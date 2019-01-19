Шатдаун навсегда? Трамп обращается к нации. LIVE

Еще один вопрос, который интересует многих — объявит ли Трамп режим чрезвычайного положения в США. Наблюдатели склонны считать, что сегодня этого не должно произойти, однако дискуссии о возможности принятия подобного решения в американской администрации продолжаются.

Однако мы знаем импульсивность некоторых решений Дональда Трампа, поэтому исключать ничего нельзя.