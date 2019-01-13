Суд на дистанции: Весельницкая не поедет в США

Обвиняемая по делу компании Prevezon Holgins российская юрист Наталья Весельницкая не собирается приезжать в Соединенные Штаты Америки, чтобы предстать перед судом. Об этом она заявила в интервью порталу Yahoo News.

В разговоре с журналистами Весельницкая «спокойно, но уверенно» отрицала обвинения в свой адрес и подчеркнула, что будет «использовать все методы, чтобы защититься».

Тем не менее, говорится в статье, юрист предпочитает сделать это дистанционно, находясь в России со своими четырьмя детьми, а не приезжая в США. Она также добавила, что готова будет поговорить со спецпрокурором Робертом Мюллером по поводу его расследования, не связанного напрямую с делом Prevezon Holdings, но «ее об этом не спрашивали», передает издание.

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Накануне Наталья Весельницкая заявила, что она не сомневается, что происходящее согласовано с главой фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером, сообщает ФАН.

«Четкое ощущение, что это обвинение для того, чтобы запретить мне работать», — сказала Весельницкая.

Она добавила, что в двух странах Европы она ведет дела против Браудера и его коллег, они вызваны на допрос. Весельницкая подчеркнула, в данном случае они пытаются через давление со стороны государства воздействовать на процессуального оппонента.

8 января газета The New York Times сообщила, что российский юрист Наталья Весельницкая была обвинена в США в «воспрепятствовании правосудию». Об этом говорится в обвинительном заключении суда. Речь идет о возможном отмывании средств компанией Prevezon Holding, интересы которой в суде представляла Весельницкая, «сотрудничавшая с прокурором». Юристу грозит до 10 лет тюремного заключения.

Речь идет о предполагаемом отмывании денежных средств кипрской офшорной компанией Prevezon Holdings. Обвинения были предъявлены компании американской прокуратурой еще в 2013 году. По данным следствия, Весельницкая, представляя сторону защиты, сотрудничала с российской Генпрокуратурой, «сознательно препятствуя правосудию».

«Заявление Весельницкой [как адвоката] не упоминало о том, что обвиняемая Весельницкая имела доступ к черновикам ответа Генпрокуратуры России, предоставленного представителем ведомства, что Весельницкая участвовала в написании и редактировании этого ответа и что Весельницкая получала поддержку от офиса российского генпрокурора», — говорится в документах суда.

Кроме того, в материалах публикуется содержание электронных писем Весельницкой и российских прокуроров. Газета не уточняет, каким образом эти сведения оказались в распоряжении американских законников.

Согласно иску на сумму в $230 млн, офшор отмывал средства, полученные в результате налоговых махинаций в России. По данным следствия в США, среди этих денег были также суммы, отобранные у закрытого фонда Hermitage Capital, в котором работал аудитор Сергей Магнитский, чья смерть стала причиной масштабного международного скандала и ухудшения российско-американских отношений.

В мае 2017 года Prevezon Holdings заключила досудебное соглашение с властями Соединенных Штатов по делу об отмывании денег, которое было начато на основании «акта Магнитского». При этом она обязалась выплатить штраф в $5,9 млн.

В случае, если гражданка РФ будет признана виновной, ей может грозить до десяти лет лишения свободы.

Россия ожидает от США четких объяснений по поводу обвинений, которые прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила российской юристу Наталье Весельницкой. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Возбуждать уголовное дело с непонятными претензиями к российским гражданам в США стало регулярной привычкой. Мы с этим мириться не готовы», — заявила представитель МИДа.

Она добавила, что служебное разбирательство по делу Prevezon Holdings, в связи с которым подозревается Весельницкая, было давно завершено. По словам представителя внешнеполитического ведомства, власти США пытаются «подвести ее [Весельницкую] под свой пресловутый «закон Магнитского» и привязать к его смерти в московском СИЗО, но использовавшиеся ими аргументы рассыпались».

Захарова отметила, что Весельницкая «показала лживый характер недостоверных утверждений мошенника-финансиста Уильяма Браудера», положенных в основу «акта Магнитского».

«Правоохранительная система США использует для сведения личных счетов, в том числе по явным политическим заказам, [это] становится очевидным для всех», — добавила она.

Как сообщает НСН, Весельницкая получила в США известность как лицо, встречавшееся с сыном Дональда Трампа в одном из его отелей, обсуждая вопрос о компромате на Хиллари Клинтон, соперницу Трампа на выборах-2016.