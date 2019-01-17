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Встреча с «великим братом»: Путин в Сербии. LIVE

Путин встречается с президентом Сербии Вучичем

В Белграде готовятся встречать «великого брата» Владимира Путина — именно так его назвали на приветственных плакатах, установленных в сербской столице. Российский президент встретится со своим коллегой Александаром Вучичем — они планируют подписать ряд важных документов. «Газета.Ru» следит за ходом встречи и рассказывает о главных событиях визита в режиме онлайн.
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11:36

В состав российской делегации входят вице-премьер Юрий Борисов, глава МИД Сергей Лавров, министр энергетики Александр Новак, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, главы РФПИ и Росатома Кирилл Дмитриев и Алексей Лихачев, а также замминистра обороны Александр Фомин.

11:25

По итогам встречи стороны планируют подписать около 20 двусторонних документов. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что работа по согласованию некоторых документов еще продолжается. Но это не все — сегодня Владимир Путин также встретится с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

11:20

Конечно, в центре обсуждения также ситуация вокруг непризнанного Косова. Этот вопрос неизменно остается главной проблемой для Сербии. Александар Вучич обсуждает косовскую тему с Владимиром Путиным далеко не в первый раз. Кроме того, президенты также обсудят продление газопровода «Турецкий поток» в Сербию.

11:15

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».

Сегодня президент России Владимир Путин прибудет в Сербию с официальным визитом. Он встретится с сербским лидером Александаром Вучичем в Белграде. Пресс-служба Кремля сообщала, что стороны обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сербских отношений, а также обменяются мнениями по актуальным региональным вопросам.

Мы следим за ходом встречи и рассказываем о самых актуальных событиях дня.