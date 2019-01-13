Религиозная война на Украине: раскольники захватили храм

В Волынской области Украины раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Свято-Михайловский храм, расположенный в селе Красноволя Маневицкого района. Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-секретаря Волынской епархии канонической УПЦ Олега Точинского.

«Сегодня сторонники ПЦУ <...> захватили местный храм и не пустили внутрь ни настоятеля, ни управляющего епархией. Сорвав богослужения, активисты привезли в село священника [неканонического] Киевского патриархата, объявив его своим новым настоятелем»,

— заявил Точинский.

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Пресс-секретарь Волынской епархии добавил, что благодарить за раскол и «вот такое «объединение» церквей» стоит Константинопольский патриархат, от чьих «материнских объятий» на Украине задыхаются.

При этом глава Маневицкой районной администрации Андрей Лындюк поддержал захват Свято-Михайловского храма. В своем фейсбуке чиновник заявил, что красновольская сельская община «провела процедуру перехода в ПЦУ», и на основании этого местные не пустили в храм епископа УПЦ Нафанаила.

Ранее в УПЦ не раз заявляли о захвате храмов канонической церкви. По ее данным, за последние четыре года путем захватов с помощью или при поддержке радикально настроенных сил были отобраны около 50 храмов. В УПЦ также прогнозировали, что предоставление автокефалии со стороны Константинопольского патриархата спровоцирует новые захваты храмов радикалами.

В конце декабря глава Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что непризнанная ПЦУ совершает преступные действия, двигаясь по пути автокефализации, передает ФАН.

«После решения украинского парламента с требованиями об изменении названия УПЦ должны последовать репрессии. Несомненно, начнутся силовые акции по изъятию храмов. Мы являемся свидетелями такой цивилизационной катастрофы», — заявил Кирилл на заседании Высшего церковного совета.

Еще в декабре 2018 года сторонники автокефалии ПЦУ начали штурмовать церкви по всей Украине — к примеру, десятки сторонников автокефалии попыталась штурмом взять резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема, сохраняющего верность канонической УПЦ МП. Радикалы едва не выломали двери здания, при этом находившиеся на месте событий полицейские бездействовали.

В конце сентября радикалы из украинской националистической организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) (запрещена в России как экстремистская) захватили здание Свято-Троицкого храма УПЦ Московского патриархата. Пострадали два прихожанина и настоятель храма. На фоне борьбы ПЦУ за автокефалию в стране участились случаи нападения на православные церкви, которые относятся к Московскому патриархату. Священнослужители опасаются, что вскоре прихожанам придется самим защищать святыни, поскольку надежды на закон у них остается все меньше.

В главном управлении Национальной полиции по Ивано-Франковской области заявили, что причиной конфликта является передача комиссией Богородчанского районного совета и администрации имущественного комплекса памятника архитектуры — Митрополичьих палат Доминиканского монастыря по улице Шевченко — на баланс музыкальной школе.

Против такого решения выступил представитель УПЦ Московского патриархата, который обратился в полицию, отмечается в сообщении ведомства в фейсбуке. Других причин конфликта, в том числе и на межконфессиональной почве, не установлено.

«Никакой противозаконной деятельности, касающейся культового сооружения, не осуществлялось», — добавили в управлении.

Полиция незамедлительно выехала на место происшествия, говорится в посте. За медицинской помощью обратились двое местных жителей: у одного диагностирован ушибленный лоб, у второго врачи нашли растяжение связок локтя и подбит глаз.

В РПЦ прокомментировали новость о нападении радикалов на прихожан церкви. Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов считает, что эти инциденты станут повсеместными, если киевские власти продолжат вмешиваться во внутрицерковную жизнь.