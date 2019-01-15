Впервые в России: что президент Зимбабве предложит Москве. LIVE

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Кроме того, Мнангагва заявил, что страна открыта для российских компаний и готова обсудить совместную разработку месторождений нефти и газа на границе с Мозамбиком. Он отметил, что на сегодняшний день бурением этих месторождений занимается австралийская компания Invictus.
«Сейчас идет бурение в этом районе, пока результаты позитивные. Но мы не должны это ограничивать только одной компанией. Мы бы хотели, чтобы другие компании приходили и также участвовали в этом», — сказал президент.
Эммерсон Мнангагва также обозначил, что рассчитывает на предоставление кредитов от России.
«Я не могу сказать, что хотим столько-то или столько-то. Но мы хотим, чтобы российские компании участвовали в нашей экономике по принципу получения взаимной выгоды, чтобы Зимбабве получала выгоду от эксплуатации наших ресурсов, точно так же, как и компании, которые инвестируют в Зимбабве, получали выгоду от своих инвестиций. И мы должны именно так подходить к нашим отношениям. Но в принципиальном плане мы хотим экономической консолидации наших отношений с Россией», — отметил он.
Еще одним важным аспектом в международных отношениях между Россией и Зимбабве является сотрудничество в военной сфере: зимбабвийские военные регулярно участвуют в организуемых Россией Армейских международных играх. Мнангагва уже заявил, что в будущем надеется получить помощь РФ в модернизации армии страны. «Наш приоритет, как вы понимаете, — это экономика. Во время нашей освободительной борьбы приоритетом был военный аспект. Мы обучали здесь (в России) людей, мы получали отсюда поддержку в виде техники — не ракеты, а автоматы АК, вот что мы получали. Эти отношения продолжаются. И у нас нет сомнений, что когда мы станем достаточно сильны, мы их продолжим, чтобы модернизировать свой военный аспект», — сказал он РИА «Новости».
Сегодня, 15 января, помимо встречи с Владимиром Путиным, президент Зимбабве также выступит в МГИМО. А в последний день своего визита Мнангагва и министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин откроют бизнес-форум «Россия — Зимбабве».
Программа визита лидера африканской республики достаточно насыщена. В понедельник он встретился с представителями российских алмазодобывающих компаний. Их интерес к Зимбабве очевиден: по данным российских компаний, в Африке сосредоточены 47% мировых залежей алмазов. По итогам встречи с президентом Мнангагвой было подписано несколько крупных соглашений.
Официальный представитель президента Зимбабве Джордж Шарамба заявил, что Мнангагва желает способствовать привлечению «зарубежных инвестиций, которые призваны дать толчок национальной экономике». К слову, африканские СМИ пишут, что экономика внутри республики продолжает падать из-за высокой инфляции. Именно поэтому для правительства Зимбабве важно наладить коммуникацию с иностранными компаниями.
В центре переговоров — развитие двусторонних отношений, а также вопросы сотрудничества в сферах экономики и безопасности. Кроме того, стороны намерены обсудить способы улучшения взаимодействия в области торговли и инвестиций.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».
Вчера в Москву с трехдневным визитом прибыл президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Это его первая официальная поездка в Россию на посту лидера африканской республики. Сегодня состоятся переговоры Мнангагвы и Владимира Путина. Москву интересуют богатые ресурсы африканской страны, в то время как Хараре надеется добиться от России инвестиций, которые помогут выйти из затяжного экономического кризиса.
Как будут проходить переговоры, расскажем в режиме онлайн.