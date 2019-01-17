Дети показывали фотографии: Асад хочет в Крым

Президент Сирии Башар Асад рассказал о своем желании посетить Севастополь и Крым. Об этом сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик по итогам встречи российской делегации с сирийским лидером — 14 января в САР с официальным визитом прибыла российская делегация правительства Севастополя.

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«Во время обсуждения подписанного соглашения о сотрудничестве между Севастополем и провинцией Тартус президент Сирии Башар Асад выразил желание посетить Севастополь и Крым», — рассказал Белик журналистам.

Глава группы дружбы между парламентами САР и РФ Дмитрий Саблин пояснил, что дети Асада уже бывали в Крыму, отдыхали в лагере «Артек» и показывали отцу фотографии оттуда.

«У них появились друзья в России. Они переписываются, общаются. Мне тоже хотелось бы там побывать», — процитировал слова Асада Саблин.

Он также рассказал, что в ходе встречи подарил сирийскому президенту картину севастопольского художника, на которой изображен российский город-герой.

Пресс-служба Белика сообщает, что Асад получил приглашение посетить Крым в пятую годовщину воссоединения полуострова с Россией. Кроме того, Белик поблагодарил президента САР и в его лице весь сирийский народ за поддержку итогов крымского референдума 2014 года, а также за признание Республики Крым и Севастополя в качестве двух новых субъектов РФ.

15 января в ходе визита делегации из Крыма было подписано соглашение о сотрудничестве между российским Севастополем и сирийским портовым городом Тартусом. По словам Белика, президент Сирии поддержал предложение проработать вопрос развития грузоперевозок, а также налаживание пассажирского сообщения между Севастополем и Сирией.

«Башар Асад отметил стратегическое значение созданного нами морского пути «Севастополь — Тартус» и подчеркнул важность развития отношений в сфере туризма между нашими странами», — передает слова депутата ФАН.

В результате визита делегации из Севастополя губернатор Дмитрий Овсянников совместно с руководителем провинции Тартус Сафуаном Абу Саадом подписали соглашение о сотрудничестве между регионами. Севастополь обеспечит морские поставки наиболее необходимых Сирии товаров: стройматериалов, зерна, автомобильной техники. В свою очередь, сирийская сторона будет поставлять на полуостров овощи и фрукты. Власти Севастополя благодаря внешнеэкономическому сотрудничеству рассчитывают загрузить портовые мощности города.

Кроме того, 15 января Дмитрий Овсянников заявил по итогам встречи с министром транспорта САР Али Хамудом, что Севастополь и Сирия готовятся подписать меморандум о сотрудничестве, предусматривающий создание совместного морского агентства и экспедиторской компании в портах Севастополя, Латакии и Тартуса. Новый виток развития сотрудничества Крыма и САР получит в 2019 году после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста, считает Овсянников.

Ранее власти Республики Крым пригласили президента Сирии на V Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который состоится в апреле 2019 года. По словам главы республики Сергея Аксенова, Асад получил официальное приглашение, однако пока не подтвердил своего участия.

Тесное сотрудничество между Крымом и САР продолжается с прошлого года. В октябре состоялся первый официальный визит крымской делегации в Сирию.

В рамках визита был подписан меморандум об экономическом сотрудничестве, а также утверждены планы совместных действий. В частности, речь шла о создании торгового дома, судоходной компании, взаимных поставках товаров и налаживании авиасообщения между Сирией и Крымом.

В декабре 2018 года на полуострове был зарегистрирован крымско-сирийский Торговый дом. Совместное предприятие станет участником свободной экономической зоны. При этом основной валютой во взаиморасчетах контрагентов, вероятнее всего, станет рубль.

«Дорожная карта до конца отработана. Главные вопросы были — это вопрос взаиморасчетов. Мы договорились, что рассчитываться будем в национальных валютах. В рублях, наверное, в большой степени до 90% такие расчеты будут сформированы», — сказал глава республики Сергей Аксенов.