Встреча с «великим братом»: Путин в Сербии. LIVE

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Сегодня президент России Владимир Путин прибудет в Сербию с официальным визитом. Он встретится с сербским лидером Александаром Вучичем в Белграде. Пресс-служба Кремля сообщала, что стороны обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сербских отношений, а также обменяются мнениями по актуальным региональным вопросам.

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