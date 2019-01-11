Захарова требует объяснений: МИД заступился за Весельницкую

Россия ожидает от США четких объяснений по поводу обвинений, которые прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила российской юристу Наталье Весельницкой. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Возбуждать уголовное дело с непонятными претензиями к российским гражданам в США стало регулярной привычкой. Мы с этим мириться не готовы», — заявила Захарова.

Она добавила, что служебное разбирательство по делу Prevezon Holdings, в связи с которым подозревается Весельницкая, было давно завершено. По словам представителя МИД, власти США пытаются «подвести ее [Весельницкую] под свой пресловутый «закон Магнитского» и привязать к его смерти в московском СИЗО, но использовавшиеся ими аргументы рассыпались».

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Захарова отметила, что Весельницкая «показала лживый характер недостоверных утверждений мошенника-финансиста Уильяма Браудера», положенные в основу «акта Магнитского».

«Правоохранительная система США использует для сведения личных счетов, в том числе по явным политическим заказам, [это] становится очевидным для всех», – добавила она.

8 января газета The New York Times сообщила, что российский юрист Наталья Весельницкая была обвинена в США в «воспрепятствовании правосудию». Об этом говорится в обвинительном заключении суда. Речь идет о возможном отмывании средств компанией Prevezon Holding, интересы которой в суде представляла Весельницкая, «сотрудничавшая с прокурором». Юристу грозит до 10 лет тюремного заключения.

Речь идет о предполагаемом отмывании денежных средств кипрской офшорной компанией Prevezon Holdings. Обвинения были предъявлены компании американской прокуратурой еще в 2013 году. По данным следствия, Весельницкая, представляя сторону защиты, сотрудничала с российской Генпрокуратурой, «сознательно препятствуя правосудию».

«Заявление Весельницкой [как адвоката] не упоминало о том, что обвиняемая Весельницкая имела доступ к черновикам ответа Генпрокуратуры России, предоставленного представителем ведомства, что Весельницкая участвовала в написании и редактировании этого ответа и что Весельницкая получала поддержку от офиса российского генпрокурора»,

— говорится в документах суда.

Кроме того, в материалах публикуется содержание электронных писем Весельницкой и российских прокуроров. Газета не уточняет, каким образом эти сведения оказались в распоряжении американских законников.

Согласно иску на сумму в $230 млн, офшор отмывал средства, полученные в результате налоговых махинаций в России. По данным следствия в США, среди этих денег были также суммы, отобранные у закрытого фонда Hermitage Capital, в котором работал аудитор Сергей Магнитский, чья смерть стала причиной масштабного международного скандала и ухудшения российско-американских отношений.

В мае 2017 года Prevezon Holdings заключила досудебное соглашение с властями Соединенных Штатов по делу об отмывании денег, которое было начато на основании «акта Магнитского». При этом она обязалась выплатить штраф в $5,9 млн.

В случае, если гражданка РФ будет признана виновной, ей может грозить до десяти лет лишения свободы. Ранее американские СМИ заявляли, якобы встречи Весельницкой с экс-главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом и близкими президента США Дональда Трампа могут свидетельствовать о так называемом «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году, сообщает ФАН.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что его сын Дональд-младший встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой в отеле Trump Tower с целью получить компромат на Хиллари Клинтон.

«Фейковые новости пишут, абсолютная выдумка, что я обеспокоен встречей моего замечательного сына Дональда в Trump Tower. Это была встреча с целью получить информацию про оппонента, полностью легально и постоянно случается в политике – и это никуда дальше не пошло. Я об этом не знал!» — передает слова президента США НСН.