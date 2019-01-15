Слушания в конгрессе: кто возьмет «российское дело». LIVE

Файнстайн перечисляет вопросы к кандидату. Ее интересуют его взгляды на президентскую власть, и она надеется услышать, считает ли он, что президент — превыше закона. Прочие вопросы вытекают из него. Сенатор попросит оценить законность различных действий президента, в том числе увольнение главы ФБР Джеймса Коми.

В конечном итоге ее речь сводится к одному вопросу: готов ли Барр быть независимым и стойким под давлением, которое на него может оказывать администрация.