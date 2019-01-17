Встреча с «великим братом»: Путин в Сербии. LIVE

- 378453 просмотра Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей
- 190728 просмотров Зеленский в видео «похоронил» Порошенко и предрек ему муки ада
- 182531 просмотр Ольга Бузова пристыдила Викторию Лопыреву за роман с женатым мужчиной
- 169462 просмотра Список участников из сети оказался фальшивкой
- 163082 просмотра Вблизи Тегерана разбился грузовой Boeing 707 армии Ирана
- 128646 просмотров В британском парламенте прошло голосование о вотуме недоверия Терезе Мэй
- 124750 просмотров Почему Россия вновь отказалась платить взнос ПАСЕ
В состав российской делегации входят вице-премьер Юрий Борисов, глава МИД Сергей Лавров, министр энергетики Александр Новак, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, главы РФПИ и Росатома Кирилл Дмитриев и Алексей Лихачев, а также замминистра обороны Александр Фомин.
По итогам встречи стороны планируют подписать около 20 двусторонних документов. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что работа по согласованию некоторых документов еще продолжается. Но это не все — сегодня Владимир Путин также встретится с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.
Конечно, в центре обсуждения также ситуация вокруг непризнанного Косова. Этот вопрос неизменно остается главной проблемой для Сербии. Александар Вучич обсуждает косовскую тему с Владимиром Путиным далеко не в первый раз. Кроме того, президенты также обсудят продление газопровода «Турецкий поток» в Сербию.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».
Сегодня президент России Владимир Путин прибудет в Сербию с официальным визитом. Он встретится с сербским лидером Александаром Вучичем в Белграде. Пресс-служба Кремля сообщала, что стороны обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сербских отношений, а также обменяются мнениями по актуальным региональным вопросам.
Мы следим за ходом встречи и рассказываем о самых актуальных событиях дня.