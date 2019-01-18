Лозунги вместо политики: Порошенко спросили про коррупцию

Президент Украины Петр Порошенко отказался отвечать на вопрос о коррупции в ходе своей встречи с общественностью на площади в городе Черкассы. Встреча проходила в рамках так называемого «томос-тура», поэтому рядом с украинским лидером стояли несколько священников, в том числе — глава так называемой новой «православной церкви Украины» Епифаний.

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Один из местных жителей — представитель общественной организации — спросил у президента, когда тот займется борьбой с коррупцией. Далее последовала двухминутная перепалка, в ходе которой Порошенко обвинил задавшего по-русски вопрос общественника в незнании украинского языка.

«Мы молимся за Украину, за единую церковь, за единство украинского народа. И пусть они услышат наше «Слава Украине!» — сказал Порошенко.

Услышав ответное «Героям слава», президент вновь обратился к автору вопроса о коррупции со словами «Это вам ответ, пан провокатор», передает ФАН.

Впрочем, на Украине многие политологи и большая часть населения полагают, что после 31 марта у Порошенко не будет возможности бороться с коррупцией, поскольку выборы на пост главы государства он проиграет. Сейчас президент занимает третью строчку в предвыборных рейтингах — после бывшего председателя правительства страны Юлии Тимошенко, а также актера Владимира Зеленского.

Несколькими днями ранее сообщалось, что Порошенко намерен уволить главу своей администрации Игоря Райнина за «предательство».

Райнин якобы собрал своих коллег и заявил, что у Порошенко нет перспектив остаться президентом.

Глава администрации при этом указал, что у него есть план по созданию партии, которая могла бы стать «спасательным кругом» для команды нынешнего президента, пока она еще имеет административный ресурс. Об этом совещании было доложено президенту, который пообещал провести кадровую чистку.

За неделю до этого украинская партия «Гражданская позиция» выдвинула своего кандидата в президенты. Им стал лидер партии, депутат Верховной рады и экс-министр обороны Анатолий Гриценко. Кандидат сразу дал предвыборное обещание: «обрубать руки» за коррупцию и кумовство.

«Я вам гарантирую, что у президента Украины не будет офшоров, собственности за границей, я гарантирую, что пирамида коррупции превратится в трапецию в первый день моего вступления в должность президента», — сказал нардеп во время своего выступления.

В начале нынешнего месяца в США группа сенаторов-республиканцев встретилась с членами ряда украинских общественных организаций, в ходе встречи они признали, что Киев является «экономически проблемным союзником» в Восточной Европе, передает НСН.

Журналисты не были приглашены на эту встречу — украинские представители объяснили, что они не заинтересованы в освещении беседы в СМИ из-за растущих радикальных настроений и роста агрессии в украинском обществе. Украинские гражданские лидеры объяснили, что альтернативные точки зрения в Киеве отвергнуты.

В материале СМИ

отмечался рост радикальных настроений и агрессии на Украине, а также курс Порошенко на преследование политических оппонентов.

«Это преследование осуществляется с использованием утилитарных средств, противоречащих верховенству закона. Будучи бывшим советским режимом, Украина уже давно использует свои правоохранительные органы для выполнения своих политических задач, полагаясь на сомнительные методы достижения политических целей», — говорилось в заметке.

Кроме того, суды в стране не являются независимыми и находится под контролем олигархов и политиков.

«Суды контролируются этими политиками и олигархами и не являются действительно независимыми. Эти суды часто выносят вердикты, которые продвигают повестку дня, мотивированную усилиями по устранению политических противников, а не интересами правосудия или благополучия украинского народа», — детализировалось содержание беседы.

«Американские политики подтвердили, что Украина превращается в неуправляемую проблему для США и Европейского союза», — говорится в статье.

Представители США в ходе встречи отметили, что международные финансовые институты предпринимают серьезные усилия для стабилизации экономики Украины и вкладывают в нее миллиарды долларов США.

«Однако невообразимая коррупция и непродуктивные расходы на войну в Донбассе делают усилия международного сообщества бесполезными. Вместо ожидаемого роста ВВП в последние годы наблюдается постоянный спад, поскольку

имеющие образование украинцы бегут из своей собственной страны — в поисках экономического убежища даже в других нестабильных экономиках третьего мира»,

— указывалось в материале.

В конце прошлого года депутат Верховной рады Сергей Левочкин заявил, что Украина за последние пять лет стала самым бедным государством в Европе. По его словам, на Украине уровень коррупции один из самых высоких среди европейских стран.

Он также добавил, что Киев пытается объяснить падение доходов украинцев войной. Парламентарий подчеркнул, что за пять лет Украина оказалась не в Европе, а в числе худших государств мира.