Курилы не обсуждали: Лавров и Коно провели переговоры

Двусторонние отношения России и Японии выходят на новый уровень. Глава российского МИД Сергей Лавров встретился со своим японским коллегой Таро Коно в Москве. Стороны обсудили мирный договор на основе декларации 1956 года, выполняя поручение президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Это первая встреча, состоявшаяся в рамках договоренностей двух лидеров об ускорении переговорного процесса.

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«В соответствии с поручением наших руководителей по итогам встреч на высшем уровне в Сингапуре в ноябре и в Буэнос-Айресе в декабре прошлого года мы начинаем сегодня переговоры над проблемой мирного договора», — сообщил Сергей Лавров во время встречи. Он также напомнил, что работа над документом должна быть профессиональной, без противоречивых заявлений в публичном пространстве и искажения уже достигнутых договоренностей. «Поэтому хотел бы еще раз призвать наших японских коллег строго следовать договоренностям наших лидеров», — сказал Лавров.

Таро Коно, кажется, также был настроен оптимистично. Он заявил, что отношения России и Японии обладают большим потенциалом, а также отметил некоторые положительные признаки развития международного сотрудничества. «Сегодня у нас состоится первый раунд заседания, который мы, в качестве ответственных за переговорный процесс, проведем в первый раз по поручению наших лидеров, которые договорились ускорить переговорный процесс, выходя за пределы предыдущей позиции», — сообщил глава МИД Японии.

Впрочем, кардинальных прорывов в главном спорном вопросе ожидать не пришлось. Правда, не стоит забывать, что территориальная проблема Курильских островов является болезненным вопросом для обеих сторон, соответственно, одной встречи будет недостаточно.

По итогам встречи Сергей Лавров признал существование значительных разногласий по теме мирного договора, разрешить которые дипломатам будет нелегко.

«У нас сохраняются существенные разногласия (по теме мирного договора). Позиции изначально были диаметрально противоположными. Мы об этом не раз говорили. Но политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает нас этот диалог активизировать», — сообщил Лавров.

Важно и то, что глава российского МИДа четко обозначил позицию России касательно, пожалуй, главного аспекта в мирном договоре — Лавров подчеркнул, что

вопрос суверенитета над Курильскими островами не обсуждается.

По его словам, России и Япония выразили желание продолжить работу над мирным договором на основе декларации 1956 года. Однако, как напоминает руководитель образовательной программы НИУ ВШЭ и университета Кёнхи «Экономика и политика в Азии» Денис Щербаков, декларация предполагает на первоначальном этапе признание Японией итогов Второй мировой войны, в том числе суверенитета России над всеми четырьмя островами южнокурильской гряды, с чем весьма сложно согласиться японской стороне.

«Тем не менее, это, пожалуй, единственная возможная перспектива заключения мирного договора с Японией. Однако движение в эту сторону потребует серьезной проработки, в том числе и в вопросах, связанных с исключительной экономической зоной Охотского моря, на которую активно претендует японская сторона», — считает эксперт.



В российско-японских отношениях существует еще один вопрос, требующий решения. Москва ожидаемо не стала забывать о присутствии США на японской территории. Развитие системы противоракетной обороны создает угрозу безопасности РФ и Китая, сказал Сергей Лавров по итогам переговоров.

«Мы обратили внимание на переговорах на те действия, которые предпринимают США по развитию своей глобальной системы ПРО на японской территории, действия, которые направлены на милитаризацию этой части земного шара, и действия, которые США формально оправдывают необходимостью нейтрализации северокорейской ядерной угрозы, как они ее называют. Но на деле — действий, которые создают риски для безопасности РФ и КНР», — сказал он.

Пока, впрочем, не ясно, как стороны планируют решить этот вопрос. Однако совершенно очевидно, что Москва обеспокоена тем, что Вашингтону отведена некоторая роль в российско-японских отношениях. Впрочем, дипломаты и не скрывают эту обеспокоенность, а, напротив, открыто о ней заявляют.

На прошлой неделе советник премьер-министра Японии Синдзо Абэ Кацуюки Каваи, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне, заявил, что США должны быть заинтересованы в заключении мирного договора между Россией и Японией, так как договор может стать «важным средством совместного противодействия угрозе со стороны Китая».

После встречи с Таро Коно Сергей Лавров заявил, что подобные заявления являются «возмутительными». «Что касается высказываний помощника или советника председателя либерально-демократической партии Японии, каковым является премьер-министр Абэ, о том, что США должны быть заинтересованы в заключении договора между Россией и Японией, поскольку это будет, как он выразился, «укреплять блок по сдерживанию Китая», это возмутительное высказывание. Мы сегодня об этом со всей откровенностью сказали», — заявил Лавров. По его словам, российская сторона предупредила японцев о «неприемлемости такого рода высказываний».

«Мы поинтересовались, насколько самостоятельной может быть Япония в таких условиях, насколько она самостоятельна может быть в решении любых вопросов при такой зависимости от США. Нас заверили, что Япония будет принимать решения, исходя из своих национальных интересов. Мы хотели бы, чтобы так оно и было», — сказал российский министр.

Также, как напоминает Денис Щербаков, за неделю до сегодняшней встречи в МИД России был приглашен посол Японии Тоёхиса Кодзуки. Внимание было обращено на ряд высказываний японского руководства по проблематике мирного договора с Россией. Речь, в частности, шла о статье в японской газете Йомиури, в которой, со ссылкой на источники в правительстве, сообщалось о намерении Японии предложить России отказаться компенсаций, связанных с южными Курилами, а также о необходимости «добиться понимания» жителей южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии».

Таким образом, переговоры между Лавровым и Коно прошли на фоне весьма нервной политической обстановки.

Есть, конечно, и положительные итоги переговоров. Сергей Лавров рассказал, что стороны договорились о разработке новых проектов совместной хозяйственной деятельности на Курилах, а также заявил, что нет никаких препятствий для перехода на безвизовый режим с Японией.

«У нас есть общее понимание о том, что необходимо кардинально улучшить качество наших отношений для того, чтобы обсуждать сложные и самые сложные вопросы. Отношения находятся в целом на подъеме и развиваются в торгово-экономической, инвестиционной сфере, в культурной сфере. Сейчас как раз проходит перекрестные годы России и Японии, которые вызывают очень большой живой интерес у наших граждан и у жителей японских островов», — сказал Лавров в понедельник.

Переговоры по вопросу заключения мирного договора между двумя странами продолжатся 22 января, но на этот раз их проведут главы государств. Владимир Путин и Синдзо Абэ также намерены обменяться мнениями о перспективах развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

«В развитие договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч в Сингапуре и Буэнос-Айресе, ожидается рассмотрение вопросов, связанных с заключением мирного договора между двумя странами», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.