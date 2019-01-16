Куратор «российского дела»: утвердят ли человека Трампа. LIVE

«Жизненно важно, чтобы Мюллер довел расследование до конца», — поспешил вчера успокоить демократов Барр. Он даже заявил, что не считает, что Мюллер вовлечен в «охоту на ведьм». Эту фразу президент Трамп регулярно использует для описания расследований, которые введутся в его отношении.

Барр также заверил, что результаты расследования не будут сокрыты от общественности. По его словам, это «очень важно». «Я предам гласности столько информации, сколько позволит закон», — добавил он.

И наконец, кандидат на пост главы Минюста пообещал, что не допустит вмешательства в ход расследования. «Ничто не может быть опаснее, чем политическое вмешательство», — сказал он.

Вообще Барр неоднократно говорил, что Мюллер — порядочный и высокопрофессиональный человек, который является его другом на протяжении 30 лет.