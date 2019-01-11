МИД РФ: Москва и Минск продолжат сотрудничество

Москва продолжит расширять стратегическое взаимодействие с Минском, и этот курс не подлежит сомнению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Реклама

«Беларусь — наш надежный союзник, партнер. Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению. Это закреплено, в частности, в концепции внешней политики нашей страны», — подчеркнула дипломат.

Она также добавила, что в рамках Союзного государства существуют большие возможности для повышения эффективности этого интеграционного формата. Для этого и создана российско-белорусская рабочая группа, отметила Захарова. Что касается конкретных вопросов, которые были затронуты президентом Белоруссии в его выступлении, — «поставки сельхозпродукции, налоговый маневр, автомобильные перевозки и многие другое» — «ведется диалог по линии профильных ведомств», пояснила представитель ведомства.

Таким образом Захарова прокомментировала заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, что возможный отказ Москвы от компенсации Минску налогового маневра в нефтяной сфере может привести к потере ею «единственного союзника на западном направлении».

Тогда же белорусский президент отметил, что для Минска подобное решение российской стороны не станет катастрофой. Страна сама может заработать еще $400 млн, чтобы компенсировать потери от налогового маневра, отметил он.

Россия в следующие пять лет планирует реализовать так называемый налоговый маневр в нефтяной сфере, который предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. У Белоруссии возникают дополнительные издержки из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценил возможные потери от увеличения цены на нефть в $11 млрд за шесть лет и надеется на компенсации со стороны Москвы. Кроме того, Лукашенко считает, что для Белоруссии установлена слишком высокая цена на газ — $129 за тысячу кубометров.

В минувшем декабре президенты России и Белоруссии провели три встречи, в ходе которых обсудили разногласия в двусторонних отношениях. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что переговоры президентов необходимы, поскольку многие проблемы могут быть разрешены только на высшем уровне. Первая встреча состоялась 6 декабря в Санкт-Петербурге, затем лидеры стран провели переговоры в Москве 25 декабря, третья встреча прошла в российской столице спустя четыре дня.

По итогам встречи Дмитрий Песков заявил, что сторонам пока не удалось сблизить позиции по нефтяному налоговому маневру, этим в том числе займется созданная рабочая группа по урегулированию проблемных вопросов между Москвой и Минском. В эту группу с российской стороны вошли представители всех ведомств во главе с министром экономического развития Максимом Орешкиным.

В рабочую группу со стороны Белоруссии вошли первый замглавы МИД республики Андрей Евдоченко, министр энергетики Виктор Каранкевич, замминистра финансов Дмитрий Кийко, посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко, замминистра по налогам и сборам Элла Селицкая, представители других министерств и ведомств республики. Возглавляет группу белорусский министр экономики Дмитрий Крутой.

Как рассказал Александр Лукашенко, «в приемлемое время» после рождественских праздников Минск будет готов к работе.

«Так же, как и вы, я знаю, мы работаем над согласованием группы, вопросов, которые нам надо рассмотреть, которые стоят на пути нашей интеграции.

Мы такую группу, так же как и вы, сформировали по составу», — заявил президент на встрече с российским коллегой.

В правительстве республики пояснили, что рабочая группа будет вырабатывать предложения о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции и вносить их в правительство республики, при необходимости — с проектами нормативных правовых актов.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя отношения России и Белоруссии, высказал мнение, что Лукашенко стремится использовать в свою пользу ситуацию, в которой оказалась Россия в результате западных санкций.

«Он усвоил определенную тактику: упирая на российско-белорусские отношения и их близость, требует от России экономических уступок, и при этом не берет на себя никаких военно-политических обязательств. Я имею в виду обязательства поддерживать Россию во всех конфликтах, которые вокруг нее возникают. Лукашенко прекрасно понимает, что добрая доля его экономического благополучия завязана на его привилегии в отношениях с Россией, он хотел бы его сохранить и нарастить», — сказал эксперт в эфире НСН.