация может «в случае подобного рода безответственных решений еще долго отравлять отношения ЕС с Россией, добавил он.

В свою очередь, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян считает, что эти санкции никак не повлияют на дальнейшие российско-европейские отношения, поскольку являются «демонстрационным моментом». Мирзаян обратил внимание, что подобного рода «бюрократические акции» проходят уже не первый раз.

«Конечно, люди, которые хотят в этом видеть в происходящем какой-то большой успех, так и будут позиционировать ситуацию. Британия скажет, что ее в очередной раз поддержали на мировой арене. Но не стоит это каким-то образом преувеличивать и придавать большое значение», — приводит его слова RT.

Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов отметил, что необходимо вновь поговорить с Петровым и Бошировым, которые исчезли с радаров СМИ после интервью с главредом RT, в ходе которого они отрицали свою причастность к российским спецслужбам.

«Я вообще считаю, что это дело очень темное, и с нашей стороны тоже какое-то прояснение должно быть. Это дело надолго, потому что все-таки обвинение серьезное.

Куда-то исчезли эти два любителя солсберецких шпилей. Неплохо просто с ними поговорить еще раз, потому что потянулась за этим целая цепочка, кто они такие на самом деле и так далее.

Это дело на Западе не осело, а у нас осело. Но англичане столько напустили сейчас тумана, боюсь, что никто не разберется», — сказал Любимов в беседе с НСН.

По его словам, нашумевшее «дело Скрипаля» уйдет с международной повестки только после ухода Терезы Мэй с поста премьер-министра Великобритании.

«Видимо, наша блистательная Тереза уйдет после всех этих «брекситов» (от англ. Brexit, процесса выхода Великобритании из Евросоюза – «Газета.Ru»), а она все-таки основная фигура в этом деле, поскольку это ее политика. До этого она была министром внутренних дел, спецслужбы с ней считаются и под ее началом работают. Я не сомневаюсь, что после ухода Терезы Мэй, это дело замнется», — заключил Любимов.

Санкции в отношении россиян были введены в рамках нового режима ограничительных мер против применения химического оружия, утвержденного в прошлом году. Ограничительные меры вводятся против тех, кто, по мнению ЕС, ответственен за создание и применение химического оружия. Под санкциями также оказались пять сирийских должностных лиц и сирийский научно-исследовательский центр, который якобы произвел яд, примененный в Великобритании, передает ФАН.