«Кровь стынет»: Путин недоволен культом личности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о манере общения и распорядке рабочей недели Владимира Путина.

«Как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу. Причем так, что кровь стынет»,

— ответил Песков в интервью «Аргументам и Фактам» на вопрос, ругается ли президент России матом.

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Кроме того, пресс-секретарь Путина поведал другие детали рабочего расписания президента. К примеру, «разбудить среди ночи внезапным звонком» Пескова Путин мог в моменты экстренных ситуаций, но «такое, слава богу, бывало не так часто». Владимир Путин — настоящий трудоголик, добавил Песков, указав на «свое понимание времени» президентом.

«Простой человек всю неделю ждет пятницы, выходных. А у Путина нет этого ощущения, потому что у него нет выходных. Воскресенье, конечно, отличается от понедельника, но все зависит от ситуации. Управление страной — это как доменная печь, которую нельзя затушить», — отметил пресс-секретарь.

Президент России скромен и скептически относится к признакам культа личности. В ответ на вопрос о проспекте имени Путина и Дворце дзюдо имени Путина в Чеченской республике, Песков заявил, что российский лидер «сам не раз говорил, что ему это не нравится».

«Ситуация, как в Чечне, все же нетипична. Во-первых, там свои традиции и обычаи. Во-вторых, это особый город для современной истории нашей страны, город, который был почти разрушен, но возродился, это особый случай», — заявил Песков.

Что касается физической формы российского лидера, то Путин поддерживает ее ежедневным плаванием на один километр. Кроме того, президент увлекается хоккеем и борьбой. По словам Пескова, Путин «вряд ли особо думает о женитьбе», и семейное положение российского президента «никак не влияет на выполнение президентских функций».

Наконец, сейчас у Владимира Путина нет возможности «оторваться от охраны», и для него «в наше время невозможно» выйти куда-либо инкогнито.

Как сообщает ФАН, ранее Песков заявил, что Владимиру Путину, в отличие от президента США Дональда Трампа, не нужен аккаунт в твиттере, чтобы стать ближе к своим гражданам.

В декабре 2018 года Дмитрий Песков заявлял, что спорить с президентом сложно из-за «экспертной подготовки». «Он утаптывает собеседника моментально, но делает это абсолютно аргументировано», — отметил пресс-секретарь. По словам Пескова, российский президент мог бы и вовсе обойтись без пресс-секретаря, поскольку самостоятельно может доносить мысли до публики, но работа Пескова нужна для оперативной работы с информацией.

В каком-то смысле, добавил представитель Кремля, его работа похожа на работу сапера. Особенно большую опасность таят в себе возможные искажения смысла тех слов, что сказал президент.

Никакого учителя по ораторскому мастерству у Путина не было, отметил Песков. «Он человек, который не перестает учиться. Да и не он один, конечно. У нас в стране люди начинают понимать, что нельзя просто один раз получить образование и потом всю жизнь работать. Нужно все время совершенствовать свои знания», — подытожил Песков.

В 1975 году Путин окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. В 1979 году Путин закончил обучение на шестимесячных курсах переподготовки в Высшей школе КГБ в Москве. В 1985 году в звании майора юстиции Путин окончил Краснознаменный институт КГБ по специальности «Внешняя разведка».

Путин проходил службу в контрразведке в следственном отделе Ленинградского управления КГБ, начиная с 1977 года. В 1985-1990 годах он работал в ГДР по линии внешней разведки КГБ в территориальном отделе в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома советско-германской дружбы.

Летом 2017 года президент России Владимир Путин рассказал журналистам о связи его работы в Комитете госбезопасности СССР с нелегальной разведкой. Путин отметил, что отказаться от близких, родных и привычной жизни могут далеко не все. По словам главы государства, это люди особого склада характера и особых убеждений, отмечает НСН.

«С таким подходом к делу, с таким подходом к стране, к своему народу живут сотрудники нелегальной разведки. Это уникальные люди. Я желаю им счастья, благополучия, уверен, они услышат мои слова», — заявил тогда Путин.