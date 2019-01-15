Слушания в конгрессе: кто возьмет «российское дело». LIVE

- 391099 просмотров Более половины россиян выступают за отставку правительства
- 347391 просмотр Друзья рассказали о последних днях погибшей актрисы Елены Майоровой
- 334567 просмотров Цекало рассказал о разводе с сестрой Веры Брежневой
- 327199 просмотров Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей
- 260098 просмотров Почему российский бизнес потерял интерес к Эстонии
- 208696 просмотров Евгений Плющенко попал в больницу
- 151353 просмотра Вблизи Тегерана разбился грузовой Boeing 707 армии Ирана
Файнстайн перечисляет вопросы к кандидату. Ее интересуют его взгляды на президентскую власть, и она надеется услышать, считает ли он, что президент — превыше закона. Прочие вопросы вытекают из него. Сенатор попросит оценить законность различных действий президента, в том числе увольнение главы ФБР Джеймса Коми.
В конечном итоге ее речь сводится к одному вопросу: готов ли Барр быть независимым и стойким под давлением, которое на него может оказывать администрация.
По правую руку от Грэма сидит его однопартиец Чак Грассли. По левую — сенатор-демократ Дайэнн Файнстайн. В своем вступительном слове она выражает обеспокоенность Демпартии возможностью закрытия расследования Мюллера, но делает это очень в уважительном и спокойном тоне.
Грэм начинает с формальностей — говорит, зачем собрался юридический комитет, представляет коллегам кандидатуру Барра.
Его послужной список действительно впечатляет, что замечает и Грэм. «Я рад что мы рассматриваем вашу кандидатуру в момент, когда нашей стране так нужен человек с вашими навыками и опытом», — обращается он к кандидату.
А председателем на сегодняшних слушаниях является тот самый республиканец Линдси Грэм, который защищал кандидатуру Барра. Посмотрим, что из этого выйдет.
Накануне агентство Reuters сообщило, что Барр на слушаниях в конгрессе перед вступлением в должность заявит, что не будет мешать специальному прокурору Роберту Мюллеру завершать расследование дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США. В его речи также будет говориться, что конгрессу «очень важно» узнать результаты расследования Мюллера.
Так это или нет — узнаем с минуты на минуту.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм в ответ заявил, что Барр позволил Мюллеру завершить свою работу. «Могу сказать, что он (Барр. — Газета. Ru) высоко ценит мистера Мюллера и намерен позволить ему закончить свою работу», — сказал Грэм.
Когда это стало известно, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер призвал президента США Дональда Трампа отозвать кандидатуру Уильяма Барра на должность генпрокурора страны. По словам Шумера, сенату нужно тщательно выслушать показания Барра, которые он будет давать юридическому комитету.
«…я по-прежнему убежден — после непрошеной заметки [с критикой Мюллера], — что президенту Трампу следует отозвать его кандидатуру», — сказал Шумер.
В конце прошлого года также стало известно, что Барр в начале лета направлял курирующему расследование Мюллера Робу Розенштейну записку, в которой раскритиковал работу ведущего «российское дело» спецпрокурора. В записке Барр написал, что часть расследования Мюллера о возможном препятствовании Трампа правосудию основано на «смертельно ошибочной» теории, которое нанесет продолжительный ущерб президентству и исполнительной власти
В записке Барр написал, что отправил ее как «бывший чиновник», который надеется, что его «взгляды окажутся полезными». В письме к минюсту Барр выразил обеспокоенность той частью расследования, которая относится к вопросу возможного препятствования правосудию. В нем он утверждает, что Трамп действовал правильно в рамках права исполнительной власти.
«Насколько я понимаю, его [Мюллера] теория основана на новом и юридически неприемлемом прочтении закона», — написал Барр. В документе Барр не один раз говорит об опасности, которую представляет видение и понимание закона со стороны Мюллера. Он также назвал подход Мюллера «крайне безответственным» с «потенциально катастрофическими последствиями» для исполнительной власти. Барр указывал на то, что Мюллеру нельзя позволить допрашивать президента США о предполагаемом препятствии правосудию.
Кроме того, Барр известен своим критическим отношением к этому расследованию. В 2017 году в интервью The Washington Post он отметил, что прокуроры, ведущие подобные расследования, как правило, политически ангажированы. Барр также заявлял в том интервью, что понимает причины увольнения Трампом главы ФБР Джеймса Коми.
В интервью The New York Times в 2017 году он также заявил, что не видит ничего «предосудительного» в том, что у Трампа есть желание расследовать подробности урановой сделки с Россией, одобренной Хилари Клинтон, в то время как она была госсекретарем США. Правда, он отметил, что расследование не должно проводиться из-за желания президента.
Не исключено, что назначение Барра — дань уважения Трампа в адрес покойного президента США Джорджа Буша. На похоронах экс-президента США Трамп фактически совершил «примирение» с сыновьями 41-го президента США, которых ранее он неоднократно критиковал.
Однако причина назначения может заключаться и в другом: работая в администрации Буша, он проявлял высокую степень лояльности к президенту. Как отмечает в своей книге «Преступления ФБР» американский исследователь Родней Стич, Барр успешно блокировал попытки неудобных для администрации расследований, в том числе оказания военной помощи Ираку во времена Саддама Хуссейна.
Возможно, Трамп надеется, что получив контроль над расследованием специального прокурора Роберта Мюллера, Барр продемонстрирует лояльность и к действующему президенту.
Барр, который в последние годы занимался юридической практикой, уже был генпрокурором Соединенных Штатов при администрации 41-го президента США Джорджа Буша-старшего в 1992-1993 годах. В 1970-е годы Барр служил аналитиком в ЦРУ, а также получил степень Колумбийского университета по китайским исследованиям.
Генпрокурор в США — уникальная фигура. Ни в одной другой стране мира генпрокурор не является частью исполнительной власти. В США же он является главой министерства, которому в том числе подчиняется одна из спецслужб — ФБР.
Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
15 января конгрессмены проведут слушания по утверждению на пост министра юстиции США Уильяма Барра. Если его кандидатура будет одобрена сенатом, Барр сменит на данном посту ушедшего в отставку Джеффа Сешенса, который перестал пользоваться доверием президента США Трампа.
«Газета.Ru» следит за ходом слушаний в режиме онлайн.