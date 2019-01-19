Шатдаун навсегда? Трамп обращается к нации. LIVE

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Еще один вопрос, который интересует многих — объявит ли Трамп режим чрезвычайного положения в США. Наблюдатели склонны считать, что сегодня этого не должно произойти, однако дискуссии о возможности принятия подобного решения в американской администрации продолжаются.
Однако мы знаем импульсивность некоторых решений Дональда Трампа, поэтому исключать ничего нельзя.
Так или иначе, по состоянию на сегодняшний день, 19 января, шатдаун длится 29-й день, и это уже почти на неделю превышает самую продолжительную приостановку работы правительства в истории США. До этого самым длинным шатдауном считался конфликт с конгрессом президента Билла Клинтона в 1995 — 1996 годах.
Все это время американские чиновники не получают зарплату, не работают вовсе или работают в весьма усеченном виде многие ведомства и бюджетные организации. Конечно, это добавляет социального напряжения в американском обществе.
Однако эксперты смотрят на это весьма пессимистично — пригласить демократов к переговорам довольно сложно, учитывая, что они на протяжении почти месяца отказываются от предложений Трампа. Суть спора проста — демократы требуют, чтобы Трамп сначала открыл работу правительства, а уже потом инициировал переговоры о безопасности на южных рубежах страны. Президент же считает, что сначала необходимо достичь соглашения по вопросу безопасности, и только потом запускать работу правительства.
При этом ожидать, что президент США отступит от своего главного требования — выделить деньги на строительство стены на границе с Мексикой, что, по задумке, должно остановить поток нелегальной миграции из стран Латинской Америки — не отступит. Однако, как утверждают источники, Трамп предложит некоторые уступки со своей стороны, на которые должны «соблазниться» демократы.
Надо отметить, что возведение стены и остановка нелегальной миграции были частью предвыборных обещаний Трампа.
Официальные источники CNN в администрации США говорят, что сегодня Трамп положит на стол свое третье предложение, как преодолеть шатдаун. Как утверждается, это будет такое предложение, которое заставит демократов сесть за стол переговоров.
Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru».
Кажется, у президента США Дональда Трампа родилась новая идея, как преодолеть шатдаун. По крайней мере, именно так пишут об этом американские СМИ. Сегодня он обратится из своего кабинета в Белом доме к нации и особенно к своим оппонентам — Демократической партии — с неким предложением, которое должно помочь преодолеть разногласия вокруг утверждения бюджета. Именно неспособность согласовать финансовый документ привел к вынужденной приостановке работы правительства.
Что это будут за предложения и помогут ли они Трампу, следим в режиме онлайн. Оставайтесь с нами.