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Впервые в России: что президент Зимбабве предложит Москве. LIVE

В Москве проходит встреча Владимира Путина с президентом Зимбабве

В Россию впервые после избрания приехал президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Он планирует обсудить с Владимиром Путиным инвестиции в экономику страны, а также возможную военную помощь Москвы. Обе стороны не скрывают своих экономических интересов. Африканская республика богата ресурсами и надеется получить помощь, чтобы выйти из затяжного экономического кризиса. «Газета.Ru» следит за ходом переговоров в режиме онлайн.
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15:30

Кроме того, Мнангагва заявил, что страна открыта для российских компаний и готова обсудить совместную разработку месторождений нефти и газа на границе с Мозамбиком. Он отметил, что на сегодняшний день бурением этих месторождений занимается австралийская компания Invictus.

«Сейчас идет бурение в этом районе, пока результаты позитивные. Но мы не должны это ограничивать только одной компанией. Мы бы хотели, чтобы другие компании приходили и также участвовали в этом», — сказал президент.

15:20

Эммерсон Мнангагва также обозначил, что рассчитывает на предоставление кредитов от России.

«Я не могу сказать, что хотим столько-то или столько-то. Но мы хотим, чтобы российские компании участвовали в нашей экономике по принципу получения взаимной выгоды, чтобы Зимбабве получала выгоду от эксплуатации наших ресурсов, точно так же, как и компании, которые инвестируют в Зимбабве, получали выгоду от своих инвестиций. И мы должны именно так подходить к нашим отношениям. Но в принципиальном плане мы хотим экономической консолидации наших отношений с Россией», — отметил он.

15:10

Еще одним важным аспектом в международных отношениях между Россией и Зимбабве является сотрудничество в военной сфере: зимбабвийские военные регулярно участвуют в организуемых Россией Армейских международных играх. Мнангагва уже заявил, что в будущем надеется получить помощь РФ в модернизации армии страны. «Наш приоритет, как вы понимаете, — это экономика. Во время нашей освободительной борьбы приоритетом был военный аспект. Мы обучали здесь (в России) людей, мы получали отсюда поддержку в виде техники — не ракеты, а автоматы АК, вот что мы получали. Эти отношения продолжаются. И у нас нет сомнений, что когда мы станем достаточно сильны, мы их продолжим, чтобы модернизировать свой военный аспект», — сказал он РИА «Новости».

15:00

Сегодня, 15 января, помимо встречи с Владимиром Путиным, президент Зимбабве также выступит в МГИМО. А в последний день своего визита Мнангагва и министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин откроют бизнес-форум «Россия — Зимбабве».

14:50

Программа визита лидера африканской республики достаточно насыщена. В понедельник он встретился с представителями российских алмазодобывающих компаний. Их интерес к Зимбабве очевиден: по данным российских компаний, в Африке сосредоточены 47% мировых залежей алмазов. По итогам встречи с президентом Мнангагвой было подписано несколько крупных соглашений.

14:40

Официальный представитель президента Зимбабве Джордж Шарамба заявил, что Мнангагва желает способствовать привлечению «зарубежных инвестиций, которые призваны дать толчок национальной экономике». К слову, африканские СМИ пишут, что экономика внутри республики продолжает падать из-за высокой инфляции. Именно поэтому для правительства Зимбабве важно наладить коммуникацию с иностранными компаниями.

14:35

В центре переговоров — развитие двусторонних отношений, а также вопросы сотрудничества в сферах экономики и безопасности. Кроме того, стороны намерены обсудить способы улучшения взаимодействия в области торговли и инвестиций.

14:30

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».

Вчера в Москву с трехдневным визитом прибыл президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Это его первая официальная поездка в Россию на посту лидера африканской республики. Сегодня состоятся переговоры Мнангагвы и Владимира Путина. Москву интересуют богатые ресурсы африканской страны, в то время как Хараре надеется добиться от России инвестиций, которые помогут выйти из затяжного экономического кризиса.

Как будут проходить переговоры, расскажем в режиме онлайн.