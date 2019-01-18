Шатдаун замучил: Трамп отказался ехать в Давос

Президент США Дональд Трамп неожиданно отменил поездку американской делегации на Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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При этом еще днем 17 января в Белом доме заверили, что визит делегации состоится. Причиной отмены, по словам Сандерс, стал затянувшийся в США шатдаун.

«Из-за того, что 800 тыс. американских трудящихся не получают зарплату, президент Трамп отменил поездку своей делегации на Всемирный экономический форум в Давосе», — заявила представительница Белого дома.

Она объяснила, что члены делегации вместо визита в Швейцарию должны остаться в Вашингтоне, чтобы продолжить работу над урегулированием политического кризиса.

По этой же причине и сам американский лидер решил не ехать на форум. Он заявил об этом еще 10 января. «Из-за непримиримости демократов в вопросах безопасности границ и большого значения безопасности для нашей страны, я с уважением отменяю свою очень важную поездку в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум», — написал Дональд Трамп в своем твиттере, передав организаторам форума извинения.

Вскоре появилась информация о сокращении численности делегации. Планировалось, что Вашингтон на форуме будут представлять министр финансов Стивен Мнучин, госсекретарь Майк Помпео, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и замруководителя аппарата Белого дома по координации политики Крис Лидделл. Теперь же всем им придется отказаться от путешествия в Швейцарию.

Об отмене визита Белый дом объявил спустя несколько часов после того, как президент отказал спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси в предоставлении военного самолета для зарубежной поездки.

Военный самолет был нужен Пелоси для визита конгрессменов в Бельгию и Афганистан. Пресс-секретарь спикера Дрю Хэммилл пояснил, в Брюссель делегация направляется, чтобы получить «подтверждение нерушимой приверженности США альянсу НАТО».

Целью поездки в Афганистан было получение «критически важных брифингов по вопросам национальной безопасности и разведки от людей, которые находятся на линиях фронта».

Однако американский лидер посчитал, что запланированные конгрессом визиты не обладают такой важностью. Дональд Трамп направил Пелоси письмо с отказом в предоставлении военного самолета, назвав ее поездку «экскурсией». Формулировка причины отказа схожа с той, которую назвала спустя несколько часов Сандерс, объявив об отмене поездки на ВЭФ.

«В свете того, что 800 тыс. замечательных американских служащих не получают зарплату, я уверен, что вы согласитесь, что перенос этого пиар-мероприятия абсолютно уместен», — написал Трамп.

Вмешательство американского лидера остановило поездку практически в самый последний момент, когда Пелоси и остальные члены делегации уже были готовы к отправлению.

Вместо поездки президент США предложил демократке Пелоси провести время в Вашингтоне, чтобы поучаствовать в переговорах с ним касательно шатдауна, а также «присоединиться к движению по усиленной защите границ». Трамп, впрочем, пообещал, что назначит время визита делегации конгресса, когда шатдаун закончится.

«Безусловно, если вы решите путешествовать коммерческими авиалиниями, это будет вашей прерогативой», — добавил президент.

Стоит отметить, что накануне Нэнси Пелоси призвала президента Дональда Трампа перенести ежегодное послание к конгрессу из-за шатдауна.

Причина, которую назвала Пэлоси, все та же — отсутствие бюджета. Из-за него мероприятие может остаться без необходимой охраны, считает она.

«Я предлагаю поработать вместе, чтобы определить другую подходящую дату после того, как правительство снова откроется», — заявила Пелоси. Она также предложила Трампу отправить послание в письменном виде.

В целом,

эти два инцидента похожи на обмен колкостями и взаимными упреками в раздувании политического кризиса.

Вряд ли Нэнси Пелоси проведет освободившееся время так, как ей предложил Трамп. Вероятность того, что она решит «присоединиться к движению по усиленной защите границ», ничтожно мала. Пока что Пелоси отказывается посетить даже рабочий обед с Трампом. Демократы продолжают стоять на своем, как, впрочем, и республиканцы.

Накануне Сара Сандерс рассказала, что лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси отказываются вести переговоры с Трампом и его командой по поводу шатдауна.

«Сегодня президент предложил демократам и республиканцам встретиться на рабочем обеде в Белом доме. Однако, к сожалению, от демократов никто не придет», — сказала Сандерс.

Возможно, отказав Пелоси в зарубежной поездке по причине шатдауна, Трамп решил, что визит его делегации в Швейцарию послужил бы поводом для упреков в лицемерии. Может быть и так, что таким способом американский президент в очередной раз пытается продемонстрировать, что администрация не может работать в полной мере «из-за непримиримости демократов».

К слову, в этом году ВЭФ пройдет еще без двух мировых лидеров. От участия отказались премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон. Им обоим, как и Дональду Трампу, есть над чем сконцентрироваться внутри своих стран: Мэй — на Brexit, Макрону — на «желтых жилетах».