Макрон пошел ва-банк: «желтые жилеты» добились уступок

О старте национальных дебатов по главным вопросам социально-экономического и политического развития страны президент Франции Эммануэль Макрон написал в открытом письме, опубликованном 13 января. Макрон призвал общественность начать дебаты, которые продлятся два месяца, касательно таких тем, как проблемы демократии, налоговой системы, состояния инфраструктуры и изменения климата.

«Для меня нет никаких запретных тем. Мы не придем к согласию по всем вопросам, но это нормально для демократического общества. Однако мы продемонстрируем, что мы люди, которые не боятся говорить, дебатировать», — заявил в своем твиттере президент французской республики.

Письмо содержит в себе более 30 пунктов, по которым французский президент хочет начать вести общественную дискуссию.

Реклама

Часть из из них связана с политическими реформами, которые Макрон готов обсуждать с французами: «Быть гражданином — значит помогать решать будущее страны, избирая представителей на местном, национальном или европейском уровне. Эта система представительства является основой нашей республики, но ее необходимо улучшить, поскольку многие не чувствуют себя представленными после выборов», — пишет президент страны.

Макрон задается вопросом, должно ли французское общество сделать голосование обязательным и как повысить справедливость выборов в местные органы власти, чтобы в них были представлены все политические силы.

Он также задается вопросом, какую роль должны играть сенат, а также экономический, социальный и экологический советы в жизни французского общества. Интересуется Макрон и мнением населения о том, должна ли Франция проводить больше референдумов и кто должен их инициировать.

Президентом будут назначены ответственные за диалог с обществом министры. Он отметил, что его предложения являются «беспрецедентной инициативой», однако подчеркнул, что они не могут рассматриваться как «выборы или референдум» и должны восприниматься французами как возможность выразить свое мнение.

«Чтобы гарантировать вашу свободу слова, я хочу, чтобы эти обсуждения были организованы в условиях полной независимости и была обеспечена всеми гарантиями лояльности и прозрачности», — пишет президент страны.

Дебаты, которые предлагает Макрон, напомнят читателям «широкое обсуждение программы перестройки», которое было инициировано советским лидером Михаилом Горбачевым. В середине 1980-х годов его предложения по демократизации общественной и политической жизни обсуждались на предприятиях и трудовых коллективах, что было проявлением стремления разбудить «инициативу снизу».

Дебаты во Франции предлагается вести на различных общественных дискуссионных площадках, а также в интернете. Через месяц обсуждения идей от каждого региона путем жеребьевки будут отобраны представители регионов, которые представят предложения в правительство. Всего же дебаты продлятся два месяца и завершается 15 марта.

Французские СМИ отмечают, что письмо Макрона — это ответ на выступления его противников, так называемых «желтых жилетов» — представителей левых и правых сил, а также профсоюзов, которые недовольны экономическими реформами президента.

Открытое письмо Макрона с предложением дебатов — это уже вторая инициатива президента Франции по диалогу с протестующими. В декабре он предложил выделить сумму в €10 млрд на повышение зарплат для низкооплачиваемых категорий работников и налоговые выплаты для пенсионеров.

Руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский видит в письме президента Франции попытку «восстановить доверие к власти» со стороны общества. Макрон, как отмечает эксперт, выражает желание вести сбалансированную нейтральную дискуссию с обществом.

«Есть желание не только сбить волну «желтых жилетов» но и восстановить диалог власти и общества, а также создать впечатление, что его программа отвечала общественным интересам», — говорит Рубинский «Газете.Ru», подчеркивая, что письмо — «крупный жест» со стороны президента Франции.

Однако издание France 24 приводит слова одного из лидеров движения «желтожелеточников» Джереми Клемента, который заявил, что

письмо президента «решает лишь часть проблем» и не может быть ответом на реальные проблемы граждан Франции.

Противники Макрона недовольны тем, что президент не идет на то, чтобы восстановить налог на миллионеров, который он ранее отменил.

Впрочем, стоит отметить, что демонстрации «желтожелеточников» уже не имеют такого массового характера, как в конце прошлого года.

Протестанты по-прежнему активны на улицах Парижа и других городов. На днях в ходе протестов «желтых жилетов» в схватках с полицией пострадали 24 человека. При этом число участников акций протеста во Франции составило 84 тыс. человек. В субботу, 12 января, в Париже во время протестных акций полицией было задержано 129 человек, из них 74 были помещены под стражу.

Отмечается, что некоторых участников акций протеста заподозрили в ношении оружия и перевозке предметов, которые могут служить оружием, а также в неповиновении и нападении на представителей власти. Один из лидеров британского протестного движения «желтых жилетов» Джеймс Годдард был задержан в Лондоне.

Среди уступок президента — предложение дать парламенту возможность решать, сколько мигрантов может принять Франция, что является жестом в адрес электората политика-националиста Марин Ле Пен.

Однако Макрон, как подчеркивает Рубинский, не идет на роспуск парламента, как того хочет та же Ле Пен.

Лидеру французских националистов выгодны досрочные выборы, так как ее рейтинг сегодня выше, чем у Макрона. Правда, рейтинг французского президента с ноября подрос и составляет 28%, по данным социологического центра Ifop-Fiducial.

Эксперты обращают внимание и на тот факт, что Макрон идет на общественную дискуссию в предвериии выборов в Европейский парламент, которые должны пройти в мае. К ним активно готовятся и французские националисты, которые выступают с критикой ЕС. Макрон не упоминает о выборах в своем письме, однако пишет, что участие в дебатах поможет «укрепить позиции Франции на европейском и международном уровне».

Как отмечает Рубинский,

участие в дебатах важно для Макрона не только как «подтверждение легитимности в собственной стране», но и как подтверждение его роли одного из лидеров ЕС.

В сегодняшних условиях Макрону приходится сложно, хотя после ослабления позиций Меркель, Макрон становится главной европейской фигурой, его видению Европы противостоят такие «евроскептики», как премьер Венгрии Виктор Орбан, а также глава МВД Италии Маттео Сальвини.

«Сегодня ставка очень высока», — говорит Рубинский.