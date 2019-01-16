Куратор «российского дела»: утвердят ли человека Трампа. LIVE

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Следующий свидетель несогласен с предыдущим спикером. Он говорит, что Барр в своей работе всегда демонстрировал стремление помочь всем людям как руководитель и как юрист. По его словам, Барр живет с достойной уважения верности принципу верховенства закона.
Впрочем, не все свидетели настроены к Барру благожелательно. Следующий спикер обвиняет Барра в расизме и непонимании американской истории. По его словам, США требуется генпрокурор, который понимает существующие в стране проблемы неравенства и будет с ними бороться.
Первым свидетелем сегодня выступает Майкл Мукасей, бывший генпрокурор США, который работал с 2007 по 2009 год в администрации Джорджа Буша-младшего. Он говорит, что Барр — большой профессионал, человек чести, который прекрасно подходит для работы генпрокурора.
Первое слово сегодня берет сенатор-демократ Диана Файнстайн, которая была членом комитета еще во время первого назначения Барра в 90-е годы. Она говорит, что из вчерашних слушаний не было до конца ясно, намерен ли Барр обнародовать доклад Роберта Мюллера, или же вместо этого он представит свой собственный доклад, подготовленный на его основе. Файнстайн говорит, что ее решение будет зависеть от прояснения этой детали.
Сегодняшнее заседание также будет посвящено опросу свидетелей — людей лично знающий Барра, которые готовы дать его характеристику перед юридическим комитетом сената.
«Газета.Ru» ввела трансляцию и первого дня слушаний, с которой вы можете ознакомиться, пока юридический комитет готовиться продолжить свою работу сегодня.
«Жизненно важно, чтобы Мюллер довел расследование до конца», — поспешил вчера успокоить демократов Барр. Он даже заявил, что не считает, что Мюллер вовлечен в «охоту на ведьм». Эту фразу президент Трамп регулярно использует для описания расследований, которые введутся в его отношении.
Барр также заверил, что результаты расследования не будут сокрыты от общественности. По его словам, это «очень важно». «Я предам гласности столько информации, сколько позволит закон», — добавил он.
И наконец, кандидат на пост главы Минюста пообещал, что не допустит вмешательства в ход расследования. «Ничто не может быть опаснее, чем политическое вмешательство», — сказал он.
Вообще Барр неоднократно говорил, что Мюллер — порядочный и высокопрофессиональный человек, который является его другом на протяжении 30 лет.
Поэтому неудивительно, что в первый день слушаний, помимо стандартных вопросов о том, как кандидат на пост генпрокурора относится к тем или иным законам и намерен обеспечивать их выполнение, Барра регулярно спрашивали о его отношении к расследованию Мюллера и планах относительно него.
Однако Барр сразу обозначил свою позицию и держался ее на протяжении всех слушаний: он будет действовать исключительно в интересах закона и в соответствии с законом, избегая политического влияния на его деятельность.
Тем не менее, демократы обеспокоены возможной судьбой «российского дела», расследование по которому ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.
Как правило, куратором подобным расследований выступает лично генпрокурор, однако Джефф Сешнс, который занимал этот пост ранее, взял самоотвод от этой работы из-за конфликта интересов. Президента Дональда Трампа очень раздражало это решение его старого друга. В итоге куратором расследования был назначен заместитель Сешнса Роб Розентштайн.
Однако после того, как в ноябре Сешнс подал в отставку, эти обязанности должны вновь вернуться к генпрокурору. Противники Трампа опасаются, что его результаты могут быть сокрыты, или что еще хуже — расследование может быть остановлено.
Также в пользу Барра говорит его послужной список. Барр, который в последние годы занимался юридической практикой, уже был генпрокурором Соединенных Штатов при администрации 41-го президента США Джорджа Буша-старшего в 1992-1993 годах. В 1970-е годы Барр служил аналитиком в ЦРУ, а также получил степень Колумбийского университета по китайским исследованиям. Вчерашние слушания показали, что даже некоторые демократы из юридического комитета относятся к Барру с симпатией.
Как ожидается, проблем с утверждением Барра на должность не возникнет. Сенат, отвечающий за назначения, контролируется республиканцами, так же, как и юридический комитет, который проводит слушания. В состав комитета входят 22 сенатора, из которых 12 — республиканцы.
Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня в конгрессе США проходит второй день слушаний по утверждению на пост главы Минюста США Уильяма Барра. Как ожидается, по их итогам конгресс примет окончательное решение на этот счет.
«Газета.Ru» будет следить за ходом слушаний в режиме онлайн.