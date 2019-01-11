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Захарова требует объяснений: МИД заступился за Весельницкую

В МИД РФ дали оценку обвинениям США против Весельницкой

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ожидает от США «четких объяснений» выдвинутых против юриста Натальи Весельницкой обвинений. По словам Захаровой, РФ «не готова мириться» с непонятными претензиями к россиянам в США. Она также отметила, что судебное разбирательство выглядит как «попытка мести» за демонстрацию «лживого характера недостоверных утверждений» финансиста Уильяма Браудера.

Россия ожидает от США четких объяснений по поводу обвинений, которые прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила российской юристу Наталье Весельницкой. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Возбуждать уголовное дело с непонятными претензиями к российским гражданам в США стало регулярной привычкой. Мы с этим мириться не готовы», — заявила Захарова.

Она добавила, что служебное разбирательство по делу Prevezon Holdings, в связи с которым подозревается Весельницкая, было давно завершено. По словам представителя МИД, власти США пытаются «подвести ее [Весельницкую] под свой пресловутый «закон Магнитского» и привязать к его смерти в московском СИЗО, но использовавшиеся ими аргументы рассыпались».

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Захарова отметила, что Весельницкая «показала лживый характер недостоверных утверждений мошенника-финансиста Уильяма Браудера», положенные в основу «акта Магнитского».

«Правоохранительная система США использует для сведения личных счетов, в том числе по явным политическим заказам, [это] становится очевидным для всех», – добавила она.

8 января газета The New York Times сообщила, что российский юрист Наталья Весельницкая была обвинена в США в «воспрепятствовании правосудию». Об этом говорится в обвинительном заключении суда. Речь идет о возможном отмывании средств компанией Prevezon Holding, интересы которой в суде представляла Весельницкая, «сотрудничавшая с прокурором». Юристу грозит до 10 лет тюремного заключения.

Речь идет о предполагаемом отмывании денежных средств кипрской офшорной компанией Prevezon Holdings. Обвинения были предъявлены компании американской прокуратурой еще в 2013 году. По данным следствия, Весельницкая, представляя сторону защиты, сотрудничала с российской Генпрокуратурой, «сознательно препятствуя правосудию».

«Заявление Весельницкой [как адвоката] не упоминало о том, что обвиняемая Весельницкая имела доступ к черновикам ответа Генпрокуратуры России, предоставленного представителем ведомства, что Весельницкая участвовала в написании и редактировании этого ответа и что Весельницкая получала поддержку от офиса российского генпрокурора»,

— говорится в документах суда.

Кроме того, в материалах публикуется содержание электронных писем Весельницкой и российских прокуроров. Газета не уточняет, каким образом эти сведения оказались в распоряжении американских законников.

Согласно иску на сумму в $230 млн, офшор отмывал средства, полученные в результате налоговых махинаций в России. По данным следствия в США, среди этих денег были также суммы, отобранные у закрытого фонда Hermitage Capital, в котором работал аудитор Сергей Магнитский, чья смерть стала причиной масштабного международного скандала и ухудшения российско-американских отношений.

В мае 2017 года Prevezon Holdings заключила досудебное соглашение с властями Соединенных Штатов по делу об отмывании денег, которое было начато на основании «акта Магнитского». При этом она обязалась выплатить штраф в $5,9 млн.

В случае, если гражданка РФ будет признана виновной, ей может грозить до десяти лет лишения свободы. Ранее американские СМИ заявляли, якобы встречи Весельницкой с экс-главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом и близкими президента США Дональда Трампа могут свидетельствовать о так называемом «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году, сообщает ФАН.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что его сын Дональд-младший встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой в отеле Trump Tower с целью получить компромат на Хиллари Клинтон.

«Фейковые новости пишут, абсолютная выдумка, что я обеспокоен встречей моего замечательного сына Дональда в Trump Tower. Это была встреча с целью получить информацию про оппонента, полностью легально и постоянно случается в политике – и это никуда дальше не пошло. Я об этом не знал!» — передает слова президента США НСН.