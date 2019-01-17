«Леди кризиса»: СМИ растерзали Мэй за Brexit

Парламент Великобритании поздним вечером 16 января проголосовал по вотуму недоверия премьер-министру Терезе Мэй. Инициатором обсуждения этого вопроса стал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

Большинство депутатов выразили доверие кабмину — 325 голосов в поддержку Мэй, 306 — против.

После того как правительство Мэй в очередной раз сохранило доверие парламента, премьер выразила сожаление, что Корбин решил вынести вопрос о вотуме недоверия, а не участвовать в дискуссиях по Brexit. Она подчеркнула, что ее «дверь» всегда «открыта» для переговоров с лейбористами, передает Reuters.

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Несмотря на то что Мэй удалось удержаться у власти, мировая пресса критически оценивает ее положение. The New York Times посвятила ей статью «Тереза Мэй. Британская леди постоянного кризиса».

«Это странный мир британской политики, день сурка, в котором миссис Мэй каждый день просыпается, чтобы оказаться в страшном политическом кризисе, и каждый день выживает своим мрачным, неумолимым образом»,

— пишет обозреватель издания Эллен Берри.

В свою очередь, телеканал CNN отмечает, что секрет выживаемости Мэй в том, что альтернативы ее плану все равно нет. «Для консерваторов, которым надоело, что ими правят зомби, новый лидер может быть захватывающей перспективой. Но реальность такова, что любой новый лидер и его сторонники должны были бы подойти и предоставить план, который может сделать это через парламент. И уже давно понятно, что нет никакой достойной альтернативы Мэй или ее плану по Brexit».

В подобном ключе высказывается в редакционной статье и консервативная The Wall Street Journal, которую издание озаглавило «Тереза Мэй и ее курс выживания». Мысль авторов в том, что она стала единственной фигурой, которая взяла на себя ответственность за ситуацию вокруг соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза: «Лучший шанс для успеха Brexit был для тори (консерваторы. — «Газета.Ru») — это принять волю народа, которую он высказал в 2016 году, и продать общественности реформы, необходимые для превращения Британии в магнит для инвестиций и человеческого капитала.

Даже сейчас «жесткий» Brexit мог бы преуспеть, если бы некоторые тори проявили желание руководить общественным мнением, как Маргарет Тэтчер, а не следовать за ним. Но никто не был готов сделать это, даже самые ярые сторонники выхода. Поэтому все по умолчанию свалилось на миссис Мэй, которая теперь увидит, что еще она может получить от ЕС»,

— пишет издание.

Близкая к лейбористским кругам газета The Guardian пытается понять секрет политической выживаемости Мэй и, беседуя с ее коллегами, отмечает «ее легендарную стойкостью и ее глубоко укоренившуюся решимость не расколоть Консервативную партию».

«Тереза Мэй не может выиграть. Тереза Мэй не может проиграть», — выносит свой вердикт американский портал Slate, отмечающий, что есть еще «множество альтернативных путей», по которым может пойти Великобритания.

«Несмотря на опровержения и ультиматумы со всех сторон, множество альтернативных путей продвижения, в том числе более мягкий «норвежский вариант «Brexit без [соглашения]», «безрезультатный Brexit» и новый референдум, — все это очень реальные возможности. Также представляется возможным, что срок может быть продлен, и британские политики будут продолжать обсуждать тонкости того, как поддержать Ирландию, пока Солнце не поглотит Землю. Тереза Мэй, вероятно, все еще будет премьер-министром, когда это произойдет», — пишет издание.

Британские политики ведут споры вокруг сценария выхода страны из Евросоюза. Предусматривается несколько опций — так называемые жесткий и мягкий сценарии выхода из объединения, а также Brexit без сделки.

Принципиальный вопрос — сохранит ли Лондон членство в экономических структурах Евросоюза.

Если Brexit пойдет по «мягкому» сценарию, Великобритания останется в Таможенном союзе и (или) едином рынке. Такой вариант развития событий означает, что страна принимает принцип свободного передвижения граждан в обмен на доступ к европейскому рынку. Этот сценарий вызывает раздражение со стороны сторонников выхода, ведь Лондон в таком случае не сможет решать, кого пускать в страну, а кого — нет.

«Жесткий» Brexit будет означать, что Лондон покидает все экономические структуры Евросоюза. Тогда Великобритания может заключить с ЕС соглашение о свободной торговле по примеру, как это сделала Канада. Этот договор может предусматривать, например, отмену 99% всех таможенных пошлин, но свободное передвижение граждан будет прекращено.

Третий вариант — Brexit без сделки, против которого, в частности, выступают лейбористы. Он будет означать, что Великобритания обнуляет собственные импортные тарифы и действует исключительно на основании правил Всемирной торговой организации. Этот вариант наименее приемлемый для Лондона, поскольку тогда придется пересмотреть все действующие правила торговли и экономической коммуникации с ЕС.