Свергнуть Трампа: Кастро вступил в предвыборную гонку

Демократ Джулиан Кастро сообщил о своем решении вступить в предвыборную гонку на президентских выборах 2020 года.

Политик сделал объявление на митинге в своем родном городе Сан-Антонио — и сразу на двух языках: английском и испанском. Толпа в ответ проскандировала его имя.

«Я выдвигаюсь в президенты, потому что это время для нового лидерства, для новой энергии, для новых решений, которые позволят сохранить уверенность, что возможности, которые были у меня, будут доступны каждому жителю США», — заявил Кастро.

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В прошлом он был мэром города Сан-Антонио в штате Техас. Но кроме руководства городом c населением более 1,5 млн человек, у Кастро также есть опыт работы в структурах исполнительной власти: он был министром городского развития и жилищного хозяйства в администрации президента США Барака Обамы.

Его имя также называлось прессой в качестве возможного кандидата в вице-президенты и политика, который мог привлечь голоса испаноязычных избирателей. У Кастро есть брат-близнец, демократ Хоакин Кастро, который работает в палате представителей США.

Кастро часто выступает с критикой президента США Дональда Трампа и даже говорил, что может стать «антидотом демократов» в пику действующему главе США.

В 2017 году Кастро заявил, что Трамп «правит с помощью расистских стереотипов». Правда, сразу под этим заявлением была опубликована гневная отповедь сторонника Трампа. «Если вы плохо себя чувствуете, уезжайте в Канаду. Вы пешка очередная! Правда глаза режет!», — написал политику некто под именем Джон Доунинг.

Стоит отметить что, критикуя Трампа за решение вывести войска из Сирии, политик позже признался, что сам бы пошел на этот шаг.

В то время как демократы восторгаются Кастро, в правой прессе можно встретить немало негативных отзывов о нем и его брате. Один из авторов консервативного издания «Трибуна Чайной Партии» даже написал, что

оба политика «опаснее, чем Фидель и Рауль».

Таким образом автор сыграл на фамилии братьев, идентичной фамилии кубинских лидеров, хотя никакого отношения к Кубе Кастро не имеют. Их корни из Мексики, а мать политиков была активистской движения «чикано» — американских мексиканцев.

О том, что Кастро собирается в президенты США, говорилось еще осенью, когда он стал встречаться с потенциальными спонсорами своей президентской кампании. Недавно он издал книгу «Невероятнее путешествие. Пробуждение от моей американской мечты», в которой посвятил немало внимания борьбе с бедностью.

В книге он также пишет о своих школьных и университетских годах, тяготах учебы в Стэнфорде и даже о том, почему не пьет: «Будучи ребенком, я научился держать дистанцию, когда друзья мамы собирались пить — сначала всегда весело и расслабленно, но, когда пивные банки опустели, атмосфера менялась на одну из бурных эмоций с вспышками истерического смеха и с внезапными горячими спорами. Я задавался вопросом, почему эти умные, приятные люди делают то, что умаляет их личности. Взрослея, я старался не осуждать, когда люди пили, но у меня не было желания делать это самому».

В недавнем телевизионном интервью ABC Кастро заявил, что собирается обратить свою программу к широким слоям населения:

«Мое видение будущего США в 21 веке такого, что мы должны быть самой здоровой, самой умной и самой процветающей страной».

Кастро — первый демократ, представитель испаноязычной Америки, который объявил о начале своей предвыборной кампании. В президентской кампании 2016 года от республиканцев участвовал другой представитель испаноязычного меньшинства, потомок кубинских мигрантов сенатор Тед Круз.

Кроме Кастро, о начале кампании объявил бывший конгрессмен демократ Джон Делани, а также сенатор-демократ Элизабет Уоррен.

Среди потенциальных кандидатов в президенты США от демократов называют экс-главу Госдепа Хиллари Клинтон, бывшего вице-президента США Джо Байдена, социалиста сенатора Берни Сандерса и даже супругу экс-президента Барака Обамы Мишель. Кроме того, говорится и о экс-мэре Нью-Йорка Майкле Блумберге.

Принять участие в предвыборной гонке может также техасец Бето О'Рурк. Согласно опросу, который был опубликован на сайте телеканала NBC, О'Рурк по популярности опередил Джо Байдена.