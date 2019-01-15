«Без шансов»: Тимошенко уже празднует победу над Порошенко

На Украине состоится второй тур президентских выборов, борьба в котором будет идти между Юлией Тимошенко и Петром Порошенко. Такое мнение высказала сама Тимошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Во втором туре будет наша команда и команда Порошенко, более конкурентов здесь не существует. Именно поэтому могу вам твердо сказать, что во втором туре как раз у моего оппонента ни единого шанса нет», — заявила экс-премьер Украины.

Причиной тому – местные выборы, прошедшие в декабре на Украине и «показавшие всю расстановку голосов». По словам Тимошенко, ее партия «Батькивщина» получает 34%, а «Блок Петра Порошенко» набирает лишь 23% голосов.

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Избирательной кампании по выборам президента на Украине был дан старт 31 декабря. Одновременно с этим началось выдвижение кандидатов на пост главы государства и подача документов в центризбирком для регистрации. Днем голосования на выборах президента назначено 31 марта.

По данным социологического исследования Института анализа и программирования, у Юлии Тимошенко сейчас наивысший электоральный рейтинг. За нее готовы проголосовать около 20% избирателей, идущих на голосование. Действующий президент Украины Петр Порошенко еще не объявил о своем участии в предстоящих выборах.

Планы Тимошенко выглядят весьма амбициозно – как сообщает ФАН, она пообещала подготовить новый вариант украинской конституции к выборам.

«Моя цель на конец президентской кампании — выйти с четким проектом новой конституции, которая вернет людям право и возможность жить, пользоваться всеми своими правами и распоряжаться своими ресурсами», — заявила глава «Батькивщины».

Как рассказала Тимошенко, работа над проектом новой конституции велась на протяжении трех лет «большими группами специалистов». По ее словам, в новом проекте конституции будут заложены «принципиально другие порядки жизни». Она пообещала, что подготовленная ею конституция положит конец олигархии и обеспечит «подлинное народовластие» на Украине.

Несмотря на то что о своем намерении баллотироваться в президенты Украины на протяжении прошлого года заявляли более 30 украинских политиков, реальный список кандидатов сократится. При этом Центральная избирательная комиссия Украины уже отказала в регистрации кандидатами на пост президента Украины Виталию Велидченко и Сергею Фаренюку, которые 8 января подали документы в комиссию, сообщает НСН.

Помимо этого, ЦИК дала разрешение иметь официальных наблюдателей на выборах ряду общественных организаций. Уже 17 общественных структур могут наблюдать за выборами президента Украины.

Лидером опросов общественного мнения является лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (за нее готовы проголосовать 20-22%). Далее с отставанием в 8-14% следуют шоумен Владимир Зеленский, лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко и действующий глава Украины Петр Порошенко. Украинские СМИ полагают, что основные кандидаты подадут документы на регистрацию ближе ко дню соборности Украины, который отмечается 22 января.

«Если говорить о сегодняшней расстановке сил, главная интрига заключается в том, кто попадет во второй тур — это пока что неясно. Понятно, что социологические данные показывают заметный отрыв Тимошенко, и должно произойти что-то невероятное, чтобы она не попала во второй тур», — заявил ранее в разговоре с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Рейтинг действующего главы государства остается достаточно низким, что ставит под сомнение его успех на предстоящих выборах. Социологическая группа «Рейтинг» оценивает шансы на поддержку Петра Порошенко в 11%. При этом еще в июне 2018 года за действующего главу государства готовы были отдать свои голоса лишь немногим больше 8% избирателей.

Свою роль в таком росте сыграло ухудшение отношений с Россией на фоне инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, вслед за чем последовало военное положение, введенное на 30 дней в 10 областях Украины. Кроме того, поддерживают рейтинг и успехи в формировании неканонической Православной церкви Украины — в начале 2019 года в Стамбуле был подписан томос о предоставлении автокефалии ПЦУ.

Основная программа Порошенко выстраивается вокруг трех слов: «армия — язык — вера»: именно этот лозунг используется им в наглядной агитации, а также в риторике и акциях. Но по мнению Погребинского, у Порошенко нет реальной внутриполитической программы.