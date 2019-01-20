Пожалел детей: шатдаун заставил Трампа идти на уступки

Президент США Дональд Трамп в ходе обращения к американцам заявил, что предлагает дать отсрочку от депортации участникам так называемой программы DACA (программа отложенного действия для детей-иммигрантов).

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Согласно DACA, дети нелегальных мигрантов, привезенных родителями в США, могут оставаться в стране и не подвергнуться высылке. Программа была детищем президента США Барака Обамы, и Трамп отменил ее в сентябре 2017 года, несмотря на протесты видных политиков.

Сейчас же он предлагает дать «мечтателям» — так называют участников программы DACA — 3 года находиться в стране, а также получать разрешение на работу. Подобные меры фактически являются легализацией и могут стать первым шагом по получению ими гражданства.

По данным озвученным сенатом США, в стране находится примерно 1,8 млн нелегальных иммигрантов, однако, по оценкам американских СМИ, программа коснется 700 тыс. человек. По данным The USA Today, средний возраст «мечтателей» составляет 25 лет. Средний возраст приезда в США — 6 лет, и 97% из них уже окончили среднюю школу.

Президент США также заявил, что меры защиты коснуться категории мигрантов, прибывших в США из стран, условиях в которых не позволяют им вернуться. Таковых насчитывается 300 тыс. человек.

Трамп заявил, что пойдет на эти меры, если демократы утвердят его планы по финансированию пограничной стены на «южных границах» США.

Из субботней речи президента стало понятно, что стена будет построена частично на тех участках границы, которые оголены и их можно легко преодолеть. «Границы США зачастую защищены ненадежно. Необходимо закрыть часть границы. Это существенно уменьшит поток наркотиков в страну, по некоторым данным в два раза», — заявил Трамп в ходе обращения.

Он также отметил, что постройку такой стены нельзя назвать «аморальной». Стена, по его словам, «спасет многие жизни и остановит поток наркотиков в нашу страну».

Кроме того, он заявил о необходимости выделения средств в размере $800 млн на охрану границ, а также усиление ее 2750 новыми пограничными офицерами. Он отметил, что в прошлом демократы поддержали такие меры.

Президент США добавил, что предложения будут оформлены в виде законопроекта и будут представлены лидером сенатского большинства Митчем Макконелом. Он также отметил, что эти меры помогут преодолеть кризис в связи с остановкой правительства, которое произошло из-за невозможности договориться с демократическим большинством в нижней палате.

Представляя свои предложения, Трамп еще раз пытался навести страх на избирателей, недовольных проблемами иммиграции. Он упомянул о наркотиках, которые идут через мексиканско-американскую границу, а также многочисленных преступных бандах, проникающих в США. Члены одной из таких группировок убили служителя закона в Калифорнии прямо перед празднованием Рождества.

Однако, несмотря на заявления Трампа о готовности проводить регулярные встречи с демократами, их представители дали понять, что на компромисс не пойдут. Об этом можно понять из пресс-релиза спикера лидера большинства нижней палаты Нэнси Пилоси, который появился еще до субботнего выступления. Хотя, как отмечает спикер, демократы «надеялись» на компромисс с президентом, выяснилось, что «предложения содержат компиляцию нескольких уже ранее отвергнутых инициатив».

Если демократы и президент США не найдут компромисс, это будет означать продление шатдауна, который уже стал самым большим в истории страны — он длится уже 28 дней. Эта остановка работы правительства уже побила рекорд, установленный при президенте Билле Клинтоне.

Из-за сложившейся ситуации многие американские ведомства не работают, хотя администрация президента США Дональда Трампа все-таки заставила вернуться на неоплачиваемую работу почти 50 тыс. служащих — часть из 800 тыс. государственных работников из десятка федеральных ведомств, которые остались без зарплаты.

Эта ситуация наносит вред американской экономике. Представитель Международного валютного фонда Джерри Райс заявил, что МВФ призывает власти США закончить частичную приостановку работы правительства. «Чем дольше будет длиться шатдаун, тем больший эффект это окажет на экономику», — сказал Райс.