Впервые в России: что президент Зимбабве предложит Москве. LIVE

Кроме того, Мнангагва заявил, что страна открыта для российских компаний и готова обсудить совместную разработку месторождений нефти и газа на границе с Мозамбиком. Он отметил, что на сегодняшний день бурением этих месторождений занимается австралийская компания Invictus.

«Сейчас идет бурение в этом районе, пока результаты позитивные. Но мы не должны это ограничивать только одной компанией. Мы бы хотели, чтобы другие компании приходили и также участвовали в этом», — сказал президент.