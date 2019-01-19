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Шатдаун навсегда? Трамп обращается к нации. LIVE

Дональд Трамп выступит с предложением покончить с шатдауном

Дональд Трамп выступает с обращением к нации — его выступление в Белом доме будет посвящено гуманитарному кризису на границе с Мексикой и шатдауну, который вызван тем, что демократы отказываются выделять деньги на строительство стены. Ситуация, действительно, экстраординарная — американское правительство не работает уже почти месяц. Что предлагает Трамп, чтобы покончить с кризисом, — следим в режиме онлайн.
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22:01

Еще один вопрос, который интересует многих — объявит ли Трамп режим чрезвычайного положения в США. Наблюдатели склонны считать, что сегодня этого не должно произойти, однако дискуссии о возможности принятия подобного решения в американской администрации продолжаются.

Однако мы знаем импульсивность некоторых решений Дональда Трампа, поэтому исключать ничего нельзя.

21:53

Так или иначе, по состоянию на сегодняшний день, 19 января, шатдаун длится 29-й день, и это уже почти на неделю превышает самую продолжительную приостановку работы правительства в истории США. До этого самым длинным шатдауном считался конфликт с конгрессом президента Билла Клинтона в 1995 — 1996 годах.

Все это время американские чиновники не получают зарплату, не работают вовсе или работают в весьма усеченном виде многие ведомства и бюджетные организации. Конечно, это добавляет социального напряжения в американском обществе.

21:41

Однако эксперты смотрят на это весьма пессимистично — пригласить демократов к переговорам довольно сложно, учитывая, что они на протяжении почти месяца отказываются от предложений Трампа. Суть спора проста — демократы требуют, чтобы Трамп сначала открыл работу правительства, а уже потом инициировал переговоры о безопасности на южных рубежах страны. Президент же считает, что сначала необходимо достичь соглашения по вопросу безопасности, и только потом запускать работу правительства.

21:30

При этом ожидать, что президент США отступит от своего главного требования — выделить деньги на строительство стены на границе с Мексикой, что, по задумке, должно остановить поток нелегальной миграции из стран Латинской Америки — не отступит. Однако, как утверждают источники, Трамп предложит некоторые уступки со своей стороны, на которые должны «соблазниться» демократы.

Надо отметить, что возведение стены и остановка нелегальной миграции были частью предвыборных обещаний Трампа.

21:25

Официальные источники CNN в администрации США говорят, что сегодня Трамп положит на стол свое третье предложение, как преодолеть шатдаун. Как утверждается, это будет такое предложение, которое заставит демократов сесть за стол переговоров.

21:20

Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru».

Кажется, у президента США Дональда Трампа родилась новая идея, как преодолеть шатдаун. По крайней мере, именно так пишут об этом американские СМИ. Сегодня он обратится из своего кабинета в Белом доме к нации и особенно к своим оппонентам — Демократической партии — с неким предложением, которое должно помочь преодолеть разногласия вокруг утверждения бюджета. Именно неспособность согласовать финансовый документ привел к вынужденной приостановке работы правительства.

Что это будут за предложения и помогут ли они Трампу, следим в режиме онлайн. Оставайтесь с нами.